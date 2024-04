Tesla va licencier près de 2 700 employés à la « Gigafactory » d'Austin, au Texas

Our Q1 Earnings Call will stream live on X on April 23 at 4:30pm CT



→ https://t.co/61iPhXkpnj — Tesla (@Tesla) April 2, 2024

Musk met la pression aux actionnaires pour qu'ils approuvent sa rémunération de 56 milliards de dollars

Cette décision fait suite à un début d'année difficile pour le constructeur de voitures électriques. Tesla a déclaré avoir effectué environ 387 000 livraisons à ses clients au cours du premier trimestre 2024, manquant ainsi les attentes du marché d'environ 13 %. Il s'agit de la première baisse des livraisons en près de quatre ans.D'ailleurs, au cours des deux premières semaines de 2024, Tesla a perdu plus de 94 milliards de dollars en capitalisation boursière, la perte la plus importante que la société ait connue sur une période similaire depuis son introduction en bourse en 2010. En termes de pourcentage, la chute de 12% de Tesla depuis le début de janvier est la pire depuis 2016, lorsque l’action avait reculé de 14% au cours des neuf premiers jours de bourse de l’année.Comme pour aggraver les choses, les chances d’un redressement imminent pour le fabricant de véhicules électriques ne semblent pas bonnes. Tesla a réduit les prix de ses voitures de manière agressive depuis début 2023 dans le but de stimuler la demande. Mais le résultat a été une érosion constante de sa marge bénéficiaire autrefois élevée. La marge brute de Tesla sur l’automobile hors crédits réglementaires pour le troisième trimestre est passée de 27,9% il y a un an à 16,3%. Et la pression ne fait que s’accentuer, maintenant que les ouvriers de production des usines américaines de Tesla bénéficient d’augmentations de salaire.Une gigafactory est le nom donné à une immense usine. Dans le cas de Tesla, elle produit un très grand nombre de batteries pour les véhicules électriques.Tesla a envoyé une lettre WARN à la Texas Workforce Commission et au maire d'Austin Kirk Watson le lundi 22 avril, remplaçant une notification antérieure envoyée le vendredi 19 avril. La lettre mise à jour informe la ville que Tesla va licencier définitivement 2 688 employés sur son site d'Austin, 1 Tesla Road, Austin, TX 78725. Les licenciements commenceront au cours d'une période de 14 jours à compter du 14 juin.Cette lettre intervient moins d'une semaine après que Tesla a adressé une lettre WARN au ministère du travail de l'État de New York, indiquant que le fabricant de véhicules électriques allait supprimer 285 postes dans son usine de Buffalo, dans l'État de New York.La lettre WARN du Texas indique également qu'aucun des employés concernés n'est représenté par un syndicat et ne dispose de droits de supplantation. Au début du mois, Tesla a envoyé une lettre à ses employés pour leur annoncer qu'elle prévoyait de licencier près de 10 % de sa main-d'œuvre mondiale, soit près de 14 000 emplois au total.Cette décision intervient alors que l'entreprise basée à Austin a été confrontée à une concurrence accrue et à une baisse des ventes au cours des derniers mois, ce qui a choqué les investisseurs. À New York, les employés de Tesla qui ont été licenciés le 16 avril ne sont « pas censés ou tenus de se présenter au travail » et continueront à percevoir leur salaire jusqu'à la fin de leur contrat de travail.« Ils m'ont envoyé une lettre de trois paragraphes pour me dire que j'avais été licencié. Ils m'ont donné un PDF sur le programme WARN, et je me suis renseigné. Ils étaient censés m'avertir du risque de chômage. La loi WARN est une loi américaine sur le travail qui oblige les entreprises employant au moins 100 personnes à notifier 60 jours à l'avance les fermetures prévues ou les licenciements massifs », explique Bradley Olson, qui a été licencié.Les employés qui ont parlé aux médias locaux d'Austin ont déclaré avoir reçu un courriel les informant des licenciements vers 3 heures du matin le 15 avril, et certains se sont même présentés au travail ce matin-là pour découvrir que leurs badges ne fonctionnaient plus.Les employés ont été informés dans le courriel que leur dernier jour de travail était le dimanche 14 avril, mais que leur licenciement officiel interviendrait dès le 14 juin.