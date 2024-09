La perspective japonaise vs occidentale

Doug Turnbull a partagé une conversation qu'il a eu récemment sur le sujet, ainsi que son analyse sur la question :« En prenant un café avec un groupe de leaders locaux de la technologie, j'ai été surpris de voir à quel point j'ai insisté sur la nécessité pour les entreprises d'embaucher des ingénieurs débutants.« Ces derniers temps, les Big Tech ne veulent que des escouades d'élite de développeurs d'état-major qui peuvent "se mettre en route" pour la grande initiative (souvent l'IA). Il a été indiqué (à maintes reprises) que l'IA remplacera complètement les développeurs juniors. Après tout, les juniors existent pour faire le travail de "monkey code" [ndlr. un terme d'argot désignant un programmeur ou un développeur considéré comme quelqu'un qui écrit du code rapidement et sans beaucoup de réflexion ou de créativité. Il ne planifie pas à l'avance, il ne comprend pas comment et pourquoi quelque chose est déployé, le schéma de base de données, comment fonctionnent les éléments dont il se sert quotidiennement, etc.] facilement remplaçable par un LLM.« Toutefois, cette remarque ne tient pas compte de la raison pour laquelle nous avons des employés juniors. L'accompagnement des employés juniors devient son propre multiplicateur de force pour innover à grande échelle. Il ne s'agit pas de travail supplémentaire, mais d'une culture psychologiquement sûre qui valorise l'enseignement et l'apprentissage, et l'innovation qui en découle ».Dans leur article, Nonaka et Takeuchi affirment que les entreprises japonaises ont dépassé leurs homologues occidentales dans les années 80/90 en raison de l'importance qu'elles accordaient à la connaissance :« peu de managers saisissent la véritable nature de l'entreprise créatrice de savoir - et encore moins savent-ils comment la gérer. La raison en est qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la connaissance et ne savent pas comment la gérer : Ils comprennent mal ce qu'est la connaissance et ce que les entreprises doivent faire pour l'exploiter ».Selon eux, les entreprises occidentales voient la « chaîne de montage » d'une entreprise de la connaissance. Elles voient les résultats : KPI [Les indicateurs clés performance, ou KPI (Key Performance Indicators) permettent aux décideurs et aux équipes d'évaluer l'efficacité de leurs actions. Ils fournissent une ligne directrice claire qui favorise l'alignement entre la stratégie et l'opérationnel], OKR [une stratégie de gestion populaire, qui définit des objectifs et suit les résultats. Elle permet de créer un alignement et un engagement autour d'objectifs mesurables], résultats trimestriels. Si vous ne pensez qu'en termes de chaîne de montage, vous ne rechercherez que des unités d'intrants qui augmentent ces résultats (c'est-à-dire des employés experts qui « s'élancent » pour produire des indicateurs plus élevés).Toutefois, comme le font remarquer Nonaka et Takeuchi : « Mettre les connaissances personnelles à la disposition des autres est l'activité centrale de l'entreprise créatrice de connaissances ».Les entreprises innovantes accordent la priorité à l'enseignement, à la diffusion et au partage des connaissances. L'intégration de la connaissance dans l'ADN de l'entreprise est plus importante qu'un seul développeur qui propose la nouvelle fonctionnalité géniale.De plus, il s'avère que la découverte de connaissances EST l'innovation.Les développeurs juniors apportent une dynamique de formation continue au sein de l’équipe. En les encadrant, les développeurs seniors approfondissent leurs propres connaissances grâce à l’effet “protégé”, où enseigner renforce la compréhension. Cette interaction favorise une culture d’apprentissage et d’innovation, essentielle pour toute entreprise souhaitant rester compétitive. Les juniors posent souvent des questions qui peuvent amener les seniors à reconsidérer leurs méthodes et à explorer de nouvelles solutions.Les juniors jouent un rôle clé dans la diffusion des connaissances au sein de l’entreprise. Ils absorbent les savoirs tacites, les réinterprètent et les transforment en connaissances explicites. Cela permet de créer un terrain cognitif commun, facilitant la communication et la collaboration entre les membres de l’équipe. En documentant leurs apprentissages et en partageant leurs découvertes, les juniors contribuent à une base de connaissances collective qui peut être bénéfique à long terme.Avoir des juniors dans l’équipe permet de répartir les tâches de manière plus équilibrée. Ils peuvent prendre en charge des tâches moins critiques, comme la correction de bugs ou les astreintes nocturnes, permettant ainsi aux seniors de se concentrer sur des projets plus complexes sans risquer le burnout. Cette répartition des tâches aide à maintenir un niveau de stress gérable pour tous les membres de l’équipe, améliorant ainsi la satisfaction et la rétention des employés.Les juniors ne sont pas seulement là pour écrire du code. Leur présence oblige les seniors à remettre en question leurs