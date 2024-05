Tesla a licencié le mois dernier environ 10 % de sa main-d'œuvre mondiale, soit 14 000 personnes. Mais un rapport de Bloomberg indique que les licenciements pourraient toucher jusqu'à 20 % des effectifs mondiaux de Tesla. Lundi, des sources ont rapporté que de nouveaux licenciements ont été enregistrés dans l'entreprise ces derniers jours. Ces licenciements concernent notamment Rebecca Tinucci, directrice principale de la recharge des véhicules électriques chez Tesla, et la majorité de l'équipe de 500 personnes qu'elle supervisait. Cette décision a laissé de nombreux analystes perplexes.Les sources rapportent en effet que le PDG Elon Musk est arrivé comme une boule de démolition et a renvoyé toute l'équipe qui travaillait sur les superchargeurs de l'entreprise. Dans le courriel envoyé aux cadres lundi soir, Musk a déclaré qu'il voulait que Tesla soit "absolument intransigeant" sur les réductions, et que "les employés travaillant sous la direction de cadres qui ne passent pas le test de l'excellence, de la nécessité et de la confiance seraient également licenciés". L'ampleur de ces nouveaux licenciements n'est pas claire, mais les sources au fait des évolutions chez Tesla parlent de plusieurs centaines de personnes.Musk a déclaré que Tesla terminerait la construction des stations de superchargeurs actuellement en chantier, sans autre commentaire sur l'impact de l'absence de l'équipe de la recharge sur le plan de Tesla visant à développer le réseau de charge des véhicules électriques, un projet qui est essentiel. Des sources affirment qu'il y a déjà des répercussions directes sur les futures stations de superchargeurs prévues. Notamment, Tesla se serait retiré de quatre baux pour des emplacements de superchargeurs dans la ville de New York : un à Maspeth, dans le sud du Bronx, deux dans le Queens, et un à Gateway Center, à Brooklyn.Il s'agit de nouvelles stations récemment annoncées afin de répondre aux préoccupations concernant les stations surchargées à New York. Il a été rapporté en janvier que plusieurs stations ont connu de longs délais d'attente pour accéder à un chargeur. D'après les sources, le problème était en partie dû à l'augmentation du nombre de véhicules Tesla utilisés par les chauffeurs d'Uber, en raison d'une nouvelle mesure incitant la ville à électrifier sa flotte de véhicules de covoiturage. Pour remédier à cette situation, Tesla avait promis de déployer 100 chargeurs supplémentaires dans la ville de New York d'ici à la fin de l'année.Le constructeur automobile aurait même travaillé directement avec Uber pour recueillir des données afin de placer les nouvelles stations à des endroits optimaux. « Le réseau de superchargeurs était le super pouvoir de Tesla. Il était assez performant pour compenser le comportement fou d'Elon pour beaucoup d'entre nous. S'ils arrêtent vraiment d'étendre le réseau de superchargeurs, ou si sa qualité baisse, alors je suis plus convaincu que jamais que ma Tesla actuelle sera probablement ma dernière. Le licenciement par Tesla de son équipe chargée de la recharge me laisse vraiment perplexe », lit-on dans les commentaires.Rebecca Tinucci, qui vient d'être licenciée, a notamment été responsable du déploiement du réseau de superchargeurs de Tesla pendant les six années qu'elle a passée dans l'entreprise, et s'est efforcée d'amener d'autres entreprises à adopter la norme de charge nord-américaine (NACS) élaborée par Tesla. Parmi les autres personnes touchées par les nouveaux licenciements, l'on peut citer Daniel Ho, un vétéran de Tesla qui a travaillé pendant dix ans en tant que directeur des programmes de véhicules électriques et des initiatives de nouveaux produits, et en tant que directeur de programme pour les véhicules Model S, 3 et Y.Daniel Ho quitte également l'entreprise avec son équipe. Par ailleurs, les sources rapportent que la plupart des membres de l'équipe chargée de la politique publique, qui ont été nommés par Tesla, ont été licenciés. La plupart des membres de l'équipe chargée de la politique publique, dirigée par l'ancien responsable de la politique et du développement commercial Rohan Patel (qui a quitté l'entreprise lors de la précédente vague de licenciements), sont également licenciés. Ces dernières suppressions d'emplois s'inscrivent dans les plans de Musk pour faire face à une année qui s'annonce déjà terrible pour Tesla.Le cours de l'action de Tesla a été mis à mal, les marges bénéficiaires ayant atteint leur niveau le plus bas depuis six ans à la suite des réductions de prix décidées en réponse à la concurrence accrue et à la baisse de la demande de véhicules électriques. L'entreprise doit également faire face à une pléthore de problèmes de réputation ayant un impact sur sa marque - notamment des enquêtes interminables sur sa fonction Autopilot, un rappel de son Cybertruck et le comportement litigieux de Musk à la fois en ligne et dans la salle d'audience.Musk tente désespérément de s'éloigner de tous ces scandales en présentant désormais Tesla comme une entreprise d'IA et non plus comme un simple constructeur de véhicules électriques. Il décrit Tesla comme une entreprise de "robotique intelligente" qui travaille sur l'IA, la conduite autonome (avec ses logiciels controversés Autopilot et Full Self-Driving) et les robots humanoïdes autonomes (avec son robot humanoïde Optimus). Musk insiste sur cette description de Tesla et n'a de cesse de le rappeler aux investisseurs.Lors de la dernière conférence téléphonique avec les actionnaires sur les résultats du premier trimestre 2024, Musk a déclaré : « la façon de penser à Tesla est presque entièrement en matière de résolution de l'autonomie et de capacité à activer cette autonomie pour sa flotte gigantesque. Nous devrions être considérés comme une entreprise de robotique intelligente. Si vous évaluez Tesla comme une simple entreprise automobile, ce n'est pas le bon cadre. Et si vous posez la mauvaise question, la bonne réponse est impossible ».Pourtant, son système d'aide à la conduite Autopilot et sa technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) ont tous deux un bilan catastrophique. Les deux systèmes sont bogués, extrêmement limités et font régulièrement de fausses manœuvres. L'Autpilot et le FSD sont impliqués dans de nombreux cas d'accidents de la route, dont des accidents mortels. Le FSD est en phase bêta perpétuelle et coûte cher. Son prix a augmenté jusqu'à 15 000 $ en septembre 2022 avant de retomber à 8 000 $ cette année aux États-Unis.Il est important de noter que Musk licencie des milliers de personnes tout en réclamant une rémunération juteuse de 56 milliards de dollars. Le plan de rémunération de Musk a initialement été contesté par des investisseurs, puis annulé par un juge du Delaware. Cependant, le patron de Tesla et ses soutiens au sein de l'entreprise ont récemment réintroduit ce plan.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la suppression de l'équipe chargée des superchargeurs de Tesla ?Quelles répercussions cette décision pourrait avoir sur les propriétaires de Tesla et l'entreprise elle-même ?Comprenez-vous pourquoi Elon Musk exige que son entreprise soit perçue comme une entreprise d'IA et de robotique ?