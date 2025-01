Contexte

L'essor de l'IA serait en train de mettre à mal la génération Z

La réaction de certains individus de la génération Z dans les processus d'embauche

1 membre de la génération Z sur 3 (34 %) a accepté une offre d'emploi mais ne s'est pas présenté à son premier jour sans communiquer avec son nouvel employeur, ce qui est connu sous le nom de « career catfishing ».

1 membre des milléniaux (les personnes nées entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990) sur 4 (24 %) a également agi de la sorte, contre 11 % pour la génération X et 7 % pour les baby-boomers (les personnes nées en Occident pendant la période du baby boom, après la Seconde Guerre mondiale).

38 % des membres de la génération Z ont disparu d'un emploi sans démissionner officiellement, ce que l'on appelle le « ghosting », contre 26 % des milléniaux, 15 % des membres de la génération X (les personnes nés entre 1965 et 1979) et 10 % des baby-boomers. Selon notre enquête, de nombreux travailleurs de la génération Z explorent des stratégies audacieuses pour donner la priorité à la flexibilité et aux objectifs personnels :

« La filière des employés débutants est en panne », estime Jourdan Hathaway

Les employeurs déplorent le manque de motivation et d'initiative des jeunes diplômés de la génération Z

L'impact de l'IA dans le processus de candidature

La génération Z, souvent appelée les zoomers, regroupe les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010, généralement entre 1997 et 2012. Elle succède à la génération Y et précède la génération Alpha. Elle est définie comme une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société ; les individus de la génération Z n’ont donc pas connu le monde sans Internet. La génération Z est jeune, surinformée et surtout très à l’aise dans l’utilisation des nouvelles technologies.Selon un rapport publié en janvier par CVGenius, une plateforme de rédaction de curriculum vitae en ligne, les Zoomers, jeunes adultes âgés de 27 ans et moins, acceptent une offre d'emploi mais ne se présentent pas le premier jour. « Notre enquête a révélé que les travailleurs de la génération Z, en particulier, ont opté pour des moyens créatifs de se faire passer avant leur emploi », expliquent les experts basés au Royaume-Uni, qui ont interrogé 1 000 employés de toutes les générations.L'avènement de l'IA permet à certaines entreprises de réduire les besoins liés en main-d'œuvre, mais entraverait également les débuts de carrière des jeunes de la génération Z . Les systèmes d'IA tels que ChatGPT auraient commencé à s'emparer des tâches « subalternes » que les entreprises confient aux jeunes diplômés (en stage ou nouvellement employés) pour leur permettre d'acquérir de l'expérience. De récentes observations semblent montrer que ce phénomène a pris de l'ampleur et que les systèmes d'IA empiètent sur la formation des jeunes employés et le développement de leur carrière. En outre, les entreprises réduiraient les investissements dans le mentorat.Plusieurs sondages ont révélé que les membres de la génération Z sont particulièrement préoccupés par l'effet de l'IA sur leur carrière. Dans une enquête menée par le site d'offres d'emploi ZipRecruiter, environ 76 % des membres de la génération Z ont indiqué qu'ils craignaient de perdre leur emploi au profit de ChatGPT . Selon le rapport, les jeunes travailleurs se dirigent vers une catastrophe professionnelle. Ils sont peut-être plus à l'aise que leurs collègues plus âgés pour utiliser ChatGPT et d'autres technologies d'IA, mais l'obsession managériale pour l'IA menace de saper la capacité des jeunes employés à lancer une carrière.Sur un marché du travail de plus en plus concurrentiel, certains membres de la génération Z réagissent de manière atypique à des situations inhabituelles. Confrontés à des séries d'entretiens interminables, à des employeurs lents à répondre et à un processus d'embauche globalement frustrant, une fraction de la cohorte a pris l'habitude de « ghoster » leurs employeurs (selon l'étude, il s'agit de « disparaître d'un emploi sans démissionner officiellement »).Près d'un tiers (34 %) des membres de la génération Z optent pour ce que l'on appelle le « career catfishing ». Selon une enquête menée par CV Genius auprès de 1 000 salariés britanniques, cela signifie qu'un candidat a accepté un poste et ne s'est jamais présenté. Les résultats ont montré que le « career catfishing » est l'une des nombreuses stratégies utilisées par les employés pour obtenir plus d'autonomie au travail.Les jeunes n'hésitent pas à prendre des libertés, grâce à des modes telles que le « quiet quitting » (faire le strict minimum au travail) ou le « coffee badging » (se rendre à contrecœur au bureau le temps de prendre un café et de passer son badge avant de rentrer chez soi pour terminer sa journée de travail). Même si cela signifie être au chômage jusqu'à ce que le bon emploi (et le bon salaire) se présente.Quelque 74 % des employeurs admettent aujourd'hui que le ghosting fait partie du paysage de l'embauche, selon une enquête Indeed réalisée en 2023 auprès de milliers de demandeurs d'emploi et d'employeurs.