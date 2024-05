Tesla supprime son programme de stages d'été pour réduire ses coûts, alors qu'Elon Musk se bat pour sauver son plan de rémunération de 56 milliards de dollars

Envoyé par Joshua Schreiber Envoyé par À 8 h 46, j'ai ouvert un courriel de Tesla pour obtenir des informations sur les vols. À 11 h 25, mon offre de stage avait disparu.



L'expérience des licenciements de masse en tant qu'étudiant est rarement évoquée sur Linkedin, et pourtant cette conversation est importante à avoir.



Oui, ça craint que ma date de début de stage ne soit plus qu'à trois semaines.

Oui, ça craint que j'aie dépensé des milliers de dollars pour me loger.

Oui, ça craint de vivre cela à l'université.



Pourtant, ma citation préférée reste « Nous ne sommes pas le produit de nos circonstances, mais le produit de notre réponse ».



C'est en étant optimiste, infatigable et plein de ressources que j'ai obtenu cette opportunité, et je garderai la même attitude pour la prochaine !



Je suis ouverte aux stages en recrutement, vente et ressources humaines à Austin, Chicago, New York, Détroit, à distance et au-delà.



Votre aide en matière de relations, d'introductions ou de partage de mon histoire avec votre réseau sera précieuse.



Nous écrivons nos propres histoires.



Je suis impatient d'entamer le prochain chapitre.

Je suis profondément triste que Vrunda Tol ait perdu son stage cet été. C'est une étudiante diplômée très dévouée, curieuse et hautement qualifiée, dotée d'excellentes capacités en analyse du cycle de vie (ACV) et passionnée par les batteries pour véhicules électriques et l'espace des minéraux émergents. Très recherchée, elle a refusé plusieurs postes très attrayants et sera un excellent complément à votre équipe. Elle recherche des postes dans le domaine du développement durable et serait particulièrement bien placée pour travailler sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur la chaîne d'approvisionnement des batteries.



Des licenciements de masse chez Tesla

Au fil des ans, nous avons connu une croissance rapide, avec de multiples usines réparties dans le monde entier. Cette croissance rapide a entraîné une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité.



Au fil des ans, nous avons connu une croissance rapide, avec de multiples usines réparties dans le monde entier. Cette croissance rapide a entraîné une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité.



Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10 % au niveau mondial. Il n'y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire. Cela nous permettra de nous alléger, d'innover et d'être prêts pour la prochaine phase de croissance.

La révocation des offres de stage ne devrait pas permettre à Tesla d'économiser beaucoup d'argent

Cet été, j'étais très enthousiaste à l'idée de travailler comme stagiaire chez Tesla. Hier, j'ai reçu un appel m'informant qu'à trois semaines de mon entrée en fonction, mon offre avait été annulée dans le cadre des licenciements de masse de l'entreprise.



En prenant le temps d'y réfléchir, j'ai appris que le rejet est une réorientation. Bien que je sois incroyablement déçue de ne pas passer l'été que j'avais prévu, je sais que ce moment ne fera que m'aider à devenir plus forte en tant que professionnelle.



Cela étant dit, je sais que les efforts et le dévouement que j'ai déployés pour obtenir cette opportunité m'aideront à réussir dans la suite des événements.



Je suis ouverte aux stages en marketing, ressources humaines, communication et relations publiques.



N'hésitez pas à m'aider en m'introduisant, en me faisant connaître ou en partageant mon histoire avec votre réseau. Je suis persuadée que des choses plus grandes et meilleures m'attendent.

La lutte d’Elon Musk pour son plan de rémunération

Les dernières victimes de la réduction des coûts d'Elon Musk : les stagiaires d'été. Tesla Inc. a annulé ses offres quelques semaines seulement avant le début des stages, ce qui incite les candidats à se rendre sur LinkedIn pour demander à d'autres employeurs de les accueillir.La suppression des offres de stage a eu un impact direct sur les étudiants comme Joshua Schreiber, qui avaient déjà fait des arrangements pour leurs stages. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures de réduction des coûts annoncées par Elon Musk, y compris une réduction de 10% de l’effectif mondial de Tesla, avec des coupes supplémentaires visant une réduction ciblée de 20%.Schreiber, comme beaucoup d'autres stagiaires Tesla potentiels, se rapproche dangereusement de la fin de l'année scolaire. Ils affirment que les appels surprises de Tesla informant les étudiants que leur offre n'est plus valable leur ont laissé peu de temps pour trouver des stages de remplacement pour l'été.Dans un cas, une employée actuelle de Tesla a publié un message sur LinkedIn, demandant à son propre réseau virtuel d'intervenir et de récupérer l'un des stagiaires qui devait commencer bientôt chez le constructeur automobile. « S'il vous plaît, faites de notre perte votre gain », a écrit Diana Rosenberg, qui travaille à l'approvisionnement des batteries chez Tesla, selon son profil :Rosenberg a attribué la décision d'annuler l'offre de stage aux licenciements massifs en cours chez le constructeur automobile.Le mois dernier, Musk a annoncé que Tesla avait « pris la décision difficile de réduire ses effectifs de plus de 10 % au niveau mondial » :Depuis, plusieurs cadres ont quitté l'entreprise, tandis que Musk s'est efforcé de procéder à de nouvelles réductions des effectifs. Selon Bloomberg News, la plupart des 500 personnes de la division Supercharger et de la nouvelle division marketing de l'entreprise ont été supprimées.Des personnes au fait des réflexions de Musk ont déclaré que le milliardaire était déterminé à réduire le nombre d'employés dans un contexte de baisse des ventes de véhicules électriques et de dépenses importantes pour ses rêves de Robotaxi. Selon ces personnes, Musk vise une réduction de 20 % Au moins une des offres concernait un poste non rémunéré, alors que les stages rémunérés chez le constructeur automobile offrent généralement entre 18 et 28 dollars de l'heure, selon les données de Glassdoor.Mais ces décisions auront un impact sur le processus d'embauche de l'entreprise : Selon le dernier rapport d'impact de l'entreprise, plus de 3 000 étudiants d'universités et de collèges communautaires du monde entier sont embauchés chaque année pour des stages chez Tesla. « Effectuez un travail utile dès le premier jour », peut-on lire sur le site web de l'entreprise consacré aux stagiaires.Cette initiative a également permis de donner une leçon de vie aux étudiants.« Le rejet est une réorientation », a écrit Brook Gura, étudiante en communication à l'université du Texas à Austin, qui a déclaré avoir reçu un appel l'informant que son offre avait été annulée trois semaines avant la date de son entrée en fonction, dans le cadre des licenciements massifs de l'entreprise. « Bien que je sois incroyablement déçue de ne pas passer l'été que j'avais prévu, je sais que ce moment ne fera que m'aider à devenir plus forte en tant que professionnelle ».Tesla demande à ses actionnaires de rétablir une rémunération de 56 milliards de dollars pour le PDG Elon Musk, qui a été rejetée par un juge du Delaware cette année, et de déplacer le siège social de l'entreprise au Texas.Les changements, qui seront soumis au vote des actionnaires lors de la réunion annuelle du 13 juin, pourraient être plus difficiles à faire accepter que lorsqu'ils ont été approuvés pour la première fois en 2018. Le fabricant de véhicules électriques d'Austin, au Texas, est aux prises avec une baisse des ventes mondiales, un ralentissement de la demande de véhicules électriques, une gamme de modèles vieillissants et un cours de l'action qui a chuté de 37 % depuis le début de l'année.En janvier, la chancelière Kathaleen St. Jude McCormick a statué que Musk n'avait pas droit à la compensation en actions historique qui devait être accordée sur 10 ans.Statuant sur une action en justice intentée par un actionnaire, elle a annulé l'ensemble des rémunérations, estimant que Musk contrôlait essentiellement le conseil d'administration, ce qui rendait le processus d'adoption des rémunérations inéquitable pour les parties prenantes. « M. Musk entretenait des liens étroits avec les personnes chargées de négocier au nom de Tesla », écrit-elle dans sa décision.Mais dans une lettre aux actionnaires publiée dans un document réglementaire en avril, la présidente Robyn Denholm a déclaré que Musk avait réalisé la croissance qu'elle recherchait chez le constructeur automobile, Tesla ayant atteint tous les objectifs opérationnels et de valeur des actions prévus dans l'enveloppe 2018 approuvée par les actionnaires. Les actions ont augmenté de 571 % depuis le début du programme de rémunération.« Parce que le tribunal du Delaware a remis en cause votre décision, Elon n'a pas été payé pour son travail pour Tesla au cours des six dernières années, qui a contribué à générer une croissance significative et une valeur pour les actionnaires », a écrit Denholm. « Cela nous semble - ainsi qu'aux nombreux actionnaires que nous avons déjà entendus - fondamentalement injuste et incompatible avec la volonté des actionnaires qui ont voté en faveur de cette décision ».Sources : Joshua Schreiber , Diana Rosenberg, Brook Gura, stages chez Tesla Quelle est votre opinion sur la décision de Tesla de réduire son programme de stages d’été pour réduire les coûts ?Comment pensez-vous que la réduction des opportunités de stage affectera l’avenir des étudiants et le pipeline de recrutement de Tesla ?Est-il justifiable pour une entreprise de couper dans les programmes éducatifs pour sauvegarder les plans de rémunération des dirigeants ?Elon Musk devrait-il reconsidérer la structure de son plan de rémunération en réponse aux défis financiers actuels de Tesla ?Quel impact pensez-vous que ces changements auront sur l’image de marque de Tesla auprès des jeunes professionnels et des étudiants ?Si vous étiez actionnaire de Tesla, soutiendriez-vous le plan de rémunération de 45 milliards de dollars pour Elon Musk ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Quelles mesures alternatives Tesla pourrait-elle envisager pour réduire les coûts sans compromettre les opportunités pour les stagiaires ?