propres hypothèses et à affiner leurs compétences. Cette redondance et ce dialogue socratique sont essentiels pour s’assurer que l’équipe suit la bonne direction. Les juniors apportent également des perspectives fraîches et des idées nouvelles, ce qui peut conduire à des innovations que les membres plus expérimentés n’auraient peut-être pas envisagées.Encadrer des développeurs juniors offre aux développeurs seniors l’opportunité de développer leurs compétences en leadership. En guidant les juniors, les seniors apprennent à gérer des équipes, à déléguer des tâches et à fournir des feedbacks constructifs. Ces compétences en leadership sont essentielles pour la croissance professionnelle des seniors et pour la création d’une équipe plus cohésive et efficace.Les développeurs juniors sont souvent plus adaptables et ouverts aux nouvelles technologies et méthodologies. Leur enthousiasme pour l’apprentissage et leur volonté d’expérimenter peuvent aider l’équipe à adopter plus rapidement de nouvelles pratiques et à rester à la pointe de l’innovation. Cette adaptabilité est cruciale dans un secteur technologique en constante évolution.Pendant la majeure partie du 21siècle, l'ingénierie logicielle a été considérée comme l'une des valeurs sûres du marché de l'emploi américain, fragile et en constante évolution. Mais de plus en plus de signes indiquent que ce domaine commence à devenir un peu moins sûr et confortable, en raison d'un ralentissement de l'industrie dans son ensemble et de la menace imminente de l'intelligence artificielle qui suscite une concurrence croissante pour les emplois dans le domaine des logiciels.« La concurrence est insensée », a déclaré Joe Forzano, un ingénieur logiciel au chômage qui a travaillé chez Alma, une start-up spécialisée dans la santé mentale, et chez Blackstone, le géant du capital-investissement. Depuis qu'il a perdu son emploi en mars 2023, Forzano a postulé à plus de 250 emplois. Dans six cas, il a passé le « gant complet », qui comprenait entre six et huit entretiens chacun, avant d'apprendre qu'il n'avait pas été retenu. « Cela a été très, très dur », a-t-il déclaré.Forzano n'est pas le seul à être pessimiste, selon une enquête réalisée en décembre auprès de 9 338 ingénieurs logiciels par Blind, une plateforme anonyme en ligne pour les employés vérifiés. Près de neuf ingénieurs en informatique sur dix ont déclaré qu'il était plus difficile de trouver un emploi aujourd'hui qu'avant la pandémie, 66 % d'entre eux estimant que c'était « beaucoup plus difficile ».Près de 80 % des personnes interrogées ont déclaré que le marché de l'emploi était même devenu plus compétitif au cours de l'année écoulée. Seuls 6 % des ingénieurs logiciels sont « extrêmement confiants » dans leur capacité à trouver un autre emploi avec la même rémunération totale s'ils perdent leur emploi aujourd'hui, tandis que 32 % déclarent qu'ils ne sont « pas du tout confiants ».En 2022 et 2023, le secteur technologique a subi plus de 400 000 licenciements, selon le site de suivi Layoffs.fyi. Mais jusqu'à récemment, il semblait que les ingénieurs en logiciel étaient plus souvent épargnés que leurs collègues des domaines non techniques. Une analyse a révélé que les entreprises technologiques ont réduit leurs équipes de recrutement de 50 %, contre seulement 10 % pour leurs départements d'ingénierie. Chez Salesforce, les ingénieurs avaient quatre fois moins de chances de perdre leur emploi que ceux qui travaillaient dans le marketing et les ventes, ce qui, selon Bloomberg, est une tendance reproduite dans d'autres entreprises technologiques telles que Dell et Zoom.Mais les signes d'effroi parmi les ingénieurs en informatique sont de plus en plus fréquents en ligne. En décembre, un employé d'Amazon a écrit un long message sur la plateforme d'employés anonymes Blind, expliquant que « le marché de l'emploi est terrible » et qu'il avait du mal à obtenir des entretiens d'embauche.Cette situation constitue un changement radical par rapport à la majeure partie des deux dernières décennies, lorsque les diplômes d'informatique et les camps d'entraînement au codage ont explosé en popularité en raison de la sécurité financière qu'ils promettaient. Les ingénieurs logiciels débutants de Google gagneraient près de 200 000 dollars par an et vivraient une vie pleine d'avantages, et les ingénieurs semblaient toujours très demandés, ce qui signifiait que le prochain emploi n'était jamais difficile à trouver.Dans de telles conditions, difficile pour des profils juniors d'avoir leur chance.« À l'ère de l'IA, l'informatique n'est plus la spécialité la plus sûre », a écrit Kelli María Korducki dans The Atlantic en septembre. Matt Welsh, un entrepreneur qui a été professeur d'informatique à Harvard, a déclaré au magazine que la capacité de l'IA à exécuter des fonctions d'ingénierie logicielle pourrait entraîner une diminution de la sécurité de l'emploi et une baisse des rémunérations pour tous les travailleurs, à l'exception des meilleurs d'entre eux.L’intelligence artificielle menace-t-elle les postes de développeurs informatiques humains dans les années à venir ? 