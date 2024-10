Chronologie des événements clés

Mi-septembre 2024 : Automattic aurait demandé des dizaines de millions de dollars à WP Engine pour l'octroi de licences de marques.

20 septembre 2024 : Matt Mullenweg prononce le discours principal au WordCamp US, faisant des déclarations prétendument désobligeantes sur WP Engine.

24 septembre 2024 : L'accès de WP Engine aux ressources de wordpress.org est prétendument bloqué

2 octobre 2024 : WP Engine porte plainte contre Automattic et Matt Mullenweg

I love this kind of stuff.



Automattic offered a $30k buyout to all of their employees after the most recent controversy.



8.4% of the company took it.



This is great for everyone.



People who don't believe in the mission can find a new role. Now everyone still at the company… pic.twitter.com/LLh5z2GOJv — Austin Rief ☕️ (@austin_rief) October 4, 2024

WP Engine poursuit Automattic et Matt Mullenweg pour extorsion et abus de marque

Tentative d'extorsion : WP Engine affirme qu'à la mi-septembre 2024, Automattic et Matt Mullenweg ont demandé des dizaines de millions de dollars par an pour une licence de marque dont WP Engine affirme ne pas avoir besoin. Lorsque WP Engine a refusé, les défendeurs auraient menacé de faire la "guerre" à la société.

Interférence avec les relations d'affaires : La plainte allègue qu'à la suite du refus de WP Engine de payer, les défendeurs ont entrepris des actions destinées à nuire aux activités de WP Engine, notamment en faisant des déclarations fausses et désobligeantes sur l'entreprise et en encourageant les clients de WP Engine à rompre leurs contrats.

Blocage de l'accès à WordPress.org : WP Engine affirme que Matt Mullenweg, qui contrôlerait wordpress.org personnellement plutôt que par l'intermédiaire de la fondation à but non lucratif WordPress Foundation, a bloqué l'accès de WP Engine à des ressources essentielles de wordpress.org, notamment la possibilité de mettre à jour des plugins et d'accéder à des forums d'assistance.

Utilisation abusive de la marque : L'action en justice affirme qu'Automattic tente d'utiliser le droit des marques à des fins anticoncurrentielles, malgré l'utilisation de longue date par WP Engine de termes liés à WordPress d'une manière conforme au droit des marques et aux pratiques de l'industrie.

Violations de la loi sur la fraude et l'abus informatiques (Computer Fraud and Abuse Act) : WP Engine allègue que les actions des défendeurs visant à bloquer l'accès aux systèmes wordpress.org violent la loi fédérale.

des jugements déclaratoires de non-violation et de non-dilution concernant son utilisation des marques liées à WordPress

des mesures injonctives pour empêcher toute nouvelle ingérence dans ses affaires

Dommages-intérêts compensatoires et punitifs

Honoraires et frais d'avocats

La situation est l’objet est à l’origine d’inquiétudes et de confusion au sein de la communauté WordPress

Près de 80 % des personnes qui ont accepté l'offre travaillaient dans la division Ecosystem / WordPress de l'entreprise, et le reste dans les activités Cosmos d'Automattic, composées d'applications telles que Pocket Casts, Day One, Tumblr et Cloudup.WP Engine, fondé en 2010, est un fournisseur d'hébergement WordPress géré qui joue un rôle important dans l'écosystème WordPress depuis plus d'une décennie. L'entreprise a investi des centaines de millions de dollars dans sa plateforme et affirme avoir contribué de manière substantielle à la communauté WordPress par le biais de diverses initiatives et de projets open-source.Automattic, fondée par Matt Mullenweg en 2005, est la société à l'origine de WordPress.com et a longtemps été associée au développement du logiciel libre WordPress. Matt Mullenweg est également cofondateur du projet WordPress et a joué un rôle central dans sa croissance et son développement.Voici le déroulement du conflit entre WP Engine et Matt Mullenweg :L'action en justice, déposée sous le numéro 3:24-cv-06917, contient plusieurs allégations sérieuses à l'encontre d'Automattic et de Matt Mullenweg :WP Engine demande plusieurs formes de réparation au tribunal :La communauté WordPress a réagi avec un mélange de choc, d'inquiétude et de confusion. Certains développeurs et propriétaires d'entreprises ont exprimé leur inquiétude quant aux implications potentielles sur leur propre utilisation des termes liés à WordPress et sur l'accès aux ressources de la communauté.Ce conflit soulève des questions importantes sur l'équilibre entre les intérêts commerciaux et la gouvernance de la communauté dans les projets de logiciels open-source réussis. Il met en évidence les tensions potentielles qui peuvent survenir lorsqu'un projet devient aussi important sur le plan commercial que WordPress, qui alimente une grande partie du web. Cette situation souligne également l'importance d'une communication claire et de la transparence dans les communautés open-source, notamment en ce qui concerne l'utilisation des marques et les accords de licence.Dans une interview donnée à la suite des événements initiaux, Matt Mullenweg a reconnu que certaines de ses actions ont pu être trop hâtives et a admis qu'une approche plus graduelle pour répondre aux préoccupations aurait pu être plus appropriée. Il a exprimé sa volonté de gérer les conflits futurs d'une manière qui cause moins de dommages immédiats à la communauté. Automattic et WP Engine ont tous deux exprimé le souhait de résoudre le conflit, mais à la date de dépôt du dossier, aucun accord n'avait été conclu. L'affaire devrait être suivie de près par l'industrie technologique, les défenseurs des logiciels libres et les experts juridiques spécialisés dans la propriété intellectuelle et les licences de logiciels.Alors que la procédure judiciaire se poursuit, la communauté WordPress suit de près la manière dont ce litige sera résolu. L'issue pourrait avoir des conséquences considérables sur la manière dont les projets open-source gèrent leurs marques et leurs relations avec les entités commerciales construites autour de leurs logiciels. Ce procès marque un moment important dans l'histoire de WordPress et pourrait remodeler la compréhension de l'utilisation des marques dans les écosystèmes open-source et l'équilibre entre les intérêts commerciaux et la gouvernance communautaire dans les projets open-source réussis. Des critiques affirment que les actions de Matt Mullenweg nuisent à la réputation de WordPress et créent un climat de méfiance et de division. En outre, ses décisions unilatérales et son approche autoritaire sont perçues comme contraires à l'esprit open-source et collaboratif qui a fait le succès de WordPress.Les conséquences de cette conduite sont multiples. D'une part, la communauté WordPress est fragmentée, avec des développeurs et des utilisateurs qui se sentent exclus ou marginalisés. D'autre part, la réputation de la plateforme en tant qu'outil fiable et transparent est mise à mal. Ces tensions internes pourraient également dissuader de nouveaux contributeurs de rejoindre le projet, limitant ainsi l'innovation et l'évolution de WordPress.