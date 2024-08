Les conditions de rémunération chez Nvidia attirent d'autres travailleurs de la Silicon Valley

La folie spéculative autour de l'IA générative propulse les actions de Nvidia à des sommets

Le succès financier soudain de certains employés de Nvidia a généré des tensions internes

Des discussions ont eu lieu ces dernières semaines sur le forum en ligne Blind au sujet des conditions de rémunération. Il y a eu des comparaisons entre les conditions de rémunération offertes par Nvidia et celles offertes par des entreprises concurrentes comme Meta et Google. Plusieurs exemples de messages échangés par les utilisateurs de Blind ont été cités dans un récent rapport de Fortune. Dans l'un des cas, un utilisateur qui dit avoir travaillé chez Google a demandé aux employés de Nvidia : « à quel point êtes-vous riches ? ». Il a reçu de nombreuses réponses, dont certaines évoquent des salaires importants Un employé apparent de Nvidia, qui a déclaré que sa valeur nette était d'environ 3 millions de dollars, a répondu que la richesse des employés « dépend vraiment de votre niveau ». Il a ajouté qu'il lui reste encore 3 millions de dollars d'actifs à acquérir et qu'il est actuellement « très à l'aise ». Son message indique également : « j'ai acheté une voiture familiale de 100 000 dollars en liquide sans avoir à y penser. Merci JHH [Jensen Huang, PDG de Nvidia] ».Ce commentateur, qui a précisé que la voiture qu'il a achetée est une BMW X7, a ajouté qu'il a été promu au cours de l'année écoulé au poste d'Ic6, un ingénieur principal. Un autre utilisateur dont le profil sur le forum Blind indique qu'il travaille pour Snap a écrit : « ma femme et moi valons 14,8 millions de dollars à 32 ans, aucun de nous ne travaille chez Nvidia, mais nous vivons dans la région de la baie et nous y avons quelques amis de longue date ».Il a poursuivi : « chacun d'entre eux vaut plus de 25 millions de dollars. C'est dingue ! ». Un autre utilisateur dont le profil indique qu'il travaille pour Meta a renchéri : « plus j'entends parler des employés de Nvidia et de leur richesse, plus je suis jaloux. Quelqu'un est-il d'accord avec moi ? ». La discussion s'est étendue à d'autres forums en ligne tels que Reddit ou certains utilisateurs ont partagé des anecdotes sur des connaissances travaillant chez Nvidia.Un utilisateur rapporte : « je connais quelqu'un qui travaille chez Nvidia depuis une quinzaine d'années. Il a au moins 100 millions de dollars en banque. Il vient de me montrer le manoir qu'il a acheté. Il a un assistant personnel. Un tailleur qui vient à lui par avion depuis le Royaume-Uni. J'aurais pu aller chez Nvidia il y a 15 ans aussi. Troisième plus grosse erreur de ma vie ». Pour d'autres, le coût de la vie ne cesse d'augmenter en raison de l'augmentation du nombre de millionnaires.« J'ai fini par comprendre que tout est question de timing. Les entreprises technologiques telles que Google et Meta avaient également fait beaucoup de millionnaires en leur temps. En fin de compte, même si vous gagnez beaucoup d'argent, il y aura toujours quelqu'un qui en aura plus, et c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas compter sur cela pour être heureux », indique un autre commentaire sur Reddit.L'explosion de la richesse des employés de Nvidia est due à la montée en flèche du cours de l'action de l'entreprise et aux primes d'encouragement à l'achat d'actions, désormais célèbres. Grâce au plan d'achat d'actions de Nvidia, les salariés peuvent consacrer jusqu'à 15 % de leur salaire à l'achat d'actions de l'entreprise avec une décote de 15 %. Selon Tae Kim, rédacteur en chef de Barron's, axé sur la finance, spécialisé dans les technologies, ce plan a permis à un employé de niveau intermédiaire, qui a acheté des actions pendant 18 ans, de partir à la retraite avec des actions d'une valeur de 62 millions de dollars.Les actions de Nvidia ont explosé au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation de la valeur nette d'actionnaires tels que les employés et le PDG Jensen Huang. En octobre 2022, l'action Nvidia se négociait à environ 14 dollars ; aujourd'hui, elle atteint presque 118 dollars. La valeur nette de Huang, qui est en grande partie liée à Nvidia, a également augmenté : en octobre 2022, le PDG de Nvidia valait un peu plus de 11 milliards de dollars.