Boston Dynamics traverse une crise financière qui menace sa survie à long terme

Nos perspectives à long terme restent positives : Spot continue à se développer régulièrement auprès des clients industriels et gouvernementaux, Stretch prouve sa valeur auprès des acteurs de la logistique et de la vente au détail, et notre travail de R&D sur Atlas progresse à un rythme encourageant.



Cependant, nous consommons des liquidités à un rythme qui dépasse nos progrès commerciaux à ce jour, et nous devons rationaliser nos opérations et nos processus de production pour soutenir une croissance durable.



Aujourd'hui, il s'agit de prendre une décision très difficile à court terme au service de notre stratégie à plus long terme et de nos objectifs de rentabilité.



Boston Dynamics confronté à une concurrence de plus en plus forte dans le secteur

Boston Dynamics a révélé qu'il connaît de graves difficultés financières. La société est à l'origine du célèbre chien-robot Spot . C'est un robot quadrupède agile conçu pour être entièrement configurable. Spot est performant pour des missions d'inspection industrielle autonomes ou téléopérées et particulièrement dans des milieux hostiles ou difficiles d'accès. L'entreprise développe également le robot humanoïde Atlas et le robot mobile polyvalent Stretch Les difficultés financières de Boston Dynamics l'ont contraint à licencier 45 employés le 10 décembre 2024, ce qui représente environ 5 % de son personnel. La société a presque quadruplé ses effectifs depuis 2021. Mais ses performances financières ne lui ont pas permis de supporter la masse salariale, ce qui met en danger sa survie à long terme. « Cette décision n'a pas été prise à la légère », a déclaré le PDG de Boston Dynamics, Robert Player.Dans une note adressée au personnel, Robert Player a clairement évoqué les difficultés de Boston Dynamics, même après l'immense couverture médiatique dont ses robots ont fait l'objet. Dans un extrait de la note, obtenue par The Boston Globe, Robert Player explique à ses collaborateurs ce qui suit :Un porte-parole de Boston Dynamics de robotique a déclaré au journal que « les licenciements affectent presque toutes les fonctions de la société ». Il a ajouté que tous les employés concernés bénéficieraient d'indemnités de départ et d'avantages sociaux. Ces licenciements font suite à une série de réductions dans d'autres entreprises technologiques de la région de Boston, notamment le spécialiste du commerce en électronique Wayfair, iRobot et Toast.À l'heure actuelle, 17 offres d'emploi à temps plein sont publiées sur le site Web de Boston Dynamics, dont des postes d'ingénieurs en systèmes robotiques et de chercheurs en apprentissage automatique. Quatre de ces postes ont été publiés au cours de la semaine écoulée.Cette évolution est surprenante compte tenu de la popularité du robot Spot de Boston Dynamics. Spot est en vente depuis 2019 et a depuis été déployé dans un certain nombre de contextes, du service d'incendie de la ville de New York aux hôpitaux pendant les premiers jours de la pandémie de Covid-19. (Un chien robot Spot a été aperçu en train de patrouiller dans le complexe hôtelier Mar-a-Lago du président élu Donald Trump à Palm Beach, en Floride.)Le robot Stretch de Boston Dynamics fait déjà son chemin dans les entrepôts gérés de manière autonome pour déplacer des objets lourds et effectuer d'autres tâches répétitives. Stretch est un robot mobile polyvalent conçu pour effectuer un certain nombre de tâches de manutention. Selon la société, Stretch est capable de déplacer des centaines de caisses à l'heure et veille à ce que les objectifs quotidiens soient atteints, même en cas de hausse de demandes.En outre, selon une mise à jour publié en août 2024, une version entièrement électrique du robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics devrait être mise en vente prochainement. Atlas est destiné à aider les services d'urgence dans les opérations de recherche et de sauvetage, en effectuant des tâches telles que la fermeture de vannes, l'ouverture de portes et l'utilisation d'équipements motorisés dans des environnements où l'homme ne pourrait pas survivre.Au fil des ans, les vidéos des robots créés par Boston Dynamics ont attiré l'attention et sont devenues virales. Mais au vu des dernières nouvelles sur sa situation financière, Boston Dynamics a du mal à transformer tout ce battage médiatique en une entreprise viable à long terme, ce qui pourrait être un canari dans la mine de charbon pour d'autres entreprises qui cherchent à créer des entreprises durables à partir de la robotique et de l'IA dès à présent.À ce propos, Boston Dynamics est confrontée à une concurrence de plus en plus forte, en particulier dans le domaine des robots humanoïdes. Des entreprises telles que Tesla Agility Robotics et Figure AI lèvent toutes des sommes considérables pour commercialiser des robots humanoïdes.Source : Boston Dynamics