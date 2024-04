L'abandon du projet Apple Car témoigne d'un échec cuisant pour la marque à la pomme. Cette décision aurait été motivée par les retards répétés dans les objectifs et de l'importante rivalité qui règne déjà sur le marché des véhicules autonomes, notamment avec Ford Motors, Tesla et les constructeurs automobiles comme NIO et Xiaomi. Ce projet de longue haleine, mené au sein d'une équipe appelée "Special Projects Group", a finalement été abandonné en février de cette année. Les nouveaux documents déposés par Apple récemment suggèrent que l'entreprise supprime les postes dans le but de réaffecter les ressources ailleurs.Dans ses déclarations, Apple mentionne les licenciements de 614 travailleurs. Le fabricant de l'iPhone n'a pas été contraint de procéder aux mêmes réductions d'effectifs que ses concurrents du secteur technologique - comme Google, Zoom et Amazon - en grande partie parce qu'il a connu une croissance plus lente que ses rivaux pendant la pandémie. L'avis ne mentionne pas les projets pour lesquels des emplois ont été supprimés. Mais aucun des sites mentionnés dans le dossier ne se trouve au siège d'Apple à Cupertino, mais dans des bureaux satellites plus petits, plus susceptibles d'abriter des initiatives secrètes.Selon le San Francisco Chronicle, les postes supprimés comprennent des responsables d'ateliers d'usinage, des ingénieurs en matériel et des ingénieurs en conception de produits. La société n'a pas communiqué sur ces licenciements. (Dans un récent dépôt réglementaire, Apple a indiqué qu'il employait quelque 161 000 travailleurs en équivalent temps plein.) Entre-temps, le géant du commerce électronique Amazon a annoncé en début de semaine une nouvelle série de licenciements, cette fois au sein de son activité de cloud computing AWS. Amazon a déjà licencié plus de 30 000 personnes au cours de deux dernières années.L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a déclaré qu'il supprimait environ 5 % de ses effectifs, Sony a annoncé la suppression d'environ 900 emplois dans sa division PlayStation, Cisco Systems a révélé qu'il prévoyait de licencier plus de 4 000 employés et Snap, propriétaire de Snapchat, a annoncé qu'il supprimait 10 % de ses effectifs au niveau mondial. Ces entreprises ont fortement embauché pendant la pandémie de Covid-19 afin de faire face aux pics d'utilisation de leurs services respectifs, notamment en raison du télétravail et du fait que les gens passaient beaucoup plus de temps et dépensaient plus d'argent en ligne.Cependant, avec le ralentissement de la croissance, les entreprises se concentrent sur la réduction des coûts. Environ 40 000 employés ont déjà été licenciés par des entreprises technologiques depuis le 1er janvier 2024. Selon de nombreux rapports sur le sujet, les grandes entreprises technologiques justifient les licenciements massifs par le regain d'intérêt pour l'IA. Elles ont licencié des centaines de milliers d'employés ces deux dernières années en vue de faire des économies et de réaffecter les ressources financières au développement d'outils d'IA capables d'occuper les postes vacants. Ce qui suscite des préoccupations.Lorsque la firme de Cupertino a mis fin au projet Apple Car en février, les dirigeants auraient expliqué aux employés que l'entreprise réorientait ses ressources vers des programmes d'IA et que des licenciements étaient à prévoir pour une partie du personnel. L'IA semble donc avoir fait des ravages chez Apple également. Concrètement, l'on ignore les projets d'IA sur lesquels Apple est en train de travailler, mais des indices dans le code de l'iOS 17.4 indiquaient que l'entreprise travaille sur un grand modèle le langage pour apporter des fonctionnalités d'IA à Siri avec l'aide de ChatGPT. Apple n'a pas fait des vagues sur ce projet.Fin février, lors de la réunion annuelle des actionnaires d’Apple, le PDG Tim Cook a déclaré que l’entreprise investit de manière significative dans l’IA générative. L'annonce marque un tournant important pour l'entreprise, qui se positionne désormais comme un acteur majeur dans le domaine de l’IA. Cook a souligné le potentiel révolutionnaire de l’IA générative, affirmant que celle-ci ouvrait des opportunités de transformation pour les utilisateurs en matière de productivité et de résolution de problèmes. Ses déclarations ainsi que certaines démos suggèrent que l'IA serait déjà à l'œuvre dans les coulisses des produits Apple.À l'origine, le programme de véhicule électrique d'Apple visait à construire un véhicule entièrement autonome, mais il a continuellement modifié ses plans et n'a pas réussi à produire un produit viable en raison de la rotation du personnel et du non-respect des délais. Selon un rapport de Bloomberg, le projet s'est heurté à un obstacle au début de l'année, avec un désaccord interne sur la direction du projet et des coûts croissants qui ont conduit à son annulation en février. Il souligne aussi que la décision de la société d'arrêter complètement le programme a néanmoins surpris les employés. Apple n'a pas commenté ce rapport.Par ailleurs, d'autres rapports non officiels indiquent que le fabricant de l'iPhone explore désormais le secteur des robots domestiques comme prochain grand projet après l'abandon du programme Apple Car. Si ces rumeurs sont confirmées, cela signifierait qu'Apple se prépare à concurrencer Amazon ou Samsung qui sont deux des acteurs bien établis sur ce marché.Source : département du développement de l'emploi de Californie Quel est votre avis sur le sujet ?