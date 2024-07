Méthodologie

Réduction du temps de travail : Les employés ont accompli 100 % de leur travail en 80 % du temps, tout en conservant leur salaire.

Mesure de la performance : Des recherches indépendantes ont évalué les performances dans 24 domaines différents.

Comparaison avant et après : Les résultats ont été comparés à la période précédant l’expérience

Résultats

La rotation du personnel a diminué de 39 %, ce qui a permis d'économiser 371 500 livres sterling en un an, principalement sur les coûts du personnel intérimaire.

Les demandes de permis de construire des ménages ont été traitées environ une semaine et demie plus tôt.

Environ 15 % de décisions supplémentaires concernant les demandes d'urbanisme majeures ont été prises dans les délais impartis, par rapport à la situation antérieure.

Le temps nécessaire pour traiter les modifications des demandes d'allocations de logement et d'impôts locaux a diminué.

Controverses et perspectives

Des dizaines d'entreprises ont adopté cette approche

Conclusion

La semaine de travail de quatre jours est devenue un sujet de débat majeur dans le monde du travail. Alors que de nombreuses entreprises privées ont déjà adopté cette approche, le secteur public au Royaume-Uni a également expérimenté cette réduction du temps de travail. Le conseil du district de South Cambridgeshire a constaté des avantages significatifs :« Le Conseil a considérablement modifié sa façon de travailler depuis la pandémie de grippe aviaire de 19 ans, avec une utilisation accrue de la technologie et du travail hybride, tout en maintenant des normes dans les services de première ligne pour les résidents et les entreprises. Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est que nous pouvons faire les choses différemment et nous avons constaté des changements dans la manière dont les gens envisagent leurs priorités en matière de travail et de vie privée. En conséquence, la main-d'œuvre est aujourd'hui plus complexe et plus difficile à recruter et à retenir. Le monde du travail évolue et remet en cause le statu quo. Cela signifie que pour être un employeur attractif dans une économie locale très dynamique et un marché de l'emploi compétitif au niveau national (en particulier dans certains services du Conseil), la capacité à se distinguer et à offrir des alternatives à d'autres organisations est cruciale. Le Conseil souhaite créer un lieu de travail qui soit le meilleur possible, ce qui permettra d'offrir le meilleur service possible aux résidents.« En tant que conseil créatif et entreprenant, South Cambridgeshire est ambitieux et se concentre sur la réalisation de ses objectifs et la modernisation de ses services au profit de ses habitants et de ses entreprises. Il est devenu plus difficile de s'assurer que le conseil fournit des services de haute qualité et continue de s'améliorer, en particulier en ce qui concerne les questions de recrutement et de rétention, la santé et le bien-être et un environnement financier de plus en plus difficile. Des organismes tels que la Health Foundation, le Chartered Institute for Public Finance et l'Institute for Government s'accordent à dire que la limitation des augmentations de salaires dans le secteur public et l'attente d'une plus grande productivité du secteur public ont atteint leur limite et que l'enveloppe budgétaire des autorités locales peut tout juste répondre à la demande.« La nécessité de continuer à développer de nouvelles méthodes de travail qui protégeraient les services aux résidents et aux entreprises, tout en donnant au Conseil un avantage de pionnier, a offert au Conseil une réelle opportunité d'expérimenter des pratiques de travail progressives telles que la semaine de quatre jours (aux côtés du conseil municipal de Cambridge par le biais de nos services partagés), et de permettre à son personnel d'accroître sa productivité en échange d'une réduction du temps de travail sans perte de salaire ».L’expérience a débuté en janvier 2023 et s’est poursuivie jusqu’en avril 2024. Elle a impliqué environ 450 employés de bureau et des collecteurs de déchets. Voici les principales caractéristiques de l’expérience :L'étude pluriannuelle de l'essai impliquant environ 450 employés de bureau et éboueurs a révélé ce qui suit :En revanche, le recouvrement des loyers pour les logements sociaux s'est légèrement dégradé, bien que cela ait été attribué à la crise du coût de la vie. La vitesse de relocation des logements sociaux vides a légèrement diminué, passant de 28 à 30 jours en moyenne. Les résultats ont été ajustés pour