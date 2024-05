Le réseau de superchargeurs était le super pouvoir de Tesla. Il était assez performant pour compenser le comportement fou d'Elon pour beaucoup d'entre nous. S'ils arrêtent vraiment d'étendre le réseau de superchargeurs, ou si sa qualité baisse, alors je suis plus convaincu que jamais que ma Tesla actuelle sera probablement ma dernière. Le licenciement par Tesla de son équipe chargée de la recharge me laisse vraiment perplexe.

Le réseau de superchargeurs était le super pouvoir de Tesla. Il était assez performant pour compenser le comportement fou d'Elon pour beaucoup d'entre nous. S'ils arrêtent vraiment d'étendre le réseau de superchargeurs, ou si sa qualité baisse, alors je suis plus convaincu que jamais que ma Tesla actuelle sera probablement ma dernière. Le licenciement par Tesla de son équipe chargée de la recharge me laisse vraiment perplexe.

Fin avril, Tesla a licencié Rebecca Tinucci, directrice principale de la recharge des véhicules électriques chez Tesla, et la majorité de l'équipe de 500 personnes qu'elle dirigeait. L'équipe travaillait sur le développement et l'extension du réseau de superchargeurs de Tesla. Mais il semble maintenant que Musk soit revenu sur sa décision. Citant des sources au fait de la situation, Bloomberg a rapporté lundi que Musk a réembauché des membres de l'équipe Supercharger, dont Max de Zegher, directeur de la recharge chez Tesla pour l'Amérique du Nord. Zegher, l'une des figures importantes de Tesla, a rejoint l'entreprise en 2013.Son profil LinkedIn indique qu'il a passé plus de dix ans au sein de l'entreprise de véhicules électriques. Zegher a débuté dans la vente avant de se concentrer sur l'infrastructure de recharge de Tesla au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre de membres de l'équipe Supercharger rappelés par Tesla n'est pas clair, mais cette nouvelle montre comment Musk a semé le chaos dans l'entreprise avec les licenciements. Les critiques affirment notamment que ses commentaires erratiques et son leadership imprévisible nuisent à la réputation de l'entreprise et mettent le désordre dans ses activités commerciales.En d'autres termes, les dernières nouvelles ne devraient pas surprendre, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que Musk revient sur une décision controversée et à vue courte ; à bien des égards, c'est même devenu l'un de ses gestes emblématiques. Sa décision inattendue de dissoudre l'équipe Supercharger a été un choc le mois dernier. Un grand nombre des plus fervents partisans de l'entreprise étaient furieux, soulignant que le réseau de chargeurs rapides de l'entreprise était la principale raison pour laquelle ils avaient acheté une Tesla en premier lieu. Mais Musk semble avoir mis du temps avant de comprendre.Le réseau superchargeurs est incontestablement le joyau de la couronne de Tesla. L'entreprise a très vite compris que, même si ses propriétaires rechargeaient lentement leur véhicule à la maison chaque soir, le fait de savoir qu'ils avaient la possibilité de le recharger rapidement sur la route était essentiel pour faire d'un véhicule électrique une alternative acceptable aux véhicules existants. L'entreprise a installé plus de 2 000 stations de recharge aux États-Unis seulement, avec plus de 25 000 prises. Qui plus est, les chargeurs fonctionnent invariablement, ce qui n'est souvent pas le cas des autres réseaux de recharge.Le succès du réseau de superchargeurs est tel que pratiquement tous les autres constructeurs automobiles qui vendent ou prévoient de vendre des véhicules électriques aux États-Unis ont annoncé l'année dernière qu'ils abandonneraient le connecteur CCS1 pour la norme J3400, développée à l'origine par Tesla. En outre, si le réseau de superchargeurs ne représente qu'environ 5 % du chiffre d'affaires de Tesla, ce pourcentage est appelé à croître au fur et à mesure que les équipementiers y accèdent. C'est pourquoi le licenciement par Musk de l'ensemble de l'équipe responsable est si difficile à comprendre.Les changements sont apparus presque immédiatement après la dissolution de l'équipe, Tesla se retirant des principaux contrats de location et supprimant les entrepreneurs. Les licenciements semblent mettre en suspens le projet de Tesla de construire un chargeur plus puissant qui profiterait aux voitures utilisant des architectures