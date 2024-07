Les employés se plaignent du traitement de « machines » que l’entreprise leur accorde

Thousands of workers at Samsung Electronics, the world’s largest chip maker and Korea’s biggest company, have launched an indefinite strike. Originally planned as a three-day action, the strike has extended indefinitely after management refused to engage in talks with the… pic.twitter.com/QM8pscmt2G — red. (@redstreamnet) July 11, 2024

L’absence de pauses fait partie des motifs du lancement de la grève

L’aspect salarial n’est pas en reste dans la liste des revendications

Plus de 6 540 membres du National Samsung Electronics Union (NSEU participent à la grève. Le syndicat représente environ 30 000 travailleurs, soit 24 % de l'ensemble des employés de Samsung.Six jours après le début de la grève générale du syndicat national de l'électronique Samsung (NSEU), un membre du groupe de discussion KakaoTalk, géré par des membres du syndicat en grève qui travaillent sur la ligne de production de semi-conducteurs de 8 pouces à l'usine Samsung de Giheung, a posté une photo de son pouce, déformé par le travail.« Mon pouce se déforme », écrit le travailleur. Les travailleurs de cette chaîne de production sont connus non seulement pour leurs doigts déformés, mais aussi pour une longue liste de maux physiques tels que les varices et les hernies discales entre autres. Les employés ont posté de nombreux messages et photos sur leur état de santé dans le groupe de discussion.Selon le NSEU, la ligne de production de semi-conducteurs de 8 pouces ne fonctionnait qu'à 18 % de sa capacité le 8 juillet, premier jour de la grève. En temps normal, la ligne fonctionne à 80 % de sa capacité. Les femmes de 20, 30 et 40 ans, qui constituent la majeure partie des travailleurs de la ligne, participent activement à la grève.« Nous ne voulons tout simplement pas être traitées comme des pièces jetables », lancent certaines . En réponse à des questions sur la sécurité des travailleurs, un porte-parole de Samsung Electronics a répondu : « Nous respectons toutes les normes de sécurité sur le lieu de travail dictées par la loi sur la sécurité et la santé au travail. »« Malgré la grève, nous respectons toujours nos quotas de production et nous élaborons des contre-mesures pour nous assurer qu'il n'y aura pas de problèmes à l'avenir », a ajouté le porte-parole.« On ne peut pas faire de pause même si on le souhaite », se plaignent certains des grévistes. Pour les travailleurs de nuit, les jours de congé sont essentiels. Pourtant, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, les jours de vacances ne sont plus que des chiffres sur le papier. Les travailleurs n'osent pas prendre un jour de congé.Un employé, qui a commencé à travailler pour Samsung en 2010 et a passé la plupart de son temps sur la ligne de production de 8 pouces, a déclaré : « Les autres départements doivent apparemment utiliser leurs congés obligatoires, mais lorsque nous programmons des jours de congé, nous devons procéder à une loterie. »Une ouvrière, qui en est à sa quinzième année dans l'entreprise, a déclaré : « Même si nous recrutons de nouveaux employés, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas gérer les équipes de nuit et démissionnent, de sorte que nous sommes toujours en sous-effectif. »« Si trop de personnes veulent utiliser leurs jours de vacances, nous devons jouer à pierre, papier, ciseaux pour décider qui peut le faire », souligne l’un des grévistes.Interrogé à ce sujet, le porte-parole de Samsung a déclaré : « L'affirmation selon laquelle les employés sont limités dans l'utilisation de leurs jours de congé est une affirmation unilatérale faite par une poignée d'employés seulement. »De nombreux grévistes sont diplômés de lycées professionnels spécialisés. Ils ont supporté leurs conditions de travail en se disant qu'ils travaillaient pour une « grande entreprise mondiale. »Une travailleuse sous anonymat, qui en est à sa quinzième année dans l'entreprise, a déclaré que la grève « fait partie du processus visant à trouver un moyen d'empêcher que les pratiques néfastes de la ligne de 8 pouces ne soient transmises, un moyen de les changer. »« La réalité est que l'entreprise ignore les paroles du syndicat, j'ai donc décidé que je ne pouvais pas rester les bras croisés », a-t-elle déclaré.Il s'agit de la première grève générale en 55 ans d'histoire de Samsung Electronics, et il semble probable que le recul annoncé des quotas de production devienne réalité. Bien que Samsung le nie, de nombreux travailleurs de la ligne de production de puces de 8 pouces ont déclaré que plus de la moitié des travailleurs de la ligne ont rejoint la grève.Les revendications du syndicat comprennent une augmentation du salaire de base de 5,6 % pour tous les membres, un jour de congé garanti le jour de la fondation du syndicat et une compensation pour les pertes économiques dues à la grève.Que pensez-vous en fin de compte des réalités de travail dans les usines de fabrication des puces chez Samsung ? Comment les comparez-vous à celles de travailleurs de la filière technologique d’autres pays comme la France par exemple ?