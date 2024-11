« Les entreprises britanniques doivent utiliser des robots au lieu d'embaucher des migrants mal payés », selon Chris Philp, un ministre au Royaume-Uni

Un contexte tendu sur l'immigration et l'économie

examine les décisions et les actions du Home Secretary en poste, soulignant les lacunes ou proposant des améliorations ;

élabore des politiques en matière de sécurité et d'immigration, prêtes à être mises en œuvre si l'opposition accède au pouvoir ;

est souvent appelé à commenter des affaires nationales sensibles, comme les attentats, les crises migratoires ou les tensions dans les forces de l’ordre ;

participe activement aux discussions à la Chambre des communes, offrant un contrepoint aux politiques gouvernementales.

L'automatisation au lieu de l'importation des migrants mal payés

'What would the cap be?'



Shadow Home Secretary Chris Philp was questioned on #BBCBreakfast after the Conservatives re-committed to a "strict numerical cap" on migration https://t.co/F0f0R4nVPJ pic.twitter.com/TptFhm33ik — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 28, 2024



Kemi Badenoch, leader des conservateurs

Les avantages avancés de l’automatisation

Les critiques et les défis

Une vision d’avenir ou une impasse ?

Le Royaume-Uni est depuis plusieurs années au cœur d’un débat national sur l’immigration. Après le Brexit, le pays a durci ses politiques migratoires, limitant l'accès des travailleurs étrangers tout en cherchant à répondre aux besoins d’une économie en manque de main-d’œuvre. Les secteurs tels que l’agriculture, la logistique et l’hôtellerie, fortement dépendants des travailleurs migrants, peinent à recruter localement.Dans ce contexte, la proposition duvise à encourager l'innovation technologique comme solution à long terme. Selon lui, investir dans la robotique et l’automatisation pourrait réduire les coûts opérationnels, améliorer la productivité et atténuer les tensions sociales liées à l'immigration.Dans la politique britannique, le Shadow Home Secretary (ou ministre de l'Intérieur fantôme) est un poste clé dans l’opposition officielle au Royaume-Uni. Cette fonction fait partie du Shadow Cabinet, un groupe de députés de l’opposition chargé de surveiller, critiquer et proposer des alternatives aux politiques du gouvernement en place. Le Shadow Home Secretary est spécifiquement responsable des questions liées à la sécurité intérieure, l’immigration, la police, le terrorisme et d'autres aspects de la justice pénale.Le Shadow Home Secretary :Le titulaire actuel de la fonction est Chris Philp, depuis le 5 novembre 2024.Les entreprises devraient utiliser davantage de robots au lieu d'embaucher des migrants faiblement rémunérés, a déclaré le. Le député conservateur Chris Philp affirme que d'autres pays « utilisent beaucoup plus l'automatisation » pour des tâches telles que la cueillette des fruits et légumes « plutôt que d'importer simplement beaucoup de main-d'œuvre immigrée à bas salaire ».S'exprimant sur BBC Breakfast, il a appelé à davantage d'investissements dans la technologie afin de réduire le solde migratoire du Royaume-Uni.Philp a déclaré :« Pour donner un exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande déploient des équipements robotisés et automatisés pour la cueillette des fruits et légumes ; la Corée du Sud utilise neuf fois plus de robots que nous dans ses processus de fabrication ; aux États-Unis, on utilise beaucoup plus la construction modulaire, qui est beaucoup plus rapide et efficace.« Il y a beaucoup de choses que l'industrie britannique peut faire pour se développer sans avoir besoin d'importer un grand nombre de migrants à bas salaires ».Lors d'une conférence de presse improvisée mercredi, Kemi Badenoch, chef de file des conservateurs, a déclaré que son parti s'était trompé sur l'immigration. Elle a promis de revoir « chaque politique, traité et partie de notre cadre juridique », y compris le rôle de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la loi sur les droits de l'homme (Human Rights Act).Elon Musk dit qu'il possède le compte Twitter de tout le monde dans un dossier judiciaire bizarre d'Alex JonesElle a déclaré que son parti croyait toujours en une « dissuasion » de l'immigration irrégulière, mais ne s'est pas engagée à rétablir le programme pour le Rwanda supprimé par le parti travailliste, même si Philp a demandé qu'il soit rétabli il y a deux semaines. Il a déclaré jeudi que les travaillistes avaient « annulé le programme pour le Rwanda avant même qu'il ne commence ».Dans son discours, Badenoch a déclaré que le Royaume-Uni « ne peut pas maintenir les chiffres que nous avons connus » en matière d'immigration. « Nous réduisons la qualité de vie des personnes qui vivent déjà ici parce que l'immigration se fait à un rythme trop rapide pour maintenir les services publics, et à un rythme tel qu'il est pratiquement impossible d'intégrer des personnes issues de cultures radicalement différentes », a-t-elle déclaré.