« À 2 heures du matin, ce qui est le milieu de la journée pour moi, car je travaillais de nuit, j'ai regardé mon téléphone et mon Microsoft Teams m'a déconnecté. Je me suis dit 'oh ok'. J'ai probablement dû réinitialiser mon mot de passe, mais j'ai essayé et on m'a dit que mon compte était bloqué », raconte Olson.Ces licenciements sont intervenus quelques heures avant la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise, qui a été diffusée en direct sur X et au cours de laquelle l'entreprise a évoqué ses pires résultats depuis sept ans.Dans une tentative apparente d'atténuer les conséquences financières, Tesla a réduit les prix de plusieurs de ses modèles aux États-Unis, en Chine et en Allemagne. Grâce à ces réductions, les clients peuvent acheter un modèle Y pour 42 990 dollars, un modèle S pour 72 990 dollars ou un modèle X pour 77 990 dollars.En outre, des problèmes affectent également la production, Tesla ayant décidé de rappeler des milliers de ses cybertrucks futuristes en raison d'un problème lié à la pédale d'accélérateur. S'exprimant sur X après l'annonce de cette nouvelle, Musk a déclaré que l'entreprise était simplement « prudente » au fur et à mesure que les rappels de véhicules avançaient.Parallèlement à tous ces bouleversements, Musk exhorte les actionnaires de Tesla à approuver son plan de rémunération de 56 milliards de dollars, qui a fait l'objet d'un vif débat. Cette démarche fait directement suite au rejet de ce plan par la juge Kathaleen McCormick de la cour de chancellerie du Delaware. Mécontent de cette décision, Musk a décidé de transférer le siège social de Tesla au Texas.Contrairement à ce qui se fait habituellement, la rémunération de 56 milliards de dollars de Musk ne comprend pas de salaire ni de prime en espèces. Au lieu de cela, elle correspond à des récompenses basées sur l'augmentation de la valeur boursière de Tesla.Le constructeur automobile Tesla va de nouveau soumettre à ses actionnaires, lors de sa prochaine assemblée générale en juin, l'énorme plan de rémunération de son patron Elon Musk, que le tribunal du Delaware avait annulé fin janvier. Elle a tranché en faveur d'un des actionnaires de Tesla qui réclamait l'annulation du plan. La juge a considéré que les actionnaires avaient reçu des informations « erronées » et « trompeuses » au sujet du conseil d'administration et du comité de rémunération, en amont de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan avait été approuvé.« Le conseil soutient ce plan de rémunération. Nous y avons cru en 2018, en demandant à Elon de poursuivre des objectifs remarquables pour développer l'entreprise. Vous, en tant qu'actionnaires, y avez également cru en 2018 lorsque vous l'avez massivement approuvé. Le temps et les résultats n'ont fait que démontrer la sagesse de notre jugement », a fait valoir le conseil d'administration du constructeur automobile américain dans des documents préparatoires.« Nous pensons que cela nécessite un plan de rémunération qui reconnaisse le rôle unique de Musk et, plus important encore, qui apporte des incitations appropriées pour que Musk, non seulement reste chez Tesla et consacre du temps à ses activités et à ses affaires, mais aussi continue à apporter le niveau de dévouement envers l'entreprise qui, selon nous, est crucial pour atteindre l'ambition que nous avons de développer l'entreprise sur le long terme », a poursuivit le conseil.Quoiqu'il en soit, ces titres inquiétants ont jeté une ombre sombre sur les performances boursières de Tesla, dont les actions ont chuté de 43 % rien que cette année. L'action de l'entreprise assiégée a terminé à 142,05 dollars, son niveau le plus bas depuis 15 mois.Des rapports publiés mardi ont révélé que Toyota talonnait Tesla en termes de valeur boursière, et que le géant japonais de l'automobile risquait de dépasser l'entreprise d'Elon Musk. L'écart entre Tesla et Toyota s'est réduit à environ 83 milliards de dollars avant les échanges réguliers aux États-Unis mardi.L'avance de Tesla sur Toyota a atteint son zénith à 939 milliards de dollars début novembre 2021.Source : lettre WARNQuel impact pensez-vous que les licenciements chez Tesla auront sur l’économie locale d’Austin et sur le marché de l’emploi en général ?Comment ces réductions d’effectifs pourraient-elles influencer l’industrie automobile et la transition vers les véhicules électriques ?Les défis rencontrés par Tesla en 2024, tels que les rappels de produits et les problèmes de production, sont-ils indicatifs de problèmes plus larges au sein de l’industrie des véhicules électriques ?Quelles mesures Tesla devrait-elle prendre pour regagner la confiance des investisseurs et des consommateurs après l’annonce de ces licenciements ?En tant que consommateur, votre perception de Tesla a-t-elle changé suite à ces événements ? Seriez-vous toujours intéressé par l’achat d’un véhicule Tesla ?