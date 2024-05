De nombreuses personnes me demandent comment communiquer de manière agréable, polie et professionnelle lorsque la situation ou les circonstances ne sont pas agréables ou confortables.Avez-vous déjà voulu dire à un collègue que c'est son problème, pas le vôtre ? D'informer votre chef de projet que vous perdez votre temps en réunion ? De dire à votre patron que son idée brillante est un désastre ?Ne vous inquiétez pas, j'ai compilé une liste de 50 questions et réponses pour vous aider à faire face à ces situations de manière professionnelle.Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je dois me rendre au bureau alors que je peux m'acquitter efficacement de mes responsabilités professionnelles à distance ?Je vous serais reconnaissant de me laisser un peu de temps pour terminer mon travail.De nouveaux membres de l'équipe seront-ils recrutés pour remplir ces fonctions ou devra-t-on attendre de moi que j'assume ces responsabilités ? Si c'est le cas, je serais ravi d'organiser une réunion pour discuter de la rémunération appropriée pour cette extension de rôle.Avez-vous parlé à [insérer le nom du responsable] du fait que j'accepte ce travail ? Je n'ai pas été informé que j'allais travailler sur ce dossier.Vous attendez-vous à ce que mes responsabilités et ma charge de travail évoluent, mais que je conserve le même titre de poste et la même rémunération ?L'internet est une excellente ressource pour ce type de questions et je suis à votre disposition pour clarifier les éléments que vous ne trouvez pas en ligne.Je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, mais je serai heureux de vous mettre en contact avec [insérer le nom] qui pourra le faire.En respectant le temps de chacun, nous nous réunirons à nouveau lorsque nous disposerons de plus d'informations.Cela ne m'a pas été communiqué auparavant.Il aurait été bénéfique de communiquer à ce sujet plus tôt dans le processus.Dans le respect du temps de chacun, pouvons-nous communiquer à ce sujet par courrier électronique ?Comme vous semblez avoir une vision très claire de la manière de mener à bien ce projet, je vous encourage à prendre les devants et je serai heureux de vous aider si nécessaire.L'information n'a pas changé depuis la dernière fois qu'elle a été communiquée.Seriez-vous prêt à remplacer nos communications fréquentes par une rencontre mensuelle au cours de laquelle nous pourrions discuter de toutes les mises à jour ?Je ne suis pas en mesure d'assister à un événement en dehors des heures de travail.Y a-t-il une tâche plus prioritaire qui consomme toute votre capacité en ce moment ?Je ne suis pas en mesure d'assumer cette tâche en raison de ma charge de travail actuelle. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui peut vous aider ?Bien que j'apprécie l'attention que vous y portez, je pense que je pourrais être plus productif si je pouvais travailler de manière indépendante.Existe-t-il un plan pour revoir mon titre et ma rémunération au fur et à mesure de l'évolution de mon rôle afin de mieux refléter ces nouvelles responsabilités ?Pouvez-vous m'expliquer votre processus de réflexion sur ces délais ? J'ai quelques réserves quant aux dates fournies.Mon agenda est actuellement encombré de réunions. Pour être sûr d'avoir assez de temps pour terminer ce travail, je peux sauter des réunions moins prioritaires cette semaine ou repousser l'échéance de ce projet. Veuillez me faire savoir ce que vous préférez.Si vous avez besoin de mon soutien pour mener à bien cette tâche, faites-le moi savoir.J'apprécierais votre patience car j'ai besoin de temps pour résoudre ce problème. Je vous fournirai une mise à jour dès qu'elle sera disponible.Les communications précédentes contiennent les informations que vous recherchez.Ce que vous décrivez n'est pas de mon ressort.Pour autant que je sache, c'est votre responsabilité. Veuillez me faire savoir si ce n'est pas le cas.Je n'ai pas l'impression de pouvoir apporter une valeur ajoutée à cette conversation. Veuillez me retirer de ce fil de discussion et n'hésitez pas à me rappeler à l'avenir si mon implication est nécessaire.Pour mener à bien ce projet, j'aurai besoin de plus de détails sur ce qui est demandé.Je vous encourage à réfléchir à des solutions possibles avant de faire appel à moi pour un soutien supplémentaire.J'ai déjà noté que c'était un résultat probable. Comment comptez-vous résoudre ce problème ?Notre échéance approchant à grands pas, pouvez-vous nous dire où vous en êtes dans l'accomplissement de cette tâche ?Je ne suis pas en mesure de vous offrir un soutien supplémentaire pour compléter votre charge de travail car je suis à pleine capacité avec les responsabilités qui me sont assignées.Je vous remercie de votre contribution [insérer le nom], mais veuillez attendre que j'aie fini de partager mes idées avant de poursuivre.Votre présence est requise pour cette discussion. Si cette date/heure ne vous convient pas, veuillez proposer une nouvelle heure qui vous convienne.Si vous êtes en congé, ne répondez pas.Je vous ai déjà envoyé un courriel à ce sujet, mais veuillez me faire savoir si quelque chose s'est mal passé en cours de route.Je m'en remets à votre jugement, car je ne suis pas passionné par l'une ou l'autre de ces questions et je fais confiance à votre expertise.Je comprends que nous sommes très occupés et si c'est plus facile pour vous de m'appeler, je serai ravi de prendre le temps de résoudre ce problème.Notre efficacité bénéficierait d'un plus grand niveau de respect et de professionnalisme que celui dont j'ai l'impression qu'il est actuellement fait preuve.Je vous remercie de votre patience.Veuillez me faire savoir quand de nouveaux détails seront disponibles, car j'ai besoin de plus d'informations pour mener à bien cette tâche.Si vous avez besoin de me contacter, veuillez noter que mes heures de travail commencent à 8 heures et que les communications reçues avant cette heure ne seront pas prises en compte.En respectant le temps de chacun, discutons-en par courriel jusqu'à ce que nous ayons un ordre du jour plus précis.C'est formidable de voir mes idées exposées à un public plus large et j'aurais apprécié d'avoir l'opportunité d'être inclus dans la livraison.Je ne suis pas convaincu que les informations que vous avez fournies soient exactes.Il semble que nous n'ayons pas la même compréhension de la chose. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre raisonnement ?Sommes-nous convaincus qu'il s'agit de la meilleure solution ou explorons-nous encore d'autres possibilités ?Veuillez m'inclure dans les futures réunions liées à ce sujet, car ma participation est nécessaire.Étant donné les délais serrés, il aurait été bénéfique de me faire participer plus tôt.Pour que l'information ne se perde pas, réduisons la fréquence des communications, de sorte que les mises à jour ne soient fournies qu'une fois que davantage de détails ont été établis.Je conclurai ce billet par l'une de mes citations préférées :Quel est votre avis sur le sujet ?