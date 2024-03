L'utilisation de l'IA au sein de la génération Z

Orientation et développement de carrière

Le développement de carrière, ce qu'il faut prendre en considération

Programmes de mentorat pour les travailleurs de la génération Z

Former la prochaine génération de leaders

Les points principaux

63*% déclarent que leur employeur se soucie davantage de leur productivité que de leur évolution de carrière

54 % se sentent complètement seuls dans leur organisation en ce qui concerne leur évolution de carrière

25 % des employés (et un chiffre alarmant de 44 % de la génération Z) déclarent qu'ils démissionneront probablement dans les 6 prochains mois parce que leur entreprise ne soutient pas leur développement de carrière.

46% des salariés déclarent que leur manager ne sait pas comment les aider dans leur évolution de carrière.

Près de la moitié (47 %) des employés de la génération Z déclarent bénéficier de meilleurs conseils de carrière grâce à l'intelligence artificielle, y compris ChatGPT, que de la part de leur manager.

Les travailleurs qui se sentent au moins « quelque peu » soutenus par leur manager étaient près de 7 fois plus susceptibles de déclarer avoir beaucoup progressé dans leur carrière l'année dernière que ceux qui déclarent recevoir peu ou pas de soutien de leur manager.

Seulement 22 % des employés et 41 % des responsables RH déclarent que les opportunités et avantages L&D de leur entreprise sont « excellents ».

Au moins 8 employés sur 10 déclarent qu'avoir accès aux meilleures opportunités de formation et de développement augmenterait leur engagement, leur satisfaction au travail, leur motivation au travail et leur probabilité de rester dans leur entreprise. Presque tous les employés de la génération Z (97 % ou plus) déclarent que ces résultats augmenteraient pour eux.

Conclusion

En tant que non-conformistes pragmatiques, la génération Z n’a aucun problème à prendre en main les questions liées au lieu de travail; les jeunes d'une vingtaine d'années feront tout ce qu'il faut pour que tout se passe pour le mieux au travail pour eux, y compris en se tournant vers l'intelligence artificielle pour les aider à obtenir une augmentation.« J'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à rédiger mon CV et ma lettre de motivation », a commencé la créatrice de contenu répondant au pseudonyme @SonrisaScents. « Je travaille désormais à domicile, j'ai bénéficié d'une énorme augmentation de salaire, d'horaires flexibles et d'avantages sociaux [incroyables] ».Une autre de la génération Z a partagé un article détaillant comment elle a incité le système d'IA à lui donner des conseils pour augmenter ses revenus jusqu'à 60 000 $ : « Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai encore utilisé l'IA pour m'aider dans une négociation salariale », a-t-elle expliqué. « Je suis impressionnée ».Et les employés de moins de 26 ans, férus de technologie, qui constituent le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide, emploient le chatbot pour augmenter leur argent de plusieurs manières.Un rapport de février 2024 commandé par Handshake, une plateforme de recherche d'emploi pour les étudiants, a révélé que 50 % des diplômés de cette année prévoient d'acquérir de nouvelles compétences à la lumière de l'émergence de l'IA générative telle que ChatGPT et DALL-E. L’étude a également déterminé qu’un tiers des futurs diplômés envisagent d’utiliser l’IA générative dans leur carrière.En matière d’orientation et de développement de carrière, de nombreux salariés estiment que leurs managers ne s'en préoccupent plus. Les employés de la génération Z se sentent particulièrement frustrés*: 47*% déclarent qu'ils reçoivent de meilleurs conseils de carrière de ChatGPT que de leurs patrons humains, et 44*% s'attendent à démissionner dans les six mois, selon une récente enquête d'INTOO et du cabinet de recherche Workplace Intelligence.Les résultats de la recherche sont basés sur une enquête menée par INTOO et Workplace Intelligence entre le 19 novembre et le 2 décembre 2023. Au total, 1*600 employés à temps plein basés aux États-Unis ont répondu à l'enquête, dont 800 responsables RH et 800 employés. Les répondants ont été invités à participer à l'enquête par courrier électronique et ont reçu une petite incitation monétaire pour ce faire. Tous les répondants avaient réussi un processus de double opt-in et complété en moyenne 300 points de données de profilage avant de participer à l'enquête.« La satisfaction et la fidélité des employés sont liées au soutien et à l'investissement que les entreprises offrent à leurs employés, et même un salaire compétitif ne peut pas surmonter cet obstacle », a déclaré Mira Greenland, directrice des revenus chez INTOO, une société de développement de carