Si des gens perdent leur emploi à cause de l'IA, la société doit s'organiser en conséquence.



Sommes-nous prêts à assumer le coût à court terme d'un chômage massif pour la promesse à long terme d'une croissance économique et d'une prospérité pour tous ? Encourageons-nous ces personnes à exercer des métiers centrés sur l'humain ? Décourageons-nous les jeunes et les jeunes adultes d'exercer des professions qui seront probablement rendues obsolètes par l'IA à l'avenir ? Investissons-nous dans une formation plus poussée sur la manière de développer ou d'utiliser les outils d'IA afin que personne ne prenne du retard ?



Ou devons-nous accepter le fait qu'une partie non négligeable de la population sera probablement dévastée économiquement et devons-nous simplement commencer à mettre en place des politiques visant à garantir que tout le monde dispose au minimum d'un logement sûr, d'un accès à une alimentation saine et à l'eau, au chauffage et à la climatisation, à l'internet et à des soins médicaux gratuits ou abordables ?



Dans une enquête qui s'est achevée le 3 juin, la Fed de Richmond a interrogé 450 directeurs financiers sur les projets d'automatisation au sein de leurs entreprises. Près de deux tiers d'entre eux ont déclaré que leur entreprise a pour priorité stratégique d'automatiser les tâches généralement effectuées par les employés. Parmi les entreprises qui prévoient d'automatiser au cours des 12 prochains mois, une majorité s'attend à mettre en œuvre l'IA pour effectuer un large éventail de tâches. L'enquête a été menée en collaboration avec la Fuqua School of Business de l'université Duke et la la Réserve fédérale d'Atlanta, en Géorgie.John Graham, professeur de finance à l'université Duke et directeur académique de l'étude, a déclaré : « les directeurs financiers affirment que leurs entreprises utilisent l'IA afin d'automatiser une multitude de tâches, qu'il s'agisse du paiement des fournisseurs, de la facturation, de l'approvisionnement, des rapports financiers ou de l'optimisation de l'utilisation des installations. Cela s'ajoute au fait que les entreprises utilisent ChatGPT pour générer des idées créatives et rédiger des descriptions d'emploi, des contrats, des plans de marketing et des communiqués de presse ». L'on pourrait bientôt assister à des licenciements.Le rapport indique qu'au cours de l'année écoulée, près de 60 % des entreprises interrogées ont "mis en œuvre des logiciels, des équipements ou des technologies pour automatiser des tâches auparavant effectuées par les employés". Ce pourcentage atteint 84 % dans le rang des grandes entreprises. Elles utilisent également l'automatisation pour améliorer la qualité des produits (58 % des entreprises), augmenter la production (49 %), réduire les coûts de main-d'œuvre (47 %) et remplacer les travailleurs (33 %). Le rapport s'attend également à ce que l'utilisation de l'IA augmente fortement au cours de l'année prochaine.Parmi le groupe d'entreprises qui ont automatisé des tâches, 37 % des entreprises (55 % des grandes entreprises) disent spécifiquement qu'elles ont déjà mis en œuvre l'IA. Dans un discours prononcé la semaine dernière, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, a déclaré : « il se pourrait bien que nous assistions également à une hausse de la productivité, peut-être sous l'effet de l'automatisation ou même de l'IA ». Cependant, les résultats de l'étude suscitent des critiques acerbes dans la communauté. Certains trouvent inquiétant que les dirigeants choisissent de mettre les employés au chômage au profit de l'IA.« Si notre société ne fonctionnait pas sur la menace de la pauvreté, je serais très enthousiaste. Malheureusement, tout ce que je vois, c'est que l'IA rend de plus en plus de gens désespérés et privés de leurs droits », a écrit un critique. Un autre internaute écrit : « on ne peut pas créer une société où l'on doit travailler pour vivre et donner tous les emplois raisonnablement rémunérés à l'IA sans s'attendre à des problèmes majeurs. C'est à se demander si les personnes qui défendent cette idée sont si imprévoyantes qu'ils ne se rendent pas compte que les gens sans argent ne peuvent pas acheter de choses ». Un autre affirme :En ce qui concerne les préoccupations pour l'année prochaine, les directeurs financiers américains indiquent que la politique monétaire (taux d'intérêt), l'inflation et les difficultés à trouver et à conserver les bons employés restent leurs trois principales inquiétudes. De plus, les inquiétudes concernant l'inflation sont aggravées par le fait que 57 % des entreprises ont répondu qu'elles s'attendaient à ce que les prix de leurs produits augmentent cette année à un rythme plus élevé que la normale. L'optimisme des directeurs financiers est resté modéré, les petites entreprises étant beaucoup moins optimistes que les grandes.De nombreux cadres veulent poursuivre leurs efforts visant à déployer des outils d'IA générative malgré le scepticisme quant au retour sur investissement de ces dépenses. Certains dirigeants se plaignent déjà du fait que les retombées des projets d'IA sont "lamentables". Selon une enquête de Lucidworks, les retards, les problèmes de mise en œuvre et les avantages non réalisés sont autant de défis pour les projets en matière d'IA générative en 2024. L'enquête révèle que seule une entreprise sur quatre a lancé avec succès des initiatives d'IA au cours des 12 derniers mois. Et les experts ne sont pas optimistes pour l'avenir.À en croire Daron Acemoglu, professeur d'économie au MIT, l'IA n'augmentera la productivité aux États-Unis que de 0,5 % et ne favorisera la croissance économique que de 0,9 % au cours de la prochaine décennie. Il estime qu'il n'y aura pas un nombre "massif" d'emplois touchés par l'IA dans un avenir proche, car, selon lui, de nombreux emplois tels que ceux de la fabrication ou de l'exploitation minière sont polyvalents et nécessitent une interaction avec le monde réel. Le professeur a ajouté que l'IA aura un impact plus important sur "les tâches purement mentales", mais que le nombre de ces emplois ne sera pas énorme.Acemoglu avertit également que l'architecture actuelle de la technologie de l'IA elle-même peut avoir des limites. « La cognition humaine implique de nombreux types de processus cognitifs, d'entrées sensorielles et de capacités de raisonnement. Les grands modèles de langage (LLM) se sont révélés aujourd'hui plus impressionnants que beaucoup ne l'auraient prédit, mais il faut encore faire un grand acte de foi pour croire que l'architecture permettant de prédire le mot suivant dans une phrase atteindra des capacités aussi intelligentes que le personnage fictif HAL 9000 dans le film "2001 : l'Odyssée de l'espace" », a-t-il déclaré.En août dernier, Gary Marcus, professeur à l'université de New York, a écrit dans un billet de blogue : « nous commençons à voir des signes que l'IA générative pourrait être un raté », ajoutant que le retour sur investissement de l'IA générative n'est peut-être pas si important, après tout. Selon lui, l'industrie est peut-être en train d'atteindre un plateau en matière de capacité pure, car personne n'a été en mesure de battre GPT-4 de manière décisive. Google et Anthropic ont investi beaucoup d'argent pour essayer, mais Marcus affirme qu'aucun n'a réussi ; au lieu de cela, il semble qu'il y ait une convergence aux niveaux GPT-4.Michael Hartnett, stratège en investissement chez Bank of America, a suggéré que l'IA pourrait être une bulle, la comparant au krach des dotcoms en 2000. Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en février que les revenus à court terme provenant de l'IA seront "relativement faibles". Et s'adressant au Daily Mail, Dom Couldwell, responsable de l'ingénierie de terrain chez DataStax, a déclaré que l'industrie se trouve toujours dans la phase "inconnue inconnue" de l'IA générative. Il a fait remarquer que l'IA générative fait l'objet d'un battage médiatique sans précédent.Source : la Fed de Richmond Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet des directeurs financiers qui vise à remplacer les travailleurs par l'IA ?L'IA peut-elle remplacer efficacement les humains ? Ou les entreprises finiront-elles par rappeler leurs employés ?Pourquoi les entreprises continuent à investir massivement dans l'IA malgré les rapports sur les résultats mitigés des projets d'IA ?