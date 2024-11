Une grève pour l’amélioration des conditions de travail et la reconnaissance

Le rôle essentiel des équipes techniques dans un média numérique

Une réponse mitigée de la direction et des critiques internes

95% of our members voted to strike because we want fair pay, just cause, and flexible remote work, and @nytimes refused to make a deal. Management spin doesn't matter though—worker power does. https://t.co/MtF8AfukbH — New York Times Tech Guild (@NYTGuildTech) November 5, 2024

Les grèves illimitées sont rares dans le secteur des médias sur le territoire

Une tentative visant à affaiblir les protections des membres du syndicat ?

Un miroir des tensions plus larges dans l’industrie des médias

Conclusion

La décision de se mettre en grève émane des frustrations ressenties par les employés du département technique, incluant les ingénieurs, les spécialistes en data science et les experts en intelligence artificielle, qui jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de la plateforme numérique du New York Times. Depuis plusieurs mois, le syndicat négocie avec la direction pour obtenir de meilleures conditions de travail, un ajustement des salaires, une protection accrue des emplois et la reconnaissance de leurs contributions dans un contexte de transformation numérique rapide. Selon les responsables syndicaux, la direction du New York Times n’a pas pris suffisamment en compte les demandes de ses équipes techniques, aggravant un sentiment de frustration et de dévalorisation.Kait Hoehne, ingénieur logiciel senior au Times et membre de la Tech Guild, a déclaré que le groupe espérait éviter une grève alors que les négociations se poursuivaient tard dans la nuit de dimanche à lundi, mais que l'incapacité de la direction à faire des concessions sur des questions clés donnait aux employés du secteur technique le sentiment qu'ils n'avaient pas d'autre option.« Nous aimons notre travail et nous sommes impatients de pouvoir le faire », a-t-elle déclaré, « mais nous n'avons pas vu suffisamment de mouvement de la part de la direction et nous négocions depuis bien trop longtemps... la balle est dans leur camp ».La Tech Guild comprend environ 600 ingénieurs logiciels, chefs de produit, analystes de données et concepteurs dont le travail sur les systèmes dorsaux de l'entreprise est à la base de la plupart des offres numériques du journal, y compris les blogs en direct, les alertes mobiles et la fameuse aiguille électorale du Times.Les employés du New York Times Tech Guild soulignent que le succès de l’édition numérique repose autant sur la qualité de son contenu journalistique que sur l’expertise technique qui permet d’optimiser l’accessibilité, la sécurité, et l’engagement des lecteurs en ligne. Pourtant, malgré leur rôle essentiel, ces employés déplorent un manque de reconnaissance proportionnelle aux efforts fournis. La grève vise donc à rappeler que le maintien d’une plateforme numérique de premier plan exige des équipes techniques qualifiées, soutenues et rémunérées de manière équitable.Selon Hoehne, les élections entraînent une augmentation du trafic sur le site Internet du Times, ce qui met le système à rude épreuve. Sans ingénieurs expérimentés pour gérer les « ondulations infrastructurelles dans l'étang qui résultent du trafic supplémentaire... les équipes peuvent être affectées de manière importante », a-t-elle déclaré.Face à cette mobilisation, la direction du New York Times a exprimé sa déception, soulignant que des efforts ont été faits pour répondre à certaines des demandes formulées par le syndicat. Danielle Rhoades Ha, porte-parole du Times, a déclaré : « Bien que nous respections le droit du syndicat à s'engager dans des actions protégées, nous sommes déçus que nos collègues fassent grève à ce moment-là, ce qui est à la fois inutile et contraire à notre mission ».Toutefois, l’entreprise soutient que certaines exigences sont difficilement réalisables en raison des contraintes budgétaires et des défis propres au secteur des médias. Ce point de vue a suscité une controverse parmi les observateurs, certains estimant que l’argument financier masque en réalité une volonté de limiter l’influence syndicale.Représentée par la NewsGuild of New York, la Tech Guild négocie son premier contrat avec l'entreprise depuis 2022. Les deux parties ont accusé l'autre d'enliser les négociations contractuelles, qui se sont récemment concentrées sur trois questions clés: les protections de l'emploi pour « juste cause » (qui garantissent que les employés ne peuvent pas être licenciés sans raison et sans procédure régulière), le travail à distance et l'équité salariale. Les membres du syndicat ont voté à une écrasante majorité en septembre pour autoriser la grève, déclarant que le moment choisi - à l'approche d'une période électorale très médiatisée - n'était « pas un hasard ».La grève illimitée de lundi est basée sur les plaintes de pratiques déloyales de travail déposées par la Guilde contre le Times, liées aux mandats de retour au bureau de la direction et à l'interrogation des employés sur les plans de grève, a déclaré la Guilde. Le Times a déjà contesté ces plaintes. Les employés en grève tiendront un piquet de grève devant les bureaux du Times Square de 9 heures à 18 heures tous les jours et demandent aux lecteurs d'honorer le piquet de grève numérique de la Tech Guild en n'accédant pas aux jeux du Times ou aux applications de cuisine.Si les grèves d'une journée sont devenus une tactique courante pour les travailleurs syndiqués des médias ces dernières années, les grèves illimitées sont moins courantes, mais elles ne sont pas sans précédent.En septembre, plus de 250 employés de Law360, le service d'information juridique, ont entamé une grève illimitée pour pratiques déloyales de travail après que les négociations contractuelles avec la direction se soient enlisées. Le syndicat, également représenté par le NewsGuild of New York, a fait grève pendant une semaine avant de parvenir à un accord avec la société mère LexisNexis, qui prévoyait d'importantes augmentations de salaire et des protections en cas de motif valable. L'année dernière, les employés d'Insider, également affiliés au NewsGuild of New York, ont fait grève pendant 13 jours avant d'accepter un contrat qui augmentait les salaires minimums et promettait un moratoire sur les licenciements. Par ailleurs, certains employés du Pittsburgh Post-Gazette sont en grève depuis plus de deux ans ; leur lutte pour le droit du travail se déroule actuellement devant les tribunaux.La Tech Guild et d'autres syndicats d'employés du Times se sont préparés à l'éventualité d'une grève.La semaine dernière, des centaines d'employés ont participé à un piquet de grève devant les bureaux du Times. Avant cela, le syndicat représentant les employés de Wirecutter, la division de l'entreprise chargée de tester et de recommander des produits de consommation, et la Times Guild, qui représente les journalistes de la salle de rédaction, ont apporté leur soutien à la Tech Guild dans sa lutte contractuelle. Un engagement signé par plus de 750 journalistes du Times exhorte l'éditeur du Times, A.G. Sulzberger, le PDG Meredith Kopit Levien et le rédacteur en chef Joseph Kahn à conclure un accord avant le jour de l'élection.« Nous ne pouvons pas faire notre travail sans la Tech Guild », dit l'engagement. « Pouvez-vous imaginer que notre aiguille électorale ne fonctionne pas, que l'application ne s'ouvre pas ou que la page d'accueil tombe en panne ? »Rhoades a précédemment déclaré au Post que l'organe de presse avait mis en place « des plans solides pour s'assurer que nous sommes en mesure de remplir notre mission et de servir nos lecteurs », mais il a refusé de préciser la nature de ces plans. Stacy Cowley, journaliste économique au journal et secrétaire de la Times Guild, a déclaré que ces plans n'avaient pas été communiqués aux journalistes de la salle de rédaction.« Nous sommes très nerveux. Il y a beaucoup de choses qui bougent le jour de l'élection et je pense que personne ne sait ce qui va se passer si les techniciens ne sont pas là pour arranger les choses à la volée », a-t-elle déclaré.Selon Cowley, les journalistes éprouvent « beaucoup d'empathie » pour les employés de la technologie et leur longue lutte contractuelle, notamment en ce qui concerne les justes motifs.« Une chose que je pense être largement partagée dans la salle de rédaction est la frustration que l'entreprise ne leur donne pas les mêmes protections d'emploi pour motif valable que celles que nous avons dans notre contrat », a-t-elle déclaré. « Il s'agit d'une phrase, qui constitue en quelque sorte le fondement de notre contrat. Il est assez flagrant que l'entreprise se batte encore contre [la Tech Guild] sur ce point, toutes ces années plus tard ».Le Times a déclaré aux membres de la Tech Guild qu'il reconnaissait l'importance d'un motif valable, mais qu'il souhaitait ajouter « certains termes de clarification et de processus pour refléter la nature unique du travail de l'unité de négociation ». Le syndicat y voit une tentative d'affaiblir les protections de l'emploi.La grève des employés techniques du New York Times reflète des tensions plus larges dans l’industrie des médias numériques, où l’accélération technologique impose de nouvelles exigences tout en augmentant la pression sur les équipes techniques. Cette situation révèle une forme de paradoxe : alors que le secteur de l’information dépend de plus en plus de la technologie pour s’adapter aux habitudes de consommation de l’audience moderne, les employeurs semblent souvent réticents à investir pleinement dans leurs équipes techniques.Certaines critiques font valoir que l'industrie des médias se retrouve dans une position délicate où, pour préserver ses profits, elle tend à négliger les besoins des employés qui assurent son avenir technologique. Les syndicats et leurs partisans pointent du doigt une approche qui privilégie les gains à court terme, au détriment de la stabilité et de l’innovation. Ils mettent également en garde contre le risque d’un épuisement des talents techniques, qui pourraient être tentés de quitter le secteur des médias pour rejoindre des industries offrant de meilleures perspectives.En définitive, le mouvement de grève du New York Times Tech Guild pourrait inspirer d'autres syndicats techniques au sein des médias et même au-delà. Si le secteur ignore les revendications croissantes des équipes techniques, il pourrait bien se retrouver confronté à une crise de recrutement, freinant ainsi ses ambitions d'adaptation numérique et, in fine, son attractivité auprès des jeunes talents.La grève du New York Times Tech Guild est bien plus qu’un conflit interne : elle illustre les défis plus vastes auxquels fait face une industrie en pleine mutation, qui doit concilier innovation technologique, valorisation des compétences techniques et durabilité économique.Sources : New York Tech Guild, Union Progress Pensez-vous que le levier des élections américaines est bien choisi ? Dans quelle mesure ?Comment la grève du New York Times Tech Guild pourrait-elle influencer d'autres départements techniques au sein des médias américains et internationaux ?La direction du New York Times a évoqué des contraintes budgétaires pour justifier son refus de répondre aux revendications. Dans quelle mesure cela est-il justifiable pour une entreprise aussi influente ?Les compétences techniques deviennent de plus en plus centrales dans le secteur des médias. Comment les entreprises médiatiques peuvent-elles mieux intégrer et valoriser leurs équipes techniques ?Quels sont les risques potentiels pour l'image et la rentabilité d'un média lorsqu’il refuse de répondre aux revendications de ses employés techniques ?Certaines critiques estiment que les entreprises médias privilégient souvent les profits à court terme. Pensez-vous que cette logique peut être soutenable pour l’industrie à long terme ?