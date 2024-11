Les demandeurs d'emploi sceptiques face aux promesses de l'IA

Opinions générales sur l'IA sur le lieu de travail

62 % des demandeurs d'emploi ne pensent pas que l'IA réduira leur charge de travail ;

69 % ne croient pas que l'IA améliorera leur performance au travail ;

34 % craignent que l'IA ne les remplace ;

33 % considèrent l'IA comme un risque pour la sécurité ;

30 % s'attendent à ce que l'IA accroisse la concurrence en matière d'emploi ;

30 % pensent que l'IA va nuire aux salaires ;

23 % craignent que l'IA ne vole leur travail pour former des algorithmes.

Points de vue de la génération Z

66 % ne pensent pas que le fait de savoir utiliser les outils de l'IA les rendra plus faciles à embaucher ;

67 % ne considèrent pas l'IA comme un risque pour la sécurité ;

61 % doutent que l'IA réduise leur charge de travail.

Points de vue de la génération Y

64 % ne pensent pas que l'IA améliorera leurs performances professionnelles ;

60 % ne pensent pas que les compétences en matière d'IA les rendront plus faciles à recruter ;

61 % doutent que l'IA réduise leur charge de travail ;

62 % ne pensent pas que le fait de savoir utiliser les outils de l'IA les rendra plus attractifs ;

41 % craignent que l'IA ne les remplace ;

40 % citent l'IA comme un risque pour la sécurité ;

68 % doutent que l'IA réduise leur charge de travail (le scepticisme le plus élevé de toutes les générations) ;

65 % ne pensent pas que le fait de savoir utiliser les outils de l'IA les rendra plus faciles à embaucher ;

33 % craignent que l'IA ne les remplace.