À l'heure actuelle, le Bloomberg Billionaire Index évalue la fortune de Huang à 103 milliards de dollars, ce qui fait de lui la quatorzième personne la plus riche de la planète. Sa participation de 3,8 % dans la société est si importante qu'il peut se permettre de se débarrasser de centaines de milliers d'actions presque quotidiennement, pour une valeur moyenne de 14 millions de dollars par vente, sans que cela ait un impact massif sur le marché ou sur sa participation.La société a vu sa capitalisation être multipliée par trois (+ 238 %) en 2023 ; elle s'établit actuellement à plus de 2 890 mille milliards. Le chiffre d'affaires de Nvidia a connu une augmentation à 30 milliards de dollars. Selon les analystes, cela représente une hausse de 122 % sur un an. Cependant, des analystes financiers mettent en garde contre la bulle qui s'est formée autour de l'IA, expliquant cela par le fait que les valorisations se détachent de la réalité.La folie spéculative a fait de Nvidia la troisième entreprise la plus précieuse au monde. La hausse de la valeur de l'action Nvidia est suscitée principalement par ses accélérateurs d'IA, des processeurs hautement performants conçus pour la formation des modèles d'IA que les entreprises d'IA telles que Google, Meta, Microsoft et OpenAI s'arrachent. La vente de ces processeurs a rendu Nvidia tellement riche que l'entreprise est confrontée à des problèmes internes.Fin 2023, un rapport a signalé que les employés de Nvidia seraient soudainement si riches et heureux que la société fait face à un problème de semi-retraite. Selon le rapport, le PDG a abordé la question lors d'une réunion interne, encourageant les employés à gérer leur temps de manière responsable. Les tensions sont attribuées à la culture d'entreprise de Nvidia, mais également à un possible manque de motivation des nouveaux millionnaires pour travailler dur. Les désaccords internes pourraient devenir un risque sérieux pour Nvidia, qui doit faire face à plus de pressions réglementaires et à une concurrence croissante.Les tensions signalées entre les employés plus anciens, bénéficiant subitement d'une richesse accrue, et les membres plus récents de l'équipe mettent en lumière un défi potentiel de gestion associé à la culture centrée sur l'employé. La critique faisant état d'un possible manque de motivation chez les nouveaux millionnaires soulève des questions pertinentes sur la manière dont la prospérité financière peut influencer la productivité.Les préoccupations liées aux désaccords internes et au risque pour Nvidia, notamment face à la pression réglementaire et à la concurrence, mettent en exergue les défis auxquels une entreprise prospère peut être confrontée. La culture d'évitement des licenciements et l'accent mis sur la satisfaction des employés présentent indéniablement des avantages, mais l'article souligne également les risques d'abus de cette approche.Par ailleurs, un récent rapport a souligné que les employés de Nvidia peuvent travailler 7 jours sur 7 jusqu'à 2 heures du matin, mais peu d'entre eux quittent l'entreprise en raison des salaires mirobolants versés par le fabricant de puces. Le rapport dit avoir interrogé des employés actuels et anciens. Une ancienne employée a déclaré : « l'environnement lors des réunions ressemblait à une cocotte-minute, mais les employés s'en accommodaient grâce aux menottes dorées ».Dans une interview accordée à 60 Minutes et publiée ce printemps, Huang a été informé des termes utilisés par son équipe pour le décrire, notamment « exigeant », « perfectionniste » et « pas facile de travailler pour lui ». Le PDG de Nvidia a déclaré que ces qualificatifs lui convenaient parfaitement, expliquant : « cela devrait être comme ça. Il devrait en être ainsi. Si vous voulez faire des choses extraordinaires, cela ne devrait pas être facile ».Les employés de Nvidia semblent satisfaits de leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Un employé apparent de Nvidia a noté que l'expérience de travail chez Nvidia dépend de l'équipe. Il a déclaré sur Blind : « je travaille de 10h à 17h en semaine et je participe à une ou deux réunions nocturnes par semaine en raison de collaborations à l'étranger. Et les gens peuvent faire du télétravail tous les jours de la semaine, comme le font certains de mes coéquipiers ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conditions de rémunération apparemment attrayantes chez Nvidia ?Que pensez-vous des conditions de travail décrites par certains employés actuels et anciens de l'entreprise ?Les rémunérations versées par le fabricant de puces justifient-elles ces conditions de travail ?Quels impacts un éventuel éclatement de la bulle de l'IA pourrait avoir sur Nvidia et ses employés ?