tenir compte de l'impact de la pandémie de grippe aviaire.Joe Ryle, directeur de la campagne pour une semaine de travail de quatre jours, a déclaré que les résultats annonçaient « une formidable opportunité pour les conseils et les organisations du secteur public de commencer à planifier une semaine de travail de quatre jours ». Le nouveau gouvernement travailliste devrait inciter le NHS à travailler plus longtemps pour réduire les listes d'attente, avec davantage d'opérations le week-end, et se prépare à accélérer le processus de planification pour stimuler la construction de logements.La productivité a stagné dans l'économie britannique depuis la pandémie, après avoir augmenté historiquement d'environ 2 % par an. En 2019, le parti travailliste de Jeremy Corbyn a inclus dans son manifeste des plans visant à réduire la semaine de travail à 32 heures sans perte de salaire, mais cette année, le parti n'a rien dit sur la possibilité de passer à la semaine de quatre jours dans ses dernières promesses. Il s'est engagé à assurer la croissance économique et la croissance de la productivité dans l'ensemble de l'économie afin d'augmenter les dépenses dans les services publics sans augmenter l'impôt sur le revenu, l'assurance nationale et la TVA.L’expérience n’a pas été sans controverse. Certains ont exprimé des inquiétudes quant à la pression accrue sur les employés pour accomplir le même travail en moins de temps. De plus, la semaine de travail de quatre jours pourrait ne pas convenir à tous les secteurs ou professions.L'essai mené par l'autorité contrôlée par les libéraux-démocrates a suscité une réaction furieuse de la part du gouvernement conservateur. Un ministre a demandé à Bridget Smith, chef de l'arrondissement, de « mettre fin immédiatement à votre expérience », se plaignant qu'elle n'était pas rentable pour les contribuables locaux.Cependant, les avantages économiques et sociaux sont indéniables. John Williams, membre du conseil responsable des ressources, a qualifié cette expérience de « réussite ». Les économies réalisées, l’amélioration du recrutement et de la rétention du personnel, ainsi que les effets positifs sur la santé et le bien-être plaident en faveur de cette approche novatrice.De la Suède aux Émirats arabes unis, de la Nouvelle-Zélande aux États-Unis, les employeurs ont expérimenté la semaine de quatre jours. Mais en début de mois, le gouvernement grec a annoncé une nouvelle politique de la semaine de six jours pour les entreprises privées, afin de stimuler l'économie dans un contexte de diminution de la population et de pénurie de travailleurs qualifiés. Il souhaite que les travailleurs travaillent plus longtemps afin de stimuler la productivité.Dans le cadre de l'essai du South Cambridgeshire, qui a débuté en janvier 2023 et s'est poursuivi jusqu'en avril 2024, le personnel devait effectuer 100 % de son travail en 80 % du temps pour 100 % du salaire. L'essai complet a permis de réduire le taux de rotation du personnel de 39 % et les scores de santé physique et mentale, de motivation et d'engagement des employés se sont tous améliorés, selon l'étude.« Si l'on ajoute à cela les centaines de milliers de livres sterling d'argent public que nous avons économisées, l'amélioration du recrutement et de la fidélisation du personnel et les résultats positifs en matière de santé et de bien-être, cet essai courageux et novateur a manifestement été un succès », a déclaré John Williams, membre du conseil municipal chargé des ressources. « Nous savons que nous ne pouvons pas être compétitifs uniquement sur le plan salarial et nous avons dû trouver de nouveaux moyens audacieux pour résoudre nos problèmes de recrutement et de fidélisation ».Mike Davey, président du conseil municipal de Cambridge, qui partage les services de planification avec South Cambridgeshire, a décrit l'essai comme « une situation gagnant-gagnant-gagnant, avec une amélioration de la prestation de services pour les résidents, une réduction des coûts de personnel pour le conseil et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour le personnel du conseil ».Des dizaines d'entreprises privées ont déjà adopté cette approche, et nombre d'entre elles ont constaté qu'elle permettait de fidéliser le personnel. Ryle a déclaré que les résultats du South Cambridgeshire "prouvent une fois pour toutes qu'une semaine de quatre jours sans perte de salaire peut absolument réussir dans le cadre d'une administration locale".Les résultats de South Cambridgeshire prouvent que la semaine de travail de quatre jours, sans perte de salaire, peut réussir dans un contexte de gouvernement local. Source : résultats de l'étude