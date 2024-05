Envoyé par David Ulevitch Envoyé par

Un autre problème lié à tous les emplois inutiles dans les grandes entreprises est qu'ils retirent des bénéfices aux actionnaires, qui sont le plus souvent les retraités et les comptes de retraite du reste de l'Amérique. Ces personnes ne se contentent donc pas d'être inutiles (et d'être dorlotées en pensant que les emplois inutiles sont importants, ce qui n'est pas le cas), mais elles soustraient également de l'argent aux programmes de retraite du reste de la population active.



Google en est un exemple frappant. Je ne pense pas qu'il soit fou de croire que la moitié du personnel en col blanc de Google ne fait probablement aucun travail réel. L'entreprise a dépensé des milliards et des milliards de dollars par an pour des projets qui n'aboutissent à rien pendant plus d'une décennie ; tout cet argent aurait pu être reversé aux actionnaires qui ont des comptes de retraite. Ce sont donc de vraies personnes qui sont perdantes lorsque des emplois inutiles existent.





Je comprends que cela puisse être controversé, mais lorsque je travaillais là-bas, ce n'était pas un sujet de conversation rare avec les collègues avec lesquels j'étais plus ami. Très peu d'entre nous travaillaient sur des projets importants.



Je n'ai jamais rencontré en personne quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la recherche ou de la publicité, ce qui est, vous le savez, l'ensemble de l'activité, et je travaillais dans un grand bureau et j'assistais à la plupart des bons événements.



Pour être clair, je faisais partie de ceux qui n'ont jamais travaillé sur quoi que ce soit de vraiment important pour l'entreprise. J'ai vraiment essayé, mais je n'ai pas réussi à obtenir l'approbation ou le budget nécessaire pour construire quelque chose de suffisamment ambitieux pour justifier mon existence, et qui puisse réellement avoir de l'importance pour l'entreprise.