À l'heure actuelle, la génération Z est confrontée à une lutte acharnée pour décrocher un poste à temps plein au niveau débutant. La promotion 2025 devrait postuler à davantage d'emplois que la promotion précédente, puisqu'elle a déjà soumis 24 % de candidatures supplémentaires en moyenne l'été dernier par rapport à l'année précédente. En outre, la promotion 2024 a postulé à 64 % d'emplois en plus que la cohorte précédente, selon la plateforme d'emploi Handshake. Pour rendre les choses encore plus sombres, le nombre d'offres d'emploi a diminué par rapport aux niveaux de 2023, générant une frénésie plus grande et une concurrence plus intense pour les postes listés.Selon un rapport du fournisseur de formation technologique General Assembly, seuls 12 % des cadres moyens pensent que les travailleurs débutants sont prêts à rejoindre le marché du travail. Environ un sur quatre déclare qu'il n'embaucherait pas les employés débutants d'aujourd'hui.Pourtant, ce n'est pas vraiment la raison d'être des postes de débutants, souligne Jourdan Hathaway, directeur général de General Assembly. Par définition, il s'agit d'un poste qui nécessite un investissement dans un jeune adulte, explique-t-il. « La filière des employés débutants est en panne », écrit Jourdan Hathaway dans un communiqué. « Les entreprises doivent repenser la manière dont elles recrutent, forment et intègrent leurs employés.Le paysage particulièrement compétitif de l'embauche pourrait forcer les membres de la génération Z à accepter le premier emploi qu'ils peuvent obtenir parce que le marché du travail est si désastreux (pour ensuite le regretter et ne pas se présenter au travail le premier jour).Cela dit, ne pas se présenter au travail pourrait s'avérer insoutenable à long terme. Comme de nombreux jeunes travailleurs avant eux, les membres de la génération Z ont acquis une mauvaise réputation auprès des employeurs. Selon un rapport de Resume Genius, les responsables du recrutement les ont qualifiés de génération la plus difficile avec laquelle travailler.Dans l'ensemble, cependant, la génération Z ne devrait pas être la seule à être blâmée. Leen entreprise est devenu de plus en plus courants ces derniers temps. Trois employés sur quatre au Royaume-Uni déclarent avoir brusquement interrompu la communication avec un employeur potentiel en 2023, selon une enquête du site d'emploi Indeed. Les jeunes générations sont plus enclines à adopter un tel comportement pour « se sentir maîtres de leur carrière », révèle le rapport. L'autonomie peut s'avérer difficile à obtenir sur un marché où les candidats à l'emploi sont nombreux, à un moment où il est d'autant plus important de décrocher un emploi de débutant.Les employeurs affirment que de nombreux travailleurs de la génération Z ne sont pas préparés au monde du travail. Une enquête a révélé qu'une entreprise sur six hésite à embaucher de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur , invoquant des préoccupations à l'égard de leur préparation, leurs compétences techniques et leur professionnalisme. Plus de la moitié (55 %) des répondants pensent que les jeunes diplômés manquent d'éthique de travail. Une étude antérieure a rapporté que ces jeunes diplômés ont une confiance aveugle en ChatGPT, affirmant que le chatbot d'IA donne de meilleurs conseils de carrière que leurs patrons.Les employeurs ne sont pas satisfaits des performances, du professionnalisme et du niveau de préparation des jeunes diplômés. Six employeurs sur dix affirment avoir déjà licencié certains des employés de la génération Z qu'ils avaient embauchés à la sortie de l'université au début de l'année. Après avoir rencontré une série de problèmes avec cette cohorte, un patron sur six déclare qu'il hésite à réembaucher des diplômés de l'enseignement supérieur.Près de 80 % des responsables de recrutement ont admis avoir cessé de répondre aux candidats pendant le processus de candidature, selon une enquête menée par Resume Genius auprès de 625 responsables de recrutement.Les membres de la génération Z disent qu'ils ont cessé de répondre aux candidats en réaction au comportement de l'entreprise. Selon Monster, plus d'un tiers des candidats qui ont délibérément laissé tomber la balle disent que c'est parce qu'un recruteur a été impoli avec eux ou les a induits en erreur à propos d'un poste. Les candidats sans diplôme déclarent se tourner vers le ghosting le plus souvent lorsqu'un responsable du recrutement met trop de temps à répondre, selon les conclusions de la plateforme d'emploi.La situation est telle que 75 % des candidats (et 74 % des employeurs) admettent que le ghosting fait partie du paysage de l'embauche, selon des enquêtes distinctes menées par Indeed auprès de plus de 4 500 demandeurs d'emploi et employeurs.En partie, c'est probablement l'IA qui alimente ce phénomène. L'IA est de plus en plus intégrée au processus d'embauche, devenant un filtre qui rejette les CV sans jamais atteindre les yeux d'une personne humaine. Ce phénomène alimente probablement la tendance des deux parties à ne pas répondre ou à se contenter de quelque chose qui ne semble pas convenir, ce qui peut conduire à un bureau vide dès le premier jour.Sources : CV Genius Trouvez-vous ces études crédibles ou pertinentes ? Dans quelle mesure ?La Génération Z est souvent critiquée pour son manque d'engagement. Est-ce une critique justifiée ou un symptôme d'un environnement de travail qui ne répond plus aux attentes des jeunes générations ?Les outils numériques facilitent-ils un comportement opportuniste sur le marché du travail ou reflètent-ils simplement une adaptation à un monde plus flexible ?Les employeurs sont-ils en partie responsables du "Career Catfishing" à cause de processus de recrutement impersonnels ou d'offres embellies ?Peut-on considérer le "ghosting" professionnel comme une forme de légitime défense face aux abus des entreprises (promesses non tenues, conditions de travail précaires) ?