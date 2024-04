Perspectives des chefs d'entreprise américains en 2024 selon KPMG

Cette année, l'enquête de KPMG sur les perspectives des chefs d'entreprise aux États-Unis a analysé les points de vue de 100 chefs d'entreprise de grandes sociétés aux États-Unis sur les principaux défis et les principales possibilités de stimuler la croissance de l'entreprise, en tenant compte de la gestion de la volatilité composée.Les PDG appliquent une lentille stratégique pour s'attaquer à la fois aux risques à court terme pour la croissance qu'ils voient, tels que la géopolitique et la cybernétique, et aux changements structurels tels que les nouvelles réglementations, y compris les règles de divulgation climatique et la politique fiscale, en apportant des ajustements aux investissements, aux chaînes d'approvisionnement et aux opérations en fonction des besoins - et beaucoup se tournent vers l'IA générative (GenAI) pour aider à le faire.Ils considèrent que l'IA générative est essentielle pour surmonter les défis résultant de la volatilité des composés et obtenir un avantage concurrentiel, et ils s'efforcent de faire progresser rapidement son déploiement dans leurs entreprises de manière responsable afin de réaliser des gains de productivité, de remodeler les modèles d'entreprise et de créer de nouvelles sources de revenus.La mise en œuvre d'initiatives visant à promouvoir l'utilisation responsable et éthique de l'IA, telles que l'utilisation de filigranes/la divulgation de l'utilisation de l'IA, les mesures de confidentialité des données, les cadres éthiques et les examens par des tiers, est une priorité - et la sécurité est au cœur des préoccupations.Les chefs d'entreprise investissent dans la formation à la GenAI et dans le renforcement des capacités afin d'améliorer les compétences de leur personnel. Ils reconnaissent que l'adoption de la main-d'œuvre sera en fin de compte le moteur du succès de la GenAI.Les chefs d'entreprise s'attaquent également à un autre changement structurel : le resserrement des marchés du travail. Avec les changements démographiques qui commencent à peine à s'installer, l'impact des marchés du travail tendus sur la stratégie augmentera de façon exponentielle dans les années à venir. Les chefs d'entreprise indiquent qu'ils relèvent ce défi aujourd'hui en améliorant les compétences de leurs employés, en utilisant la GenAI pour combler les lacunes en matière de talents et en supprimant les exigences en matière de diplômes pour certains emplois.Le bien-être mental de la main-d'œuvre et la prévention de l'épuisement professionnel restent des priorités. Dans le débat en cours sur l'avenir du travail, le pendule revient vers le travail hybride alors que les attentes des PDG pour un retour complet au bureau diminuent.Lorsqu'il s'agit de stimuler la croissance, les chefs d'entreprise sont toujours intéressés par les fusions-acquisitions transformatrices. Mais la majorité d'entre eux déclarent que leur entreprise attendra la fin de l'année ou 2025 pour s'engager sérieusement dans de nouvelles opérations.En cette ère de volatilité composée, il est clair que de nombreux PDG anticipent et surpassent les risques qui en découlent en vivant leurs valeurs, en agissant avec détermination et en associant des investissements à long terme avec une attention particulière à la GenAI et à l'agilité qu'elle peut créer pour une organisation afin de tirer parti de nouvelles opportunités et de surmonter les défis.