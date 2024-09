Les entreprises technologiques ont réduit l'embauche de nouveaux talents

Les entreprises ont cessé de dérouler le tapis rouge aux talents de la Tech

Les entreprises réaffectent les ressources à l'IA et aux projets rentables

À quel point les entreprises ont-elles resserré le marché de l'emploi ?

Les données du site d'offres d'emploi Indeed indiquent que les offres d'emploi dans le domaine du développement de logiciels ont diminué de plus de 30 % depuis février 2020. Les données de Layoffs.fyi, un site qui suit les licenciements dans le secteur technologique, indiquent, quant à eux, que les licenciements se sont poursuivis cette année, les entreprises ayant supprimé environ 137 000 emplois depuis janvier. Les licenciements dans la Silicon Valley représenteraient plus de la moitié des 76 000 emplois supprimés en août. Et les travailleurs en quête d'emploi déplorent avec inquiétude le manque d'opportunités.De nombreux travailleurs du secteur technologique, trop jeunes pour avoir connu l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, sont confrontés pour la première fois à la nécessité de se démener pour trouver du travail. Un rapport publié en janvier par la société de conseil Janco Associates dépeignait déjà une situation inquiétante. Il avait averti que le marché de l'emploi dans le secteur technologique américain semble confronté à un grand ralentissement.Selon Janco Associates, « à peine 700 nouveaux emplois ont été créés en 2023 dans le secteur des technologies de l'information aux États-Unis contre 267 000 l'année précédente ». La société avait constaté que malgré l'engouement des entreprises et des investisseurs pour l'IA générative l'année dernière, les embauches dans le secteur technologique se sont effondrées. De plus, les entreprises ont licencié massivement du personnel et ont cherché à réduire leurs coûts.« Je travaille dans ce domaine depuis un certain temps. Je connais en quelque sorte le cycle d'expansion et de récession. Cette fois-ci a été très, très différente », a souligné Chris Volz, 47 ans, directeur technique à Oakland, en Californie, qui travaille dans la technologie depuis la fin des années 1990 et a été licencié en août 2023 d'une société de technologie immobilière. Il a finalement décroché un emploi au printemps, mais il a dû accepter une baisse de salaire de 5 %.Janco Associates indique aussi que la plupart des licenciements qui ont touché les emplois dans le secteur des technologies de l'information ont concerné des postes de débutants, en particulier dans les domaines du service à la clientèle, des télécommunications et de l'automatisation de l'hébergement. La demande pour les talents débutants baisse. Plusieurs autres rapports indiquent que les entreprises ont réduit l'embauche des développeurs juniors au profit de l'IA.Pendant la pandémie, les consommateurs ont transféré une grande partie de leur vie et de leurs dépenses en ligne, poussant les entreprises technologiques à se lancer dans une course effrénée à l'embauche et à embaucher beaucoup trop de travailleurs. Les recruteurs ont séduit les candidats à l'embauche en leur proposant des rémunérations généreuses, des promesses de flexibilité perpétuelle, des sites de vacances somptueux et même, dans certains contextes, un ranch de bien-être. La lutte pour les talents était si féroce que les entreprises ont embauché les travailleurs juste pour les soustraire à leurs concurrents.Certains employés ont rapporté avoir été embauchés pour ne rien faire. Un ralentissement s'est rapidement ensuivi, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt ayant refroidi l'économie. Et les travailleurs sont désormais confrontés à des difficultés, ne serait-ce que pour conserver leur poste. Certains des plus grands employeurs du secteur, dont certains n'avaient jamais procédé à des licenciements massifs, ont commencé à supprimer des dizaines de milliers d'emplois.Autrefois fortement courtisés et disputés par les entreprises, ces talents se battent aujourd'hui pour des postes plus rares. Selon un rapport du Wall Street Journal, ce changement brutal pour un groupe auquel l'on a longtemps déroulé le tapis rouge est plus qu'un simple malaise temporaire. « Il s'agit d'une remise à zéro dans un secteur qui réajuste fondamentalement ses besoins en main-d'œuvre et pousse certains travailleurs vers la sortie », indique le rapport.Selon Kaitlyn Knopp, PDG de Pequity, une start-up spécialisée dans la planification des rémunérations, la tendance à l'explosion des salaires et à l'octroi de titres plus élevés sans rapport avec l'expérience s'est inversée. « Nous constatons que les niveaux sont en train d'être rétablis. Les gens font mieux correspondre leur expérience et leur champ d'action », affirme-t-elle. Selon les données de Pequity, la croissance des salaires a été essentiellement stagnante en 2024.Kaitlyn a constaté que les salaires n'ont augmenté en moyenne que de 0,95 % par rapport à l'année dernière. La société indique que les attributions d'actions pour les postes de débutants dans les entreprises de logiciels en tant que services à moyenne capitalisation ont diminué de 55 % en moyenne depuis 2019.Selon le rapport du Wall Street Journal, les entreprises technologiques ont radicalement réorienté ses priorités en matière d'investissement tout en réduisant leurs effectifs, ce qui rend beaucoup plus difficile la tâche de trouver du travail pour les personnes qui n'en ont pas. L'ancienne pratique de la Silicon Valley consistant à financer une myriade de projets (avec l'idée que les bénéfices générés par les quelques projets qui réussissent compenseront largement les coûts de ceux qui échouent) est révolue. Elle se concentre sur « des produits et services générateurs de revenus importants, tels que les applications d'IA ».