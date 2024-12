La culture des avantages spectaculaires de la Silicon Valley s'effondre

Des mesures représentatives d'un changement culturel plus important

Les entreprises ont cessé de dérouler le tapis rouge aux talents de la Tech

Les entreprises réaffectent les ressources à l'IA et aux projets rentables

La réduction des coûts, les licenciements massifs et l'utilisation de l'IA ont renforcé la position des employeurs du secteur technologique. De nombreux rapports ont montré que les embauches ont également ralenti, les offres d'emploi dans le secteur de la technologie étant inférieures de 30 % aux niveaux antérieurs à la pandémie. Cela signifie que les employeurs peuvent offrir moins d'avantages. Ils entrent dans une nouvelle ère d'efficacité dominée par l'IA.« Entre 2010 et 2021, les employés avaient l'impression d'être aux commandes. Puis, soudain, les choses se sont inversées », a confié un ancien employé d'Instagram. Pendant des années, de somptueux « campus » de la Silicon Valley ont offert à leurs travailleurs des repas raffinés, des cours de gymnastique, des services de blanchisserie et même des massages, le tout aux frais de l'entreprise. L'objectif était d'attirer les meilleurs talents de la technologie.Aujourd'hui, les employeurs semblent avoir décrété que leurs employés n'ont plus besoin d'être choyés. Le fabricant de logiciels Salesforce s'est débarrassé l'année dernière d'une retraite dans un ranch pour les employés et a supprimé une journée mensuelle de bien-être pour les vendeurs. Le Wall Street Journal rapporte que Netflix a officieusement renoncé à sa généreuse politique de congé parental en incitant ses employés à prendre moins de temps libre.Un porte-parole de Netflix a déclaré que les employés ont toujours la possibilité de décider ce qui leur convient le mieux et que la politique de l'entreprise n'a pas changé. D'après un rapport du Financial Times, cet automne, Meta a licencié des dizaines d'employés pour avoir utilisé des bons de livraison de repas pour acheter des articles ménagers, signalant ainsi un coup d'arrêt à tout sentiment de droit. Meta n'a pas répondu aux demandes de commentaires.Daniel Keum, professeur à la Columbia Business School, estime que les entreprises disposent désormais d'une plus grande marge de manœuvre pour supprimer des emplois et d'autres coûts sans répercussions. Selon lui, le travail hybride a été l'un des principaux avantages de la technologie.Google a été le pionnier de la culture moderne des avantages dans le domaine de la technologie pendant le boom des entreprises dotcom, lorsqu'en 1999, il a embauché un massothérapeute pour sa startup de 40 personnes. D'autres startups de la technologie ont également tenté de rompre avec l'environnement pesant des grands noms de l'industrie. Dans les années 90, les salles de pause du géant du Web Yahoo étaient équipées de tables de baby-foot.Pour les employés de Google, les réductions ont pris de nombreuses formes. D'après un employé actuel et un ancien employé de Google, les réunions hors site dans des endroits exotiques sont plus rares, au profit de réunions sur le campus. Tous deux ont parlé au New York Times sous le couvert de l'anonymat par crainte de violer les accords de l'employeur. Google aurait fermé certaines microcuisines et commencé à proposer moins de snacks, et moins chers.« Le chocolat artisanal a été remplacé par des Twix », ont ajouté deux employés actuels de Google. « Ces mesures semblent minimes, mais elles sont représentatives d'un changement culturel plus important », affirme Suzie Reider, qui a rejoint Google en 2006 en tant que responsable du marketing de YouTube et qui a quitté l'entreprise en avril 2024. Après les opportunités illimitées du secteur de la technologie, c'est au tour des avantages de disparaître.En septembre, Amazon a déclaré que ses employés devaient retourner au bureau cinq jours par semaine à partir de 2025. Amazon a déclaré qu'il a procédé à ce changement pour renforcer sa culture et qu'il propose à ses employés des options de garde pour les personnes âgées et des gardiens d'animaux.Selon les données de Layoffs.fyi, un site de suivi des licenciements, l'industrie technologique a licencié plus de 264 000 personnes l'année dernière, soit 100 000 de plus que l'année précédente, ce qui rappelle que les travailleurs de la technologie ont peut-être perdu leur plus grand avantage : la sécurité de l'emploi.Pendant la pandémie, les consommateurs ont transféré une grande partie de leur vie et de leurs dépenses en ligne, poussant les entreprises technologiques à se lancer dans une course effrénée à l'embauche et à embaucher beaucoup trop de travailleurs. Les recruteurs ont séduit les candidats à l'embauche en leur proposant des rémunérations généreuses, des promesses de flexibilité perpétuelle, des sites de vacances somptueux et même un ranch de bien-être.Certains employés ont rapporté avoir été embauchés pour ne rien faire. Un ralentissement s'est rapidement ensuivi, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt ayant refroidi l'économie. Et les travailleurs sont désormais confrontés à des difficultés, ne serait-ce que pour conserver leur poste. Certains des plus grands employeurs du secteur, dont certains n'avaient jamais procédé à des licenciements massifs, ont commencé à supprimer des dizaines de milliers d'emplois.Autrefois fortement courtisés et disputés par les entreprises, ces talents se battent aujourd'hui pour des postes plus rares. Selon un rapport du Wall Street Journal, ce changement brutal pour un groupe auquel l'on a longtemps déroulé le tapis rouge est plus qu'un simple malaise temporaire. « Il s'agit d'une remise à zéro dans un secteur qui réajuste fondamentalement ses besoins en main-d'œuvre et pousse certains travailleurs vers la sortie », indique le rapport.Selon Kaitlyn Knopp, PDG de Pequity, une startup spécialisée dans la planification des rémunérations, la tendance à l'explosion des salaires et à l'octroi de titres plus élevés sans rapport avec l'expérience s'est inversée. « Nous constatons que les niveaux sont en train d'être rétablis. Les gens font mieux correspondre leur expérience et leur champ d'action », affirme-t-elle. Selon les données de Pequity, la croissance des salaires a été essentiellement stagnante en 2024.Kaitlyn Knopp a constaté que les salaires n'ont augmenté en moyenne que de 0,95 % par rapport à l'année dernière. Pequity indique que les attributions d'actions pour les postes de débutants dans les entreprises de logiciels en tant que services à moyenne capitalisation ont diminué de 55 % en moyenne depuis 2019.Les entreprises technologiques ont radicalement réorienté leurs priorités en matière d'investissement tout en réduisant leurs effectifs, ce qui rend beaucoup plus difficile la tâche de trouver du travail pour les personnes qui n'en ont pas. L'ancienne pratique de la Silicon Valley consistant à financer une myriade de projets (avec l'idée que les bénéfices générés par les quelques projets qui réussissent compenseront les coûts de ceux qui échouent) est révolue.« Le secteur de la technologie passe d'une logique de croissance et d'innovation à une logique de rentabilité et d'efficacité. L'adoption de l'IA et de l'automatisation entraîne des suppressions d'emplois dans les entreprises technologiques, quels que soient les rôles et les fonctions », explique Andrew Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas, dans le rapport sur l'emploi de l'entreprise qui suggère que le secteur est confronté à une crise profonde.En outre, le Journal indique que les personnes recrutées aujourd'hui ne sont pas des profils technologiques spécifiques. Les entreprises recherchent désormais un ensemble beaucoup plus large de compétences chez leurs ingénieurs. Il s'agirait plutôt « de geeks aux compétences plus générales, dotés de compétences non techniques, de capacités de collaboration et d'une connaissance pratique de l'orientation que l'entreprise doit donner à sa stratégie en matière d'IA ».C'est ce qu'explique Ryan Sutton, directeur du groupe de pratique technologique de l'entreprise de recrutement Robert Half. « Ils veulent des personnes plus polyvalentes », affirme-t-il. En conséquence, les techniciens qualifiés qui, pendant de nombreuses années, ont été courtisés par des entreprises offrant de gros salaires et des titres tape-à-l'œil, affirment qu'ils ne reçoivent aujourd'hui qu'une poignée d'appels pour quelque 100 candidatures qu'ils soumettent.Ceux qui décrochent un emploi constatent que les niveaux de rémunération moyens sont restés pratiquement inchangés depuis 2023. En revanche, les personnes ayant de l'expérience dans les grands modèles de langage (LLM) peuvent facilement trouver un emploi et gagner bien plus d'un million de dollars par an.Alors que les licenciements massifs se poursuivent, l'on note une forte augmentation mondiale des offres d'emploi dans le domaine de l'intelligence artificielle , y compris en France. Selon les données fournies par LinkedIn en novembre de l'année dernière, tous les types de postes liés à l'IA sont concernés.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la disparition progressive de la culture des avantages sociaux de la Silicon Valley ?L'ère des opportunités technologiques illimitées semble révolue et les avantages sociaux disparaissent. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, pourquoi les entreprises technologiques ont-elles réduit l'embauche de nouveaux talents tout en poursuivant les licenciements ?L'IA est-elle la raison pour laquelle les entreprises ne recrutent plus ? Est-elle à l'origine des autres bouleversements observés dans le secteur technologique ?