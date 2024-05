Just to reiterate: Tesla will spend well over $500M expanding our Supercharger network to create thousands of NEW chargers this year.



That’s just on new sites and expansions, not counting operations costs, which are much higher. — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2024

Tesla still plans to grow the Supercharger network, just at a slower pace for new locations and more focus on 100% uptime and expansion of existing locations — Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2024

La dissolution de l'équipe Supercharger de Tesla serait le résultat d'une nouvelle frasque d'Elon Musk. Le mois dernier, Tesla a licencié de manière inattendue Rebecca Tinucci, responsable de la recharge des véhicules électriques chez Tesla, et la majorité de l'équipe de 500 personnes qu'elle dirigeait. Tinucci et son équipe travaillaient sur le développement et l'extension du réseau de superchargeurs de Tesla. Leur licenciement a rendu perplexes les actionnaires et les fervents partisans de l'entreprise, car ils considèrent que le réseau de superchargeurs est ce que Tesla a réussi le mieux sur le marché des véhicules électriques.Musk était soupçonné d'avoir licencié Tinucci parce qu'elle s'était opposé à sa demande de réduire davantage l'équipe Supercharger. Cette semaine, les témoignages d'anciens anciens employés à Reuters ont confirmé cette version, révélant ainsi que la décision du patron de Tesla était pétulante, mal réfléchie et inutilement réactive. Et maintenant, avec la dissolution de l'équipe de 500 personnes, les plans d'expansion du réseau de superchargeurs de Tesla sont bel et bien fichus. Les sources expliquent comment Tinucci a tenté en vain de préserver l'activité de recharge de Tesla, une des plus grandes réussites de l'entreprise.Selon un condensé de leurs témoignages, la veille de la dissolution de l'équipe Supercharger, Tinucci est allée rencontrer Musk pour discuter de l'avenir du réseau. L'équipe de Tinucci plaçait de grands espoirs dans cette réunion, mais elle n'aurait pas pu se dérouler plus mal. Musk n'était pas satisfait de la présentation de Tinucci et voulait qu'elle licencie plus de personnes. Lorsqu'elle a refusé, affirmant que des réductions plus importantes nuiraient aux fondamentaux de l'activité de recharge, Musk a réagi en la licenciant, ainsi que l'ensemble de son équipe de 500 personnes. Selon les sources, la réaction de Musk reste inexplicable.Musk a pris une décision sur un coup de tête qui commence à paralyser le joyau de la couronne de Tesla. La suppression de l'équipe Supercharger a bouleversé un réseau largement considéré comme une réalisation emblématique de Tesla et un moteur essentiel de ses ventes de véhicules électriques. D'après les statistiques fédérales, les superchargeurs de Tesla représentent plus de 60 % des ports de recharge à grande vitesse aux États-Unis, et l'entreprise bénéficiera de la grande part des 5 milliards de dollars de la subvention fédérale pour les nouveaux chargeurs. Musk a donc mis l'avenir du réseau sévèrement en danger.« Il est malheureux qu'ils soient maintenant coincés dans tous ces projets. C'est vraiment triste de voir toutes ces relations détruites et de voir les gens en e colère, à juste titre », s'est indigné l'un des anciens employés. Un critique a écrit : « ce type de réaction émotionnelle absurde explique pourquoi il est difficile de soutenir Musk dans son rôle. Il ne fait pas ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise et les actionnaires, mais lance des vendettas stupides ». Reuters dit s'être entretenu avec huit anciens membres de l'équipe de recharge et un entrepreneur, et ajoute avoir consulté un courriel envoyé par Tesla à des vendeurs externes.Ces derniers jours, Musk semble s'être finalement rendu compte qu'il avait besoin de l'équipe Supercharger. Un rapport indique qu'il a commencé à réembaucher certains des cadres et employés de l'équipe Supercharger qu'il avait licenciés. L'on ignore le nombre exact de membres de l'équipe qui ont été réintégrés jusque-là, et Tesla ne répond pas aux demandes de commentaires. Mais ce revirement montre que Musk a dissous l'équipe dans la précipitation sans une analyse réelle de l'impact potentiel de son geste sur le réseau de superchargeurs. Selon les critiques, Musk exacerbe les difficultés de Tesla avec ses décisions.Citant des sources au fait de la situation, Bloomberg a rapporté lundi que Musk a réembauché Max de Zegher, directeur de la recharge chez Tesla pour l'Amérique du Nord. Zegher est l'une des figures importantes de Tesla et a rejoint l'entreprise en 2013. Employé de Tesla depuis dix ans, Zegher a débuté dans la vente avant de se concentrer sur l'infrastructure de recharge de Tesla au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Musk l'aurait réintégré après s'être rendu compte qu'il a besoin d'un personnel qualifié pour assurer la survie du réseau de superchargeurs de Tesla et pour mener à bien le projet de son extension.La semaine dernière, Musk a promis qu'il dépenserait bien plus de 500 millions de dollars pour étendre le réseau de superchargeurs de Tesla, mais s'est bien gardé d'expliquer la signification de ce chiffre. Il a fait cette promesse quelques jours seulement après avoir dit que l'accent serait mis sur le temps de fonctionnement des sites existants. Deux anciens employés de Supercharger ont déclaré que le budget d'expansion de 500 millions de dollars représentait une réduction significative par rapport à ce que l'équipe avait prévu pour 2024, mais qu'il s'agissait néanmoins d'un défi qui nécessitait des centaines d'employés.Tesla a enregistré au premier trimestre sa première baisse des ventes depuis 2020, dans un contexte de concurrence féroce de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques et d'une baisse de la demande mondiale pour les véhicules électriques. L'apparente volte-face de Musk sur les activités de Tesla dans le domaine des superchargeurs souligne également les difficultés auxquelles il est confronté dans ses tentatives visant à repositionner le constructeur automobile comme une entreprise de "robotique intelligente". Musk a promis que Tesla livrera un robotaxi entièrement autonome avant la fin de cette année.Pourtant, son système d'aide à la conduite Autopilot et sa technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) ont tous deux un bilan catastrophique. Les deux systèmes sont bogués, extrêmement limités et font régulièrement de fausses manœuvres. L'Autpilot et le FSD de Tesla sont impliqués dans de nombreux cas d'accidents de la route, dont des accidents mortels. Le FSD est en phase bêta perpétuelle et coûte cher. Son prix a augmenté jusqu'à 15 000 $ en septembre 2022 avant de retomber à 8 000 $ cette année aux États-Unis. En outre, l'Autopilot fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale.Ce n'est pas la première fois que Musk doit revenir sur une décision commerciale impétueuse. En 2019, il a décidé de fermer tous les points de vente de Tesla pour payer une version moins chère de la berline Model 3. En l'espace de deux semaines, cette décision avait été annulée, en grande partie en raison des conséquences juridiques liées à la rupture d'un si grand nombre de contrats de location. Après le rachat de X (ex-Twitter), Musk a également pris des décisions qui ont depuis plongé le site dans une situation délicate. Le site a perdu de nombreux annonceurs et utilisateurs depuis que Musk a pris les rênes.Source : Elon MuskQue pensez-vous des circonstances probables de la dissolution de l'équipe Supercharger par Elon Musk ?Comment expliquez-vous le fait qu'un patron d'entreprise puisse prendre une telle décision simplement sur un coup de tête ?Quels pourraient être les conséquences des licenciements massifs sur Tesla ? Tesla risque-t-il de connaître les mêmes turbulences que X (ex-Twitter) ?