« Le secteur de la technologie passe d'une logique de croissance et d'innovation à une logique de rentabilité et d'efficacité. L'adoption de l'IA et de l'automatisation entraîne des suppressions d'emplois dans les entreprises technologiques, quels que soient les rôles et les fonctions », explique Andrew Challenger, vice-président senior de Challenger, Gray & Christmas, dans le rapport sur l'emploi de l'entreprise qui suggère que le secteur est confronté à une crise profonde.En outre, le Journal indique que les personnes recrutées aujourd'hui ne sont pas des profils technologiques spécifiques. Les entreprises recherchent désormais un ensemble beaucoup plus large de compétences chez leurs ingénieurs. Il s'agirait plutôt « de geeks aux compétences plus générales, dotés de compétences non techniques, de capacités de collaboration et d'une connaissance pratique de l'orientation que l'entreprise doit donner à sa stratégie en matière d'IA ».C'est ce qu'explique Ryan Sutton, directeur du groupe de pratique technologique de l'entreprise de recrutement Robert Half. « Ils veulent des personnes plus polyvalentes », affirme-t-il. En conséquence, les techniciens qualifiés qui, pendant de nombreuses années, ont été courtisés par des entreprises offrant de gros salaires et des titres tape-à-l'œil, affirment qu'ils ne reçoivent aujourd'hui qu'une poignée d'appels pour quelque 100 candidatures qu'ils soumettent.Ceux qui décrochent un emploi constatent que les niveaux de rémunération moyens sont restés pratiquement inchangés depuis 2023. En revanche, les personnes ayant de l'expérience dans les grands modèles de langage (LLM) peuvent facilement trouver un emploi et gagner bien plus d'un million de dollars par an.Selon une étude récente, rien qu'en août, les entreprises du secteur ont supprimé 39 563 emplois, soit « le nombre le plus élevé depuis que 41 829 suppressions ont été enregistrées en janvier 2023 ». Ces suppressions représentent plus de la moitié des 75 891 postes supprimés par les entreprises américaines le mois dernier. Le nombre de postes supprimés dans la technologique pour les huit premiers mois de 2024 s'élève donc à 105 426, ce qui représente environ un quart des 536 421 postes supprimés dans l'ensemble des entreprises depuis le début de l'année. Selon les experts, la tendance devrait se poursuivre.L'étude a été réalisée par la société d'outplacement et d'accompagnement professionnel Challenger, Gray & Christmas. En août, Cisco a supprimé environ 5 600 emplois et le fabricant de puces Intel a supprimé quelque 15 000 emplois dans le cadre de son plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars. Toutefois, pratiquement toutes les grandes entreprises technologiques ont reproduit cette année encore les vastes réductions de personnel observées en 2023.Les entreprises telles qu'Apple, Google, PayPal et Microsoft ont procédé à des licenciements cette année. Mais contrairement aux cycles précédents d'expansion et de récession, le rapport indique que les postes supprimés aujourd'hui ne seront pas rétablis de sitôt. Face à ce constat, les travailleurs recommandent à leurs homologues dans la communauté de se tourner vers l'entrepreneuriat, ou encore d'améliorer leurs profils pour devenir des consultants.« Si vous êtes passionné par ce travail et que vous avez du mal à vous faire payer, rappelez-vous : vous n'avez besoin de la permission de personne pour commencer à résoudre des problèmes. Toutes les contractions que j'ai vues ont fait du tort à de très bonnes personnes, mais elles ont surtout éliminé les aspirants, les parasites et les bureaucrates, tandis que ceux d'entre nous qui gagnent se remettent simplement au travail de création », a écrit un critique.Si ce resserrement du marché du travail permet aux entreprises technologiques d'embaucher plus facilement des personnes qualifiées à des salaires modestes, la recherche d'un emploi n'en est pas moins devenue un parcours du combattant. Mais malgré les sombres perspectives actuelles, Challenger note que les rédacteurs de code, les développeurs de logiciels et les spécialistes des systèmes au chômage connaîtront à nouveau des jours meilleurs, un jour ou l'autre.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du tarissement des offres d'emploi dans la technologie aux États-Unis ?Quelle analyse faites-vous de l'état actuel du marché de l'emploi dans la technologie en France ?Selon vous, pourquoi les entreprises réaffectent-elles maintenant les ressources à l'IA et aux projets rentables ?Pensez-vous que l'ère des opportunités technologiques illimitées est révolue ? Ou s'agit-il simplement d'une crise passagère ?