Dans une interview publiée lundi par Emily Sundberg dans sa lettre d'information "Feed Me", David Ulevitch aborde le taux d'emploi et laisse entendre que les grandes entreprises technologiques emploient aujourd'hui probablement plus de personnes qu'elles n'en ont besoin. Il affirme que les emplois non pertinents prolifèrent et que les employés de ces grandes entreprises en col blanc savent qu'un grand nombre d'entre eux peuvent être licenciés le jour suivant sans que les entreprises sentent vraiment la différence. Peut-être même qu'elles s'amélioreraient si moins de personnes s'immisçaient dans leurs affaires.Ulevitch était auparavant PDG de la startup OpenDNS, spécialisée dans la sécurité sur le Web, qu'il a vendue à Cisco pour 635 millions de dollars en 2015. « À mesure que nous donnons la priorité aux conglomérats et aux mégacorporations, les emplois non pertinents prolifèrent », a-t-il déclaré. Il a ajouté :Google n'a pas commenté les propos d'Ulevitch. Entre-temps, Ulevitch a déclaré à Business Insider par courriel : « mon seul commentaire est que je pense que c'est l'une des choses les moins controversées que j'ai jamais dites ». Mais Ulevitch n'est pas le seul à penser que les entreprises comme Google sont surpeuplées. L'entrepreneur Marc Andreessen critiqué par le passé ce qu'il appelle "la classe des ordinateurs portables". Dans un tweet publié en 2022, il a écrit : « les bonnes grandes entreprises sont en sureffectif avec 2 fois plus de personnes. Les mauvaises grandes entreprises sont en sureffectif de 4 fois ou plus ».Thomas Siebel, le PDG milliardaire de C3.ai, a déclaré l'année dernière que Google et Meta embauchaient trop de personnel et n'avaient pas assez de travail à leur proposer. Siebel a déclaré : « ils ne faisaient vraiment rien en travaillant à domicile. Si vous voulez travailler à domicile, comme quatre jours de travail en pyjama, allez travailler pour Facebook ». En 2022, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Sundar Pichai, PDG de Google, ont souligné que leurs entreprises ont beaucoup trop d'employés, mais que la production et le travail ne correspondent pas au nombre d'employés. C'était le début des vagues de licenciements massifs.L'année dernière, une ancienne recruteuse de Meta expliquait comment elle était payée 190 000 dollars l'année à ne rien faire. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a également déclaré que le géant américain des réseaux sociaux embauchait des talents pour empêcher la concurrence de les avoir. Par ailleurs, certains travailleurs de la technologie licenciés ont déclaré qu'ils avaient dû se battre pour trouver du travail dans leur ancienne entreprise. Mais d'autres employés ont dit que leur entreprise avait trop embauché et avait assigné des tâches subalternes aux travailleurs afin de créer l'illusion qu'ils étaient nécessaires.Dans la communauté, les avis sont partagés. Pour certains, il s'agit d'une nouvelle argumentation de la part d'un investisseur pour pousser vers plus de licenciements et augmenter ses dividendes. Toutefois, des internautes se présentant comme d'anciens employés de Google affirment que les emplois inutiles existent réellement chez le géant de la recherche en ligne. L'un d'eux a écrit :Selon l'anthropologue américain David Graeber, un "emploi inutile" (ou "bullshit job" en anglais) est un emploi dont même la personne qui l'occupe ne peut pas vraiment justifier l'existence, mais dont elle doit prétendre qu'il a une raison d'être. Graeber affirme que beaucoup de gens confondent les mauvais emplois et les emplois inutiles, mais ce n'est pas la même chose. Les mauvais emplois sont mauvais parce qu'ils sont durs, que les conditions de travail sont épouvantables ou que le salaire est minable, mais ces emplois sont souvent très utiles. « Dans notre société, plus le travail est utile, moins il est rémunéré », a-t-il noté.Il a ajouté : « en revanche, les emplois inutiles sont souvent très respectés et bien payés, mais ils sont totalement inutiles, et les personnes qui les exercent le savent ». Graeber affirme que des millions de personnes dans le monde - employés de bureau, administrateurs, consultants, télévendeurs, juristes d'entreprise, personnel de service, et bien d'autres encore - s'échinent dans des emplois vides de sens et inutiles, et qu'elles le savent. Il est professeur à la London School of Economics et un des leaders du mouvement Occupy Wall Street. Tout comme Graeber, Ulevitch pense que ces emplois sont une plaie pour la société.Ulevitch a déclaré : « l'augmentation de la classe des cadres en Amérique et, plus important encore, la perception sociétale selon laquelle ces emplois sont très importants, est une faiblesse, et non une force. Je dois préciser que j'ai fait partie de cette classe au cours de ma carrière, et c'est formidable ; les gens m'ont vraiment traité comme si j'étais "très impressionnant et important" lorsque j'étais SVP [Senior Vice President - vice-président principal ou premier vice-président] chez Cisco, et j'ai donc naturellement pensé que je l'étais aussi. Cette dynamique est endémique dans toutes les entreprises et elle est désastreuse ».Selon Ulevitch, l'une des conséquences est "le déclin des petites entreprises qui alimentent la base industrielle et manufacturière de l'Amérique", car les travailleurs de ces secteurs vieillissent, le travail est délocalisé à l'étranger et ces emplois sont considérés comme moins attrayants que les emplois de cols blancs. Des entreprises technologiques telles que Meta et Google ont licencié des milliers de travailleurs depuis 2022, invoquant souvent leur volonté de devenir plus efficaces.Source : interview de David Ulevitch, associé général d'Andreessen Horowitz, avec Emily Sundberg pour sa lettre d'information Substack "Feed Me"Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'estimation du nombre d'emplois potentiellement inutiles chez Google ?Pourquoi les entreprises affectent-elles des talents à des postes dans lesquelles ils n'effectuent aucun travail utile ?Les emplois inutiles sont-ils à l'origine des centaines de milliers de licenciements dans le secteur technologique depuis 2022 ?Avez-vous déjà eu l'impression que votre travail était inutile ? Si oui, partagez votre expérience. Comment surmonter une telle situation ?