de 800 V ou 900 V, notamment Audi, Porsche, Lucid et d'autres. Pire encore, des dizaines de sites de superchargeurs qui étaient en cours de construction sont au point mort. Face à l'ampleur des réactions, Musk a rapidement et commodément changé de discours et a promis des investissements.La semaine dernière, Musk a promis qu'il dépenserait bien plus de 500 millions de dollars pour étendre le réseau de superchargeurs de Tesla, mais s'est bien gardé d'expliquer la signification de ce chiffre. Il a fait cette promesse quelques jours seulement après avoir dit que l'accent serait mis sur le temps de fonctionnement des sites existants. Et pour ce faire, Tesla devra réembaucher tout un tas de personnes. Cela a commencé avec Max de Zegher. (Il a été rapporté que Musk s'était débarrassé de toute l'équipe parce que Rebecca Tinucci, qui était l'ancienne directrice, n'avait pas licencié suffisamment de travailleurs à elle seule.)« Tesla prévoit toujours de développer son réseau de superchargeurs, mais à un rythme plus lent pour les nouveaux sites et en se concentrant davantage sur le temps de fonctionnement à 100 % et l'expansion des sites existants », a déclaré Musk dans un billet sur X le 30 avril. Vendredi, Musk a publié un autre billet : « juste pour réitérer, Tesla dépensera bien plus de 500 millions de dollars pour étendre son réseau de superchargeurs afin de créer des milliers de NOUVEAUX chargeurs cette année. C'est seulement pour les nouveaux sites et les expansions, sans compter les coûts d'exploitation, qui sont beaucoup plus élevés ».L'apparente volte-face de Musk sur les activités de Tesla dans le domaine des superchargeurs souligne également les difficultés auxquelles il est confronté dans ses tentatives visant à repositionner le constructeur automobile comme une entreprise de "robotique intelligente". Il décrit désormais Tesla comme une entreprise de logiciels à la pointe de la technologie qui travaille sur l'IA, la conduite autonome (avec ses logiciels controversés Autopilot et Full Self-Driving) et les robots humanoïdes autonomes (avec son robot humanoïde Optimus). Il insiste sur cette description de Tesla et ne manque pas de le rappeler aux investisseurs.Lors de la dernière conférence téléphonique avec les actionnaires sur les résultats du premier trimestre 2024, Musk a déclaré : « la façon de penser à Tesla est presque entièrement en matière de résolution de l'autonomie et de capacité à activer cette autonomie pour sa flotte gigantesque. Nous devrions être considérés comme une entreprise de robotique intelligente. Si vous évaluez Tesla comme une simple entreprise automobile, ce n'est pas le bon cadre. Et si vous posez la mauvaise question, la bonne réponse est impossible ». Musk a également annoncé lors de l'appel que Tesla livrera un robotaxi avant la fin de l'année.Pourtant, son système d'aide à la conduite Autopilot et sa technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) ont tous deux un bilan catastrophique. Les deux systèmes sont bogués, extrêmement limités et font régulièrement de fausses manœuvres. L'Autpilot et le FSD de Tesla sont impliqués dans de nombreux cas d'accidents de la route, dont des accidents mortels. Le FSD est en phase bêta perpétuelle et coûte cher. Son prix a augmenté jusqu'à 15 000 $ en septembre 2022 avant de retomber à 8 000 $ cette année aux États-Unis. En outre, l'Autopilot fait actuellement l'objet d'une enquête fédérale.Ce n'est pas la première fois que Musk doit revenir sur une décision commerciale impétueuse. En 2019, il a décidé de fermer tous les points de vente de Tesla pour payer une version moins chère de la berline Model 3. En l'espace de deux semaines, cette décision avait été annulée, en grande partie en raison des conséquences juridiques liées à la rupture d'un si grand nombre de contrats de location. Après le rachat de X (ex-Twitter), Musk a également pris des décisions qui ont depuis plongé le site dans une situation délicate. Le site a perdu de nombreux annonceurs et utilisateurs depuis que Musk a pris les rênes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la rumeur selon laquelle Elon Musk rappelle des membres de l'équipe Supercharger ?Comment expliquez-vous ce revirement ? Cela suggère-t-il que la décision de dissoudre l'équipe a été prise à la hâte ?Quels impacts les licenciements massifs de ces dernières semaines pourraient avoir sur Tesla dans les années à venir ?