L'IA peine encore à tenir ses promesses en matière de productivité

D'autres études sur l'impact de l'IA dépeignent un tableau différent

Des milliers d'emplois déjà supprimés en raison de l'adoption de l'IA

L'étude, intitulée Job Seeker Insights, a été réalisée par la plateforme de ressources professionnelles Resume Genius. Elle a interrogé 1 000 demandeurs d'emploi américains au sujet de leur perception à l'égard de l'IA sur le lieu de travail. Les résultats de l'étude ont mis en évidence des perceptions mitigées quant à l'impact de l'IA sur le lieu de travail. La majorité pense que les gains de productivité promis par la technologie sont encore loin d'être une réalité.Ventilés par génération (les baby-boomers, la génération X, les milléniaux et les demandeurs d'emploi de la génération Z ont tous répondu), les résultats sont similaires, même les travailleurs de la génération Z étant sceptiques à l'égard des capacités de l'IA. Cela contraste avec les résultats d'une étude récente selon laquelle la génération Z ressente une certaine anxiété à l'égard de l'IA et les jeunes sont terrifiés à l'idée que la technologie leur arrache leur travail.Cette étude, publiée par le fournisseur de formation technologique General Assembly, indique que 62 % des membres de la génération Z interrogés pensent qu'ils pourraient perdre leur emploi au cours de la prochaine décennie. L'étude Job Seeker Insights, quant à elle, apporte les conclusions suivantes :Dans l'ensemble, les Américains se montrent très sceptiques quant à l'impact de l'IA sur leur travail, quatre sur cinq (79 %) ayant au moins une opinion négative sur l'IA sur le lieu de travail. En somme, les résultats de Resume Genius s'alignent sur d'autres études récentes selon lesquelles les capacités de l'IA ne sont pas à la hauteur du battage médiatique dont la technologie fait l'objet. Cela n'empêche toutefois pas les suppressions de postes au profit de l'IA En juillet 2024, Upwork a publié une étude sur l'utilisation de l'IA sur le lieu de travail selon laquelle 77 % des employés poussés à utiliser des outils de productivité basés sur l'IA au travail ont fini par être moins productifs. Ils déclarent se sentir poussés par leur direction à utiliser des outils d'IA dans lesquels leur employeur a investi de l'argent, 65 % d'entre eux affirmant qu'ils ont du mal à répondre aux exigences accrues que leurs supérieurs attendent de l'IA.Cela ne veut pas dire que les travailleurs ne seraient pas prêts à adopter l'IA. Adobe, qui commercialise un outil d'IA d'entreprise, dit avoir constaté dans une étude réalisée en septembre 2024 que 80 % des travailleurs le feraient si cela leur permettait de gagner du temps. La société de services de données sur l'IA Appen a rapporté que le retour sur investissement des projets d'IA a diminué et que peu d'investissements atteignent le stade de la mise en œuvre.Alors qu'Appen attribue cette situation au manque de données de formation de qualité, Gartner a suggéré en mai 2024 que « la difficulté d'estimer et de démontrer la valeur des projets d'IA » était le principal obstacle à l'adoption réussie de l'IA. En d'autres termes, alors que les dirigeants sont séduits par le battage médiatique d'entreprises comme Microsoft, avec son attitude « Copilote partout », cela ne porte pas ses fruits en matière d'utilisation réelle.Il n'est pas certain que les fournisseurs d'IA prennent conscience de ces lacunes. Pour l'instant, Microsoft ne semble pas l'avoir fait. Le géant de Redmond a augmenté les prix de Copilot de 5 % en introduisant la semaine dernière des options de facturation mensuelle qui incluent toujours un engagement d'un an. Pendant ce temps, les employés se disent insatisfaits des outils d'IA qui leur sont imposés par leurs employeurs.Dans le cadre de son étude, le fournisseur de formation General Assembly a interrogé 1 180 adultes salariés de la génération Z aux États-Unis et 393 cadres au Royaume-Uni. L'étude révèle que la génération Z est parfaitement consciente de la rapidité avec laquelle les dernières innovations technologiques peuvent devenir incontrôlables et est inquiète pour son avenir à mesure que la technologie de l'IA générative est déployée sur le lieu de travail Selon le rapport, 62 % des membres de la génération Z interrogés pensent qu'ils pourraient perdre leur emploi au cours de la prochaine décennie. Un rapport mondial publié en septembre 2024 suggère que les craintes de la génération Z ne sont pas infondées. Il prévoit notamment que l'intégration de l'IA sur le lieu de travail pourrait affecter jusqu'à 43 millions d'emplois au cours de l'année prochaine (2025). Mais encore, ce chiffre ne concerne que les États-Unis.Ce rapport a été produit par la Banque interaméricaine de développement (Inter-American Development Bank - IBD). Il suggère toutefois que l'impact sera moins lié à l'âge qu'aux qualifications académiques et au sexe. L'IBD a prédit que les travailleurs américains moins instruits seront plus durement touchés que ceux qui possèdent un diplôme de premier cycle ou une licence. De plus en plus d'entreprises que leur objectif est de réduire les coûts liés au personnel.Si la jeune génération a peur de l'impact potentiel de l'IA sur la main-d’œuvre humaine, les PDG semblent sereins ou s'inquiètent peu face à la montée en puissance de la technologie. L'étude de General Assembly a révélé que seuls 6 % des directeurs et des cadres de niveau VP (vice-president) pensent que l'IA représente une menace pour leur rôle. Les licenciements ne visent que le personnel, laissant penser que les dirigeants se considèrent comme immunisés.En février 2024, Fortune et Bloomberg ont rapporté que plus de 4 000 emplois avaient été perdus aux États-Unis depuis mai 2023 en raison de l'adoption de l'IA. L'équipe à l'origine du rapport, Challenger, Gray & Christmas, a ajouté qu'il s'agissait certainement d'une « sous-estimation des emplois perdus au profit de l'IA ». Parmi les entreprises citées dans le rapport figure UPS, qui a licencié du personnel en raison de l'automatisation de certains processus par l'IA.Les salariés savent qu'ils doivent se mobiliser. Selon le cabinet de conseil en éducation CarringtonCrisp, près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée auprès de 10 000 apprenants dans 40 pays prévoyaient de se former à l'IA au cours des cinq prochaines années. L'étude de General Assembly montre que les jeunes générations ont tendance à être les plus préoccupées par la possibilité que l'IA leur marche sur les pieds.Les conclusions de l'étude, partagées avec Fortune, indiquent que la moitié des milléniaux pensent qu'il y a au moins une chance que l'IA remplace leur rôle, contre 44 % des membres de la génération X et seulement 24 % des baby-boomers. Lupe Colangelo affirme que les employés doivent reconnaître la valeur que les membres de la génération Z apportent sur lieu de travail et ne doivent pas les dévaloriser. Elle recommande d'aider la génération Z.Lupe Colangelo a déclaré à ce propos : « même si les baby-boomers ne s'inquiètent pas pour eux-mêmes, ils ont la responsabilité de donner un coup de main à l'avenir. L'IA occupant de plus en plus de postes de débutants, les employeurs ont une plus grande responsabilité dans la formation de la prochaine génération. Les entreprises doivent leur offrir une porte d'entrée. Les employeurs ne peuvent tout simplement pas laisser tomber toute une génération ».La question qui se pose est la suivante : si personne ne forme les jeunes, comment feront les entreprises lorsque les séniors partiront à la retraite ? Selon Lu Colangelo, les employeurs doivent contribuer à développer les compétences qu'ils souhaitent dans le vivier de talents actuel.Source : rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du scepticisme au sujet de l'impact potentiel de l'IA sur le lieu de travail ?Selon vous, quels impacts l'IA pourrait-il avoir sur le lieu de travail dans les années à venir ?Utilisez-vous des outils d'IA dans le cadre de votre travail ? Si oui, quel est votre retour d'expérience ?