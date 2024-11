How do we know 9.5% of software engineers are Ghosts?



Our model quantifies productivity by analyzing source code from private Git repos, simulating a panel of 10 experts evaluating each commit across multiple dimensions.



We've published a paper on this and have more on the way pic.twitter.com/8ipRLv79aV — Yegor Denisov-Blanch (@yegordb) November 20, 2024

Another way to look at this is counting code commits.



While this is a flawed way to measure productivity, it reveals inactivity: ~58% make <3 commits/month, aligning with our metric.



The other 42% make trivial changes, like editing one line or character--pretending to work. pic.twitter.com/LggBpxjZrM — Yegor Denisov-Blanch (@yegordb) November 20, 2024

We found that 14% of software engineers working remotely do almost no work (Ghost Engineers), compared to 9% in hybrid roles and 6% in the office. pic.twitter.com/lgezcpPZqq — Yegor Denisov-Blanch (@yegordb) November 20, 2024

La publication universitaire fait suite à des rapports sur le cas d’un ingénieur de Google qui gagne 150 000 $, travaille 1 heure/jour et consacre le reste de son temps à sa startup.

Everyone thinks this is an exaggeration but there are so many software engineers, not just at FAANG, who I know personally who literally make ~2 code changes a month, few emails, few meetings, remote work, < 5 hours/ week, for ~$200-300k.



Here are some of those companies: — Deedy (@deedydas) November 19, 2024

Barry Mc raconte comment le suremploi est en passe de faire de lui un millionnaire

