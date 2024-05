En 2017, des années avant le lancement de ChatGPT par OpenAI, Kai-Fu Lee, PDG de la société de capital-risque Sinovation Ventures et pionnier de l'IA, avait perçu le potentiel perturbateur de l'IA sur le marché du travail. L'homme d'affaires avait prédit cette année-là que l'IA serait plus importante" que toutes les révolutions technologiques précédentes de l'humanité combinées, y compris l'électricité et l'internet. Lee avait également déclaré que l'IA a beaucoup plus de potentiel que les humains et s'attendait à ce que la technologie prenne en charge la moitié des emplois dans un avenir relativement proche, une décennie.« Ce sont des choses surhumaines, et nous pensons qu'elles seront présentes dans tous les secteurs d'activité, qu'elles remplaceront probablement 50 % des emplois humains, qu'elles créeront une énorme richesse pour l'humanité et qu'elles élimineront la pauvreté », a déclaré Lee à CNBC à l'époque. Aujourd'hui plus que jamais, Lee reste persuadé que sa prédiction est réaliste, voire incroyablement exacte. Lors du Fortune Innovation qui s'est tenu à Hong Kong en mars dernier, il s'est entretenu avec la rédactrice en chef de Fortune, Alyson Shontell. Interrogé sur l'échéance de prédiction, qui est dans environ trois ans, il a déclaré :« En fait, elle est incroyablement exacte. Les gens m'ont reproché d'avoir été trop agressif en 2017, 2018 et 2019, et j'étais un peu nerveux à l'époque. Mais lorsque l'IA générative est sortie, je pense que tout le monde a pris le train en marche et pense que c'est le bon rythme ». Selon Lee, l'IA éliminera probablement les emplois de cols blancs plus rapidement que les emplois de cols bleus. L'informaticien a décrit la nature perturbatrice de l'IA sur la main-d'œuvre humaine comme un problème très important que certains pays ont commencé à réaliser qu'il fallait traiter. Mais sur la toile, les critiques le trouvent trop optimiste.« C'est complètement irréaliste. Lorsque vous déplacez ou supprimez massivement des emplois dans un laps de temps relativement court, cela peut avoir des conséquences dévastatrices sur la croissance économique. Les gens ne travailleront plus et n'auront plus d'argent pour acheter vos produits ou consommer vos services. L'économie va alors stagner, perdre son dynamisme et entrer en déclin. J'ai hâte de voir ce que ces dirigeants et leurs actionnaires suceurs de sang feront lorsque leurs entreprises seront incapables de tirer profit d'une population sans revenu. Ce sera la fin du capitalisme, je suppose », a écrit un critique.Un autre critique tourne en dérision la prédiction de Lee : « il a aussi déclaré que l'IA sera plus importante que toutes les innovations technologiques précédentes, y compris l'électricité. Il aurait dû mentionner le feu et la roue aussi. On ne peut pas les oublier. Et d'ailleurs, comment une prédiction qui ne s'est pas encore réalisée peut-elle être exacte ou inexacte ? Ces frères de la technologie nous mentent à longueur de journée pour susciter la peur chez tout le monde et obtenir davantage de financement pour leurs startups d'IA. Il est clair que l'IA va supprimer des emplois à l'avenir, mais pas dans une telle proportion ».Lors de l'interview, Lee et son interlocuteur ont abordé les préoccupations liées à la tricherie assistée par l'IA. Depuis l'avènement des chatbots d'IA, plusieurs rapports ont fait état d'une hausse alarmante de la tricherie où les élèves et les étudiants font appel à des outils tels que ChatGPT pour faire leurs devoirs. Mais il semble que Lee ne voit pas les choses de la même façon que ceux qui dénoncent ce cas d'utilisation. Interrogé sur ce que les parents devraient dire à leurs enfants au sujet de leur future carrière, Lee a répondu que la première chose à faire était de "cesser de dire que les enfants utilisent ChatGPT pour la tricherie".Lee a ajouté : « le chatbot, qui peut produire des réponses en langage naturel à des requêtes sur une série de sujets, est un autre outil, au même titre que Microsoft Word ou Abode Photoshop. Lorsque les enfants grandiront, entreront sur le marché du travail et seront évalués sur leurs performances, les dirigeants prendront en compte le résultat final de leur travail et non le fait qu'ils aient utilisé ChatGPT ou une recherche Google. Nous devons encourager les gens à exploiter l'IA et à utiliser tous les outils afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ». Selon Lee, la maîtrise des outils d'IA peut faciliter le choix de carrière.Lee reste néanmoins convaincu que l'humanité a quelque chose d'unique, affirmant que les gens ont une âme, alors que les machines n'en auront jamais. « Nous avons de la compassion et de l'empathie. Nous avons des émotions et la capacité d'aimer. Nous avons la capacité de nous connecter à d'autres personnes, de créer la confiance et de la gagner. Selon l'homme d'affaires, plus que toute compétence technique ou commerciale, la compétence la plus importante est de savoir gagner la confiance des autres, ce qui passe par l'authenticité, le travail d'équipe, le partage et un quotient émotionnel élevé. Lee a également ajouté :« Est-ce que je pense que l'IA peut faire semblant ? Oui. Est-ce que je pense que les gens accepteront que l'IA fasse semblant, au moins pendant les 50 prochaines années ? Non. C'est assez long pour que vos enfants puissent survivre et trouver la prochaine étape pour leurs enfants », a déclaré Lee.Source : interview de Kai-Fu Lee lors du forum Fortune InnovationQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la prédiction de Kai-Fu Lee sur l'impact potentiel de l'IA sur le marché de l'emploi ?Sa prédiction est-elle réaliste ? Quelles pourraient être les conséquences de la suppression de 50 % des emplois d'ici à 2027 ?