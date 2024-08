Dell Inc. est une entreprise technologique américaine qui développe, vend, répare et assure la maintenance d'ordinateurs et de produits et services connexes. Dell appartient à sa société mère, Dell Technologies. L'entreprise est connue pour la manière dont elle gère sa chaîne d'approvisionnement et le commerce électronique. Dell vend notamment directement aux clients et leur livre les PC qu'ils souhaitent. Dell était un simple fournisseur de matériel jusqu'en 2009, date à laquelle il a racheté Perot Systems, l'entreprise est alors entré sur le marché des services informatiques et a développé des systèmes de stockage et de mise en réseau. À la fin des années 2000, elle a commencé à se développer en proposant non plus uniquement des ordinateurs, mais une gamme de technologies pour les entreprises.Les licenciements touchent principalement les cadres, les cadres supérieurs, les directeurs et les vice-présidents, dont certains ont plus de vingt ans d'expérience au sein de l'entreprise. Cette série de licenciements s'inscrit dans une tendance de réduction des effectifs chez Dell, avec notamment une réduction notable d'environ 13 000 employés au cours de l'exercice fiscal 2023. Avec les licenciements actuels, les effectifs de Dell devraient passer de 130 000 à moins de 100 000 personnes. Les employés ont anticipé ces réductions, en soulignant les récentes réductions budgétaires et les projets annulés. Cette stratégie a permis de mettre davantage l'accent sur l'intelligence artificielle (IA) et les solutions informatiques modernes. Cette réduction vise à rationaliser les opérations et à donner la priorité aux investissements qui stimulent la croissance future.Toutefois, les données révèlent un scepticisme croissant à l'égard de l'IA dans le processus décisionnel des consommateurs. Les gens ne font pas confiance aux produits qui mentionnent l'IA. Une étude récente de l'université de l'État de Washington révèle que la commercialisation de produits axés sur l'"intelligence artificielle" (IA) peut dissuader les acheteurs potentiels et entraîner une baisse des ventes.Grâce à des enquêtes expérimentales menées auprès de 1 000 adultes américains, l'étude a révélé que les produits explicitement décrits comme utilisant l'IA étaient généralement moins populaires. Par exemple, une télévision intelligente décrite comme utilisant l'IA était moins attrayante pour les consommateurs qu'une télévision sans mention de l'IA.L'auteur principal, Mesut Cicek, explique que la mention de l'IA réduit la confiance émotionnelle, ce qui diminue les intentions d'achat. Cet effet s'est vérifié dans diverses catégories de produits, mais il était particulièrement marqué pour les produits à haut risque, tels que les articles coûteux ou ceux liés à la santé et aux finances. Les consommateurs sont plus sceptiques à l'égard de ces produits alimentés par l'IA en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la fiabilité.Les entreprises doivent mettre en avant les avantages et les caractéristiques de l'IA sans mentionner explicitement l'IA elle-même. Les entreprises peuvent éviter de susciter la méfiance des consommateurs en se concentrant sur les expériences améliorées et les avantages pratiques des produits. Ces craintes pourraient s'atténuer à mesure que l'IA deviendra plus familière, mais il est désormais essentiel de mettre en place des stratégies de marketing prudentes.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision de Dell visant à réduire ses effectifs pour se concentrer sur l'IA est crédible ou pertinente ?