« Les liens qui nous unissent commencent à s'effilocher. Peu importe que vous soyez massivement pour ou massivement contre l'immigration, sans une identité nationale partagée, notre pays souffrira ».Ce n'est pas la première fois que Badenoch critique le bilan de son parti en matière d'immigration.Lors de son discours à la conférence du parti conservateur de cette année, elle a reproché au Trésor d'avoir poussé l'immigration à la hausse en prétendant que c'était « bon pour l'économie ». « Mais nous savions que ce n'était pas bon pour notre pays », a-t-elle déclaré aux membres du parti.Lorsque le gouvernement « ne saisit pas les réalités » de l'immigration, « nous savons qu'il est temps de changer les choses », a-t-elle déclaré.De son côté, Philp a été interrogé sur des informations selon lesquelles, sous les conservateurs, des ministres avaient envisagé d'utiliser une machine à vagues géantes pour décourager les traversées de la Manche. Il a répondu à la BBC : « Je ne me souviens pas avoir jamais sérieusement étudié cette idée. Je ne me souviens pas si quelqu'un d'autre l'a fait ».Badenoch s'est engagé à fixer un « plafond numérique strict » à l'immigration et a déclaré que les conservateurs « expliqueraient comment atteindre ces chiffres ».Philp a refusé d'avancer un chiffre pour ce plafond, mais a déclaré qu'un solde migratoire de 350 000 serait « beaucoup trop élevé ».Philp a déclaré à la BBC : « Nous devons faire le travail nécessaire pour comprendre exactement de combien de personnes hautement qualifiées et bien rémunérées nous avons besoin, combien de personnes viennent ici pour suivre des cours sanctionnés par un diplôme, et ne pas utiliser les cours sanctionnés par un diplôme comme une sorte de système de migration parallèle, ce qui s'est produit dans une certaine mesure jusqu'à présent. Je ne vais pas me contenter de tirer à hue et à dia ».Il a ajouté que les conservateurs examineraient, entre autres, l'éligibilité des migrants aux prestations sociales.L’automatisation présente des avantages indéniables. Les robots ne nécessitent ni salaires, ni congés, ni avantages sociaux. Ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24, réduisant ainsi les coûts pour les entreprises et augmentant leur compétitivité. Cette approche pourrait également contribuer à combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs essentiels, où il est parfois difficile de recruter.Par ailleurs, une transition vers des technologies avancées pourrait positionner le Royaume-Uni comme un leader mondial de l’innovation, attirant des investissements et créant des emplois qualifiés dans le développement et la maintenance des systèmes automatisés.Cependant, cette proposition n’est pas sans controverse. Les syndicats et les défenseurs des droits des travailleurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact de l’automatisation sur l’emploi. Si les robots remplacent les travailleurs, cela pourrait entraîner des pertes massives d’emplois, aggravant les inégalités économiques et sociales.De plus, les travailleurs migrants occupent souvent des postes que les locaux ne souhaitent pas ou ne peuvent pas remplir, en raison de conditions difficiles ou de bas salaires. Les remplacer par des machines pourrait exacerber les problèmes de précarité, car l'automatisation tend à concentrer la richesse entre les mains des propriétaires de capitaux technologiques.Enfin, des questions éthiques émergent : les robots peuvent-ils véritablement remplacer l’humanité et la flexibilité qu’apportent les travailleurs humains ? Et quelles seront les conséquences pour les communautés qui dépendent des revenus des migrants ?La proposition du Shadow Home Secretary reflète une vision futuriste de l’économie, mais soulève des questions fondamentales sur les priorités de la société britannique. Si l'automatisation offre des opportunités pour réduire les coûts et accroître la productivité, elle exige une réflexion approfondie sur son impact social et sur la manière de gérer une transition équitable.Pour certains, remplacer les travailleurs migrants par des robots est une solution pragmatique ; pour d’autres, c’est une stratégie qui risque d’approfondir les fractures sociales et économiques déjà existantes.Source : BBC:fleche; Que pensez-vous de la solution demandant aux entreprises doivent utiliser des robots au lieu d'embaucher des migrants mal payés ?Le Royaume-Uni est-il prêt à soutenir une transition massive vers l’automatisation, notamment en termes d’éducation et de formation pour de nouveaux métiers ?Quels seraient les secteurs les plus impactés par l’automatisation à grande échelle ?L’automatisation peut-elle réellement compenser les pénuries de main-d'œuvre dans des métiers nécessitant une flexibilité et un savoir-faire humain ?Quels investissements initiaux et coûts d’entretien les entreprises devront-elles supporter pour adopter les robots, et cela est-il viable pour les petites entreprises ?