« Notre modèle quantifie la productivité en analysant le code source de dépôts Git privés et en simulant un panel de 10 experts évaluant chaque commit sur plusieurs dimensions », expliquent les chercheurs pour ce qui est de la méthodologie de détermination de la productivité des ingénieurs logiciels.« Une autre façon de voir les choses est de compter les livraisons de code. Bien qu'il s'agisse d'une méthode imparfaite pour mesurer la productivité, elle révèle l'inactivité : ~58% font <3 commits/mois, ce qui correspond à notre mesure. Les 42 % restants effectuent des changements insignifiants, comme la modification d'une ligne ou d'un caractère - en prétendant travailler », ajoutent-ils quant à ce qui est de l’approche de détermination de la productivité des ingénieurs logiciels.Les ingénieurs logiciels qui travaillent à distance sont ceux que l’étude compte en plus grand nombre dans le lot de ceux qui ne font pratiquement rien dans leur emploi actuel et qui sont le plus susceptibles de multiplier des emplois.Google est l’une des entreprises les plus convoitées par les ingénieurs logiciels, qui peuvent y toucher des salaires allant jusqu’à 718 000 $ par an. Mais certains d’entre eux ne semblent pas satisfaits de leur travail et préfèrent se consacrer à leurs propres projets.C’est le cas de Devon, un ingénieur logiciel de Google dans la vingtaine, qui a confié à Fortune qu’il ne travaillait qu’une heure par jour pour la grande enseigne de la technologie, tout en gagnant 150 000 $ par an. Il a déclaré qu’il se levait vers 9 heures du matin, prenait une douche et cuisinait son petit-déjeuner, puis travaillait pour Google jusqu’à 11 heures ou midi. Le reste de la journée, il travaillait sur sa startup, dont il n'a pas voulu parler.Devon a expliqué à Fortune qu’il ne voyait pas l’intérêt de travailler dur quand il voyait ses collègues faire des nuits blanches sans progresser dans la hiérarchie. « Ce n’est pas comme si vous alliez vraiment être promu pour avoir fait plus que ce qu’on vous demande », a-t-il dit à Fortune.Fortune a indiqué qu’il avait utilisé le pseudonyme Devon pour protéger la vie privée de l’ingénieur. Le magazine a dit avoir vu la lettre d’offre de Google vérifiant son salaire, et avoir examiné des captures d’écran montrant son travail sur sa startup pendant sa journée de travail.Devon n’est pas le seul à avoir ce genre de pratique. Jason, un ingénieur logiciel de 22 ans, avait précédemment confié à un média qu’il travaillait deux emplois à temps plein à distance en tant qu’ingénieur logiciel pendant pas plus de 30 heures par semaine pour augmenter ses revenus : « Je sentais que ma charge de travail à mon premier emploi était assez faible, et je savais que si je n’arrivais pas à gérer, je pouvais simplement démissionner de l’un des emplois », avait-il dit.Mon voyage a commencé lorsque j'ai décidé d'apprendre à coder comme ma résolution de nouvelle année en 2019. Au moment où la pandémie est arrivée, je me suis retrouvé à travailler en personne en tant que développeur front-end. Avec la restriction covid en place, je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à travailler à domicile. Depuis quelques mois après le début de covid, je gère plusieurs emplois à distance en même temps. Vous vous demandez peut-être comment je peux commencer à travailler à distance. À un moment donné, je l'étais aussi et j'ai parcouru internet pour trouver des histoires afin de trouver de l'inspiration. Dans ce post, je vais raconter mon histoire et comment je me suis lancé dans le suremploi.J'ai commencé à apprendre à coder en 2019 comme ma résolution de nouvelle année. À l'époque, je travaillais dans une usine, où je fabriquais des pièces en plastique du jour au lendemain. J'ai appris principalement en suivant des tutoriels en ligne sur FreeCodeCamp et des vidéos YouTube. Le fait de travailler de nuit me laissait du temps pour l'auto-apprentissage sans interruption pendant les heures de travail normales. Après environ sept mois d'auto-apprentissage, j'ai décroché mon premier emploi en tant que développeur frontal travaillant avec HTML et CSS.Travailler en tant que développeur était amusant et j'ai rapidement appris beaucoup plus que lorsque je n'étais qu'autodidacte. Je travaillais dans une société de conseil spécialisée dans la création de sites Web pour les petites entreprises. Nous étions basés en ville et avions un grand bureau ouvert, ce qui signifie que beaucoup de personnes étaient entassées dans un seul bâtiment. Il n'est pas surprenant que lorsque le projet covid a été lancé, nous ayons tous été renvoyés à la maison et y syons restés pendant un long moment.Ce n'était certainement pas le travail de mes rêves, mais il était bien payé, il y avait des projets intéressants sur lesquels travailler et mes collègues étaient formidables. Après avoir commencé à travailler à domicile, je suis rapidement tombé amoureux de ma nouvelle liberté. Je pouvais étudier et jouer à des jeux vidéo pendant mon temps libre et travailler en sous-vêtements, la vie était géniale. Environ un mois après avoir commencé à travailler à distance, je savais que je ne retournerais jamais au bureau.Après quelques mois de travail à domicile, je parcourais Reddit et j'ai vu un article sur un ingénieur qui avait sept emplois en même temps ! Si je me souviens bien, le gars gagnait près d'un million par an et travaillait à peine plus de 20 heures par semaine.J'ai décidé de voir si je pouvais au moins essayer d'avoir deux emplois puisque j'avais tellement de temps libre de toute façon. J'avais l'habitude de travailler 40 heures dans un bureau, je suis sûr que je peux travailler 40 heures à la maison pour deux emplois différents. Après quelques mois d'entretiens incessants, j'ai décroché mon deuxième emploi. Ce travail s'est avéré être un complément parfait à mon premier emploi puisqu'il était décalé d'un fuseau horaire et ne comportait pratiquement pas de réunions. Il s'agissait également d'une technologie différente de celle que j'utilisais dans mes premiers emplois, ce qui me permettait d'apprendre deux fois plus qu'avec un seul emploi.J'ai eu deux emplois pendant environ un an et demi maintenant. Je suis passé de 40 000 $ en 2019 avec mon premier emploi frontal à 440 000 $ à la fin de cette année. J'ai essayé deux fois de trouver un troisième emploi. La première fois, je n'ai tenu qu'une semaine parce que le travail n'était tout simplement pas compatible avec le style de vie du suremploi. Lors de ma deuxième tentative, le travail était difficile, mais j'ai persévéré et j'ai terminé le contrat de trois mois. J'ai l'intention de continuer à alterner entre les troisièmes emplois chaque fois que je reçois des offres pour augmenter un peu plus mes revenus.Le fait de me prouver que je suis capable d'occuper plusieurs emplois en même temps m'a énormément aidé à développer mes compétences, mon réseau et mon CV. Aujourd'hui, je n'ai pas de dettes et je gagne suffisamment d'argent pour ne pas avoir à m'inquiéter d'un changement de carrière risqué ou peu judicieux sur le plan financier. Mon syndrome de l'imposteur a disparu, ma confiance en moi pour fixer des limites au travail a atteint des sommets et je ne m'inquiète plus de me surpasser pour mon travail, car je sais que j'en ai deux autres sur lesquels m'appuyer.Et voilà, c'est l'histoire de mon entrée dans cet univers du suremploi. Je ne me suis jamais imaginé devenir millionnaire grâce à un emploi, mais je suis en train de le faire et je ne suis plus qu'à deux ans d'atteindre cet objectif. Je dois dire que la route a été longue pour en arriver là, et j'ai certainement fait quelques erreurs en cours de route. Mais une chose est certaine : je suis heureuse de ma décision de cumuler plusieurs emplois, car non seulement j'ai l'impression que cela me permet de passer plus de temps avec ma famille et mes amis, mais aussi parce que cela me donne la liberté de poursuivre d'autres passions dans la vie. C'est aussi une bonne chose pour mon portefeuille ! J'espère que vous trouverez de l'inspiration dans ce post et que vous ferez votre propre parcours de suremployé.Source : Université de StandfordQuelle appréciation faites-vous des tendances mises en avant par cette étude de l’université de Standford ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Quelles sont selon vous les limites de cette étude quant à ce qui concerne la mesure de la productivité des ingénieurs logiciels ?L’ingénierie logicielle est-elle compatible avec le suremploi ? Cette possibilité justifie-t-elle qu'on arrive à la conclusion que les ingénieurs logiciels ne font pratiquement rien ? Partagez votre expérience