Envoyé par Elon Musk Envoyé par Au fil des ans, nous avons connu une croissance rapide, avec de multiples usines réparties dans le monde entier. Cette croissance rapide a entraîné une duplication des rôles et des fonctions dans certains domaines. Alors que nous préparons l'entreprise à sa prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité.



Dans le cadre de cet effort, nous avons procédé à un examen approfondi de l'organisation et pris la décision difficile de réduire nos effectifs de plus de 10 % au niveau mondial. Il n'y a rien que je déteste plus que cela, mais il faut le faire. Cela nous permettra de nous alléger, d'innover et d'être prêts pour la prochaine phase de croissance.



Nombre de véhicules Tesla livrés dans le monde entre le 1er trimestre 2016 et le 1er trimestre 2024 (en 1 000 unités).

Elon Musk accusé de ne pas être « concentré » sur Tesla depuis son rachat de Twitter

Prompt à vouloir se délester de 20% du personnel suite à la chute des ventes, mais pas de soucis pour les 56 milliards de dollars qu'il pourrait quand même empocher

Autant d'argent pour qu'il accorde plus de temps à Tesla

Conclusion

Il y a quelques jours, Elon Musk a annoncé une réduction de 10 % des effectifs de Tesla , notant qu'il s'agissait d'une situation difficile. Musk a souligné que cette décision soit difficile, elle vise à assurer la pérennité de l’entreprise :Mais la situation aurait pu être pire. À en croire les sources de Bloomberg, le milliardaire envisageait de réduire les effectifs de Tesla d'un cinquième. Musk voulait que les licenciements correspondent à la baisse des livraisons trimestrielles de véhicules. Tesla a livré 386 810 voitures au premier trimestre 2024, soit une baisse de 20,1 % par rapport au trimestre précédent.Outre la baisse des ventes, l'entreprise est confrontée à la concurrence accrue d'entreprises automobiles chinoises telles que BYD. En janvier dernier, Musk avait déclaré aux investisseurs, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, que les constructeurs automobiles chinois « sont les plus compétitifs au monde ». Cette pression concurrentielle accrue a probablement influencé les décisions stratégiques de Tesla en matière d'optimisation de la main-d'œuvre.Les difficultés croissantes de Tesla ont soulevé des questions quant à la capacité de Musk à gérer simultanément plusieurs entreprises. En plus de diriger Tesla, Musk a également les mains pleines avec d'autres entreprises comme SpaceX, Neuralink, X et xAI. Équilibrer les exigences de ces entreprises tout en assurant la croissance soutenue et l'innovation de Tesla représente une tâche formidable pour Musk.Alors que Tesla a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, des signes de tension et de mécontentement commencent à émerger parmi les fidèles de la marque.Tesla a demandé le mercredi 17 avril à ses actionnaires d'approuver à nouveau la rémunération record de 56 milliards de dollars du PDG Elon Musk, fixée en 2018, mais rejetée par un juge du Delaware en janvier. La rémunération ne comprend ni salaire ni prime en espèces, mais fixe des récompenses basées sur l'augmentation de la valeur de marché de Tesla jusqu'à 650 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Tesla est actuellement évaluée à 456 milliards de dollars (contre 500,36 milliards de dollars le jour où les actionnaires ont demandé l'approbation de la rémunération de Musk).En janvier, la juge Kathaleen McCormick de la cour de chancellerie du Delaware a annulé cette rémunération et le conseil d'administration a décidé de faire appel conformément à la loi : « Nous ne sommes pas d'accord avec la décision du tribunal du Delaware, et nous ne pensons pas que ce que le tribunal du Delaware a dit soit la façon dont le droit des sociétés devrait fonctionner ou fonctionne », a écrit la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, dans une lettre incluse dans le dossier réglementaire.« Même si la proposition est approuvée [ndlr. par les actionnaires], elle ne peut pas annuler la décision du juge, qui est juridiquement contraignante, du moins jusqu'à ce que Musk fasse appel avec succès », a déclaré Xu Jiang, professeur agrégé d'administration des affaires à l'université Duke. Si les actionnaires approuvent massivement la proposition pour la deuxième fois, cela aidera Musk dans son futur appel, a estimé Jiang.Tesla a également exhorté ses investisseurs à approuver son projet de transfert de l'État d'incorporation de la société du Delaware au Texas.Ce montant impressionnant s'explique en partie par la crainte que, sans donner à Musk un gros salaire, Tesla ne doive rivaliser activement avec SpaceX et une foule d'autres entreprises pour son temps limité.Ces derniers temps, cependant, son PDG semble plus intéressé par la lutte contre l'immigration illégale et l'embauche de personnes issues de la diversité que par le redressement de l'activité principale de Tesla. Au cours des trois premiers mois de l'année, les ventes trimestrielles de voitures ont chuté pour la première fois depuis la pandémie, la grande surprise venant de la faiblesse de la demande sur le marché américain« Il est très important de mettre en place ce plan de rémunération, car c'est ce qui lui permet de rester concentré », s'est plaint Henning Schulze, dont l'investissement est aujourd'hui « considérablement » en dessous du niveau de la mer après trois ans. « Je crois toujours en Elon, ne vous méprenez pas », a déclaré ce professionnel de l'informatique à d'autres investisseurs de Tesla lors d'un forum sur les espaces organisé immédiatement après les volumes désastreux du premier trimestre, mais « il doit se concentrer et ne pas se plaindre ou fulminer à propos des frontières ».Les données de l'enquête rapportées par Reuters ont révélé que le « score de considération » de Tesla - une mesure utilisée par Caliber pour suivre l'intérêt des consommateurs pour les marques, basé sur la façon dont ils répondent à la question « J'achèterais, ou continuerais à acheter, des produits et des services de Tesla, si on m'en donnait l'occasion » - est tombé à 31 % par rapport à son sommet de 70 % en novembre 2021, chutant de 8 % rien qu'au mois de janvier. Les scores de considération de Caliber pour les fabricants rivaux de véhicules électriques Audi, BMW et Mercedes, ont quant à eux légèrement augmenté au cours de la même période, atteignant entre 44 et 47 %.Malgré les difficultés, Musk a souligné la nécessité des licenciements pour préserver l'agilité et la soif d'innovation de Tesla. Dans son mémo au personnel, il a souligné l'importance de maintenir l'entreprise « allégée, innovante et affamée pour le prochain cycle de croissance », tout en exprimant son aversion pour les licenciements.Il est important de noter que les livraisons de véhicules ne représentent qu’un indicateur de la performance financière de Tesla et ne devraient pas être utilisées comme un indicateur des résultats financiers trimestriels, qui dépendent de divers facteurs tels que le coût des ventes, les fluctuations des taux de change et la composition des véhicules loués directement.Les actions de Tesla ont perdu plus de 36 % de leur valeur depuis le début de l'année en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques au niveau mondial, alors qu'elles avaient plus que doublé en 2023. La réputation de Musk, en tant que PDG, a également souffert de son adhésion croissante à la politique de droite et de plusieurs controverses, notamment l'approbation d'une théorie du complot antisémite à la fin de l'année 2023.Des événements tels que l'abandon du projet d'un véhicule électrique abordable et la décision de supprimer au moins 10 % du personnel ont également amené les analystes à s'interroger sur la stratégie de l'entreprise.« L'action de Tesla a été un désastre cette année car Musk et Tesla ont considérablement mal calculé les défis de la demande en Chine et la faiblesse globale de la demande pour les véhicules électriques à l'échelle mondiale avec une concurrence croissante dans tous les domaines », a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush, dans une note de recherche.Source : BloombergPensez-vous que la baisse des livraisons de véhicules justifie la réduction des effectifs de Tesla ?Quelles autres mesures l’entreprise aurait-elle pu prendre pour faire face à cette situation ?Que pensez-vous du fait qu'Elon Musk veut se débarrasser d'autant d'employés sous prétexte que les ventes ont chuté, mais ne s'offusque pas face à sa rémunération de 56 milliards de dollars que veut faire voter le comité de direction de Tesla ?Comment percevez-vous la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois sur le marché mondial ?Croyez-vous que la réduction des effectifs affectera la capacité de Tesla à innover et à rester compétitive ?Quelles sont vos réflexions sur la déclaration d’Elon Musk selon laquelle ces licenciements sont nécessaires pour maintenir l’entreprise « agile, innovante et affamée pour la prochaine phase de croissance » ?