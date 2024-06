Aux États-Unis, les ex-travailleurs continuent de se battre pour obtenir des indemnités de licenciement

La société X Corp. d'Elon Musk réclamerait de l'argent à au moins six Australiens qui ont été licenciés, affirmant que l'entreprise les a accidentellement surpayés. Le Sydney Morning Herald a rapporté aujourd'hui que « X menace de poursuivre certains anciens employés australiens en justice, exigeant qu'ils remboursent les droits qu'elle prétend leur avoir été versés en trop après avoir mal converti les dollars américains en dollars australiens sur les paiements ».Les courriels envoyés cette année par le service des ressources humaines de X pour la région Asie-Pacifique aux employés licenciés indiquaient qu'il y avait eu « un important trop-perçu par erreur en janvier 2023 ». Les prétendus trop-perçus allaient de 1 500 à 70 000 dollars pour chaque employé.Jusqu'à présent, aucun des anciens employés n'a remboursé l'argent, selon le Sydney Morning Herald.L'entreprise a déclaré que le trop-perçu était lié à une « rémunération en espèces différée "sous la forme d'actions émises à l'intention des employés lorsqu'ils ont rejoint Twitter" », indique l'article. « Ces actions étaient évaluées à 54,20 dollars américains (82 dollars) chacune, le prix auquel Musk a acheté Twitter en 2022, et le nombre total d'actions acquises par un employé était basé sur la durée de son mandat au sein de l'entreprise ».X aurait commis des erreurs de conversion de devises « lorsque les employés ont reçu leurs indemnités après avoir été licenciés... ». Selon un témoignage, X a payé les droits sur les actions à un taux de conversion 2,5 fois supérieur à la valeur des actions ».X a demandé aux employés licenciés de rembourser "dans les meilleurs délais" et a déclaré que la société se réservait le droit de demander le remboursement de l'argent plus les intérêts devant les tribunaux, selon le rapport.Le spécialiste du droit du travail Hayden Stephens a été paraphrasé dans le rapport comme disant que les ex-travailleurs de X pourraient être forcés de rendre l'argent, mais qu'ils devraient d'abord « demander à X d'expliquer clairement comment l'erreur s'est produite et demander des preuves documentaires à l'appui ». Il a ajouté que s'il s'agissait d'une véritable erreur, « il y a généralement une obligation de rembourser cet argent en vertu du droit du travail australien ».Le fait que X ait surpayé les employés licenciés est à l'opposé de ce qui serait arrivé à de nombreux anciens travailleurs basés aux États-Unis. La société d'Elon Musk est poursuivie par 2 200 anciens employés qui réclament leurs indemnités de licenciement, ainsi que les frais de dépôt liés à leurs procédures d’arbitrage. Le montant total de ces frais pourrait s’élever à 3,5 millions de dollars, sans compter les indemnités elles-mêmes.Chris Woodfield, un ancien ingénieur réseau senior qui avait travaillé au bureau de Twitter à Seattle, allègue dans sa plainte que le Twitter de Musk (maintenant connu sous le nom de X) avait promis, puis n'avait pas payé son indemnité de départ, et, plus tard, a retardé le règlement alternatif des différends en ne payant pas les frais nécessaires pour avancer dans le système d'arbitrage JAMS.Selon le site Web de JAMS, « Pour les affaires bipartites, les frais de dépôt sont de 2 000 $ » et « Pour les affaires fondées sur une clause ou un accord requis comme condition d'emploi, l'employé n'est tenu de payer que 400 $. » Puisque JAMS a décidé que ces frais de base s’appliquaient à tous les niveaux aux 2 200 cas d’arbitrage de X, cela s’élèverait à environ 3,5 millions de dollars, et d’autres frais pourraient éventuellement suivre.Les avocats de l’entreprise ont fait valoir qu’elle n’avait pas mandaté ses employés pour résoudre les problèmes en arbitrage, et qu’elle ne devrait donc pas supporter la plus grande partie des frais de dossier.Pendant ce temps, Woodfield et d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire tentent de se retirer de l’arbitrage et de porter leur affaire en justice.X fait également l'objet d'une action en justice de la part de quatre anciens dirigeants de Twitter qui affirment avoir été floués de plus de 128 millions de dollars d'indemnités de départ lorsque Musk les a licenciés immédiatement après avoir racheté la société. La plainte a été déposée par l'ancien PDG de Twitter, Parag Agrawal, l'ancien directeur financier, Ned Segal, l'ancien directeur juridique, Vijaya Gadde, et l'ancien directeur juridique, Sean Edgett. Les plaignants ont proposé une date de procès en novembre 2025.Musk a également refusé de payer divers fournisseurs de Twitter après avoir pris les rênes de l'entreprise, ce qui a donné lieu à un déluge de poursuites judiciaires visant à obtenir des compensations.Au cours des derniers mois, Elon Musk a licencié un pourcentage énorme d'anciens employés de Twitter. Lorsqu'il a repris l'entreprise, celle-ci comptait environ 7 500 employés. En un mois, ce nombre était plus proche de 2 500. Un rapport récent indique que l'entreprise compte environ 1 000 employés. Donc, environ 6 500 employés sont partis.Autre point important : une partie du contrat d'achat que Musk a signé était que les employés sous la propriété de Musk obtiendraient des « avantages sensiblement comparables » à ce qu'ils avaient sous l'ancienne société, y compris les indemnités de départ.Bien sûr, pendant un certain temps, Musk, qui a verbalement promis trois mois d'indemnités (ce qui était inférieur à ce que l'entreprise avait proposé auparavant, et en réalité un mois seulement, puisque les deux premiers mois étaient requis par la loi WARN, et constituaient en fait le salaire, puisqu'il devait donner un préavis de 60 jours pour un licenciement) a refusé de fournir aux employés toute documentation relative à l'indemnité de départ. Puis, quand la documentation est finalement arrivée, c'était bien moins que ce à quoi ils s'attendaient. Elle comprenait également des clauses de confidentialité et l'abandon de droits légaux.De nombreux employés ont choisi de lutter contre cela, notamment en poursuivant l'entreprise. Mais, ces vieilles clauses d'arbitrage embêtantes signifiaient que certaines des poursuites étaient rejetées, le juge disant aux employés qu'ils devaient plutôt recourir à l'arbitrage.Beaucoup d'entre eux ont choisi de le faire : plus de 2 200 employés ont opté pour cette méthode.L’affaire de X Corp met en lumière les complexités et les défis auxquels sont confrontés les employeurs et les employés dans le paysage économique mondial actuel. Alors que les détails continuent d’émerger, la communauté internationale observe attentivement pour voir comment cette affaire se résoudra et quelles seront les répercussions pour les droits des travailleurs et les pratiques d’entreprise.Source : Sydney Morning Herald pensez-vous que la demande de remboursement de X Corp est éthiquement justifiable ? 