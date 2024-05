Cours de l'action Tesla

Tesla prévoit de licencier 601 employés supplémentaires en Californie, a indiqué le constructeur automobile dans un avis adressé au gouvernement de l'État, alors qu'il entreprend une série de suppressions d'emplois à l'échelle mondiale qui a débuté il y a un mois, freinant les ventes et intensifiant la concurrence en matière de prix.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré le 15 avril que l'entreprise allait licencier plus de 10 % de ses effectifs mondiaux, qui s'élevaient à plus de 140 000 personnes à la fin de 2023. Le fabricant de véhicules électriques a procédé à plusieurs séries de suppressions d'emplois depuis lors, M. Musk souhaitant réduire de 20 % ses effectifs, selon des personnes au fait du dossier.Le dernier plan de licenciement concernera les employés des usines Tesla de Palo Alto et de Fremont, en Californie, et commencera pendant la période de 14 jours débutant le 20 juin 2024, a indiqué Tesla dans sa notification d'ajustement et de reconversion des travailleurs (WARN).Le mois dernier, le constructeur de voitures électriques a déclaré qu'il allait licencier 6 020 personnes en Californie et au Texas, dans le cadre des réductions d'effectifs. Les suppressions d'emplois au niveau mondial concernaient également 285 employés de ses installations de Buffalo, dans l'État de New York, qui abritent l'équipe de labellisation de son logiciel d'aide à la conduite Autopilot et qui fabriquent des équipements de recharge rapide.Musk a dissous l'équipe Supercharger de Tesla le 30 avril.: TeslaQuel est votre avis sur le sujet ?