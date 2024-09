Bill Gates, né le 28 octobre 1955, est le cofondateur de la société de logiciels Microsoft avec son ami d'enfance Paul Allen. Au cours de sa carrière chez Microsoft, M. Gates a occupé les postes de président du conseil d'administration, de directeur général (CEO), de président et d'architecte logiciel en chef, tout en étant le principal actionnaire individuel de l'entreprise jusqu'en mai 2014. En mars 2020, Gates a quitté ses fonctions au sein des conseils d'administration de Microsoft et de Berkshire Hathaway pour se concentrer sur ses efforts philanthropiques dans les domaines du changement climatique, de la santé mondiale, du développement et de l'éducation.Bien qu'il ait cofondé l'une des entreprises les plus prospères au monde, Bill Gates affirme qu'il n'est pas prêt à arrêter de travailler. Le cofondateur de Microsoft a déclaré qu'il espérait continuer à travailler comme son ami et collègue milliardaire Warren Buffett, qui, à l'âge de 94 ans, est toujours président-directeur général de la société qu'il a cofondée, Berkshire Hathaway, lors d'une interview accordée à l'émission Make It de la chaîne CNBC.", a déclaré M. Gates. "". Si sa santé le lui permet, M. Gates a déclaré qu'il souhaitait continuer à "" pendant "". Mais il a ajouté qu'il espérait "".M. Gates est resté discrètement actif au sein de Microsoft après avoir pris publiquement ses distances avec l'entreprise. Il a déclaré à CNBC qu'il était un "" pour le géant de la technologie et qu'il souhaitait utiliser sa fortune, estimée à 157 milliards de dollars, pour financer la recherche sur des questions mondiales qui lui tiennent à cœur, notamment la pauvreté et le changement climatique.M. Gates a déclaré à CNBC que son travail au sein de la fondation à but non lucratif qu'il a cofondée avec son ex-femme, Melinda French Gates, est l'une des principales raisons pour lesquelles il n'est pas prêt à prendre sa retraite. "", a-t-il déclaré. "M. Gates a quitté son poste de directeur général de Microsoft en 2000, mais il est resté dans l'entreprise à divers postes jusqu'à ce qu'il quitte le conseil d'administration en 2020, à la suite d'une enquête menée par le conseil sur des rapports faisant état d'un comportement inapproprié de M. Gates avec des employées, y compris une liaison.Cependant, des cadres de Microsoft ont déclaré que M. Gates est resté conseiller de l'actuel directeur général Satya Nadella sur la stratégie d'intelligence artificielle de l'entreprise. Il aurait également été chargé de négocier le partenariat de l'entreprise avec OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et aurait courtisé l'entreprise et son directeur général Sam Altman depuis 2016.: Interview de Bill Gates avec CNBCPensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?