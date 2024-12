Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ces politiques

Apple aurait illégalement menacé des employés pour leurs discussions sur la rémunération et le travail à distance

Un employé d'Apple poursuit la société en justice parce qu'elle demande à ses employés de renoncer à leur droit à la vie privée et les soumet à une surveillance. Dans une plainte déposée lundi, Amar Bhakta, un employé d'Apple, accuse la société d'accéder aux données des employés par le biais d'appareils gérés par l'entreprise, y compris les iPhones personnels qu'elle « encourage activement » à utiliser.Bien qu'Apple donne à ses employés la possibilité d'utiliser un appareil qui lui appartient pour le travail, la plainte affirme qu'Apple pousse les utilisateurs à apporter leurs propres iPhones au travail, où ils sont gérés par le logiciel interne d'Apple. Selon la politique de l'entreprise, les données liées à ces appareils gérés par Apple, y compris les courriels, les photos, les vidéos, les notes et d'autres informations, sont « susceptibles d'être recherchées par Apple », d'après la plainte. Bhakta affirme que les travailleurs qui utilisent leurs appareils personnels doivent également relier leurs comptes iCloud personnels à l'entreprise, ce qui permettrait à Apple de collecter les données de localisation des employés et d'autres informations lorsqu'ils ne sont pas au travail.En outre, la plainte affirme qu'Apple enfreint la loi californienne en demandant aux employés d'accepter une politique qui lui permet de « s'engager dans une surveillance physique, vidéo et électronique » d'eux, et qui lui donne la possibilité de fouiller les appareils Apple et non Apple dans les « locaux de l'entreprise », ce qui, dans certains cas, pourrait impliquer le bureau à domicile d'un travailleur.Un rapport datant de 2021 a révélé des inquiétudes concernant la confidentialité des données parmi les employés d'Apple contraints de lier leurs comptes et appareils personnels à leur travail. Apple est connue pour le secret qui entoure son travail et le lancement de nouveaux produits. D'autres entreprises, dont Google et Amazon, ont également été accusées de surveiller leurs employés.« Pour les employés d'Apple, l'écosystème d'Apple n'est pas un jardin clos », indique la plainte. « C'est une cour de prison. Un panopticon où les employés, qu'ils soient en service ou non, sont toujours soumis à l'œil omniscient d'Apple ». Bhakta poursuit également Apple pour des politiques « illégales » de récupération des salaires et affirme que l'entreprise réprime la parole des employés. L'action en justice cite des incidents au cours desquels Apple aurait « interdit » à Bhakta de parler publiquement de son expérience dans la publicité numérique et l'aurait forcé à supprimer de son profil LinkedIn des informations sur son travail chez Apple. Le mois dernier, le National Labor Relations Board a accusé Apple d'empêcher ses employés de parler d'équité salariale.Dans le même temps, Apple impose des politiques de confidentialité qui interdisent aux employés de discuter de leurs conditions de travail, y compris avec les médias, et de procéder à des dénonciations protégées par la loi. Bhakta, qui travaille pour Apple depuis 2020, affirme qu'on lui a interdit de parler de son travail dans des podcasts et qu'on lui a demandé de supprimer de son profil LinkedIn les informations relatives à ses conditions de travail.« Les politiques et pratiques d'Apple en matière de surveillance ont pour effet d'entraver, et donc de restreindre illégalement, les dénonciations des employés, la concurrence, la liberté de mouvement des employés sur le marché du travail et la liberté d'expression », indique la plainte.Les avocats de Bhakta représentent également deux femmes qui ont intenté une action en justice en juin, accusant Apple de sous-payer systématiquement les femmes travaillant dans ses divisions d'ingénierie, de marketing et d'AppleCare. Apple a déclaré s'engager en faveur de l'inclusion et de l'équité salariale.« Chez Apple, nous nous attachons à créer les meilleurs produits et services au monde et nous nous efforçons de protéger les inventions que nos équipes créent pour les clients », a déclaré Josh Rosenstock, porte-parole d'Apple, dans un communiqué. « Chaque employé a le droit de discuter de son salaire, de ses horaires et de ses conditions de travail, et cela fait partie de notre politique de conduite des affaires, sur laquelle tous les employés sont formés chaque année. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ces affirmations et nous pensons qu'elles ne sont pas fondées. »Apple fait également l'objet d'au moins trois plaintes déposées par un conseil du travail américain, selon lesquelles l'entreprise aurait illégalement dissuadé ses employés de discuter entre eux et avec les médias de questions telles que les préjugés sexistes et la discrimination salariale, notamment en limitant leur utilisation des médias sociaux et de l'application de messagerie Slack sur le lieu de travail. L'entreprise a nié avoir commis des actes répréhensibles.Le gouvernement fédéral des États-Unis a accusé Apple d'avoir illégalement menacé des employés pour leurs discussions sur les politiques de rémunération et de travail à distance. Les allégations portent notamment sur des menaces de représailles pour avoir donné des détails sur la rémunération, des pressions pour supprimer des messages sur les réseaux sociaux concernant le travail à distance et l'interdiction des discussions sur la rémunération sur les systèmes de messagerie interne. En outre, une ancienne ingénieure logiciel d'Apple affirme avoir subi des représailles pour avoir lancé une enquête sur l'équité salariale afin de promouvoir la transparence parmi les employés d'Apple. La plainte accuse Apple de violer les droits des travailleurs à aborder ouvertement les problèmes liés au travail, en vertu de la loi nationale sur les relations de travail.Ce n'est pas la première fois que l'entreprise fait face à ce genre d'accusation. En octobre 2024, Apple a déjà été accusé par la commission américaine du travail de violer « illégalement » les droits des travailleurs, en détruisant les efforts des employés pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail . Selon la plainte déposée par la commission, Apple a forcé des employés dans tout le pays à signer des accords « illégaux » de non-divulgation et de non-concurrence. La plainte accuse également le géant de la technologie « d'interférer » et de « restreindre » les droits des employés en vertu du droit du travail fédéral. Apple a alors « fermement » contesté les accusations formulées dans la plainte.Dans le cadre de la nouvelle accusation du gouvernement fédéral, un employé d'Apple aurait été menacé de représailles non spécifiées s'il parlait de sa prime de performance. Un autre aurait reçu l'ordre de supprimer un message sur les médias sociaux concernant la manière de continuer à travailler à distance au sein de l'entreprise. Une autre personne aurait été invitée à cesser de parler de son salaire sur les systèmes de messagerie internes et aurait été avertie que le géant de la technologie « surveillait ces discussions ». Enfin, une autre salariée, Cher Scarlett, ingénieure en logiciel, aurait été évincée de l'entreprise après avoir créé une enquête salariale en ligne à l'intention des travailleurs de l'entreprise au chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars.Ces plaintes constituent la base d'une accusation du gouvernement fédéral qui reproche au géant de l'iPhone de Cupertino d'avoir illégalement « interféré avec, restreint et contraint des employés » exerçant leurs droits en vertu de la loi nationale sur les relations de travail (National Labor Relations Act) pour s'entraider en cas de problèmes sur le lieu de travail.Source : plainte Trouvez-vous ces accusations crédibles ou pertinentes ?Les entreprises technologiques comme Apple doivent-elles être soumises à des contrôles externes plus stricts pour garantir la confidentialité des données de leurs employés ?Où devrait se situer la frontière entre les données personnelles et professionnelles lorsqu’un employé utilise des appareils ou services d’entreprise ?La surveillance des employés, même indirecte, peut-elle jamais être justifiée dans le cadre d’une politique de sécurité interne ?Si ces accusations contre Apple sont avérées, quelles sanctions seraient appropriées pour dissuader d’autres entreprises de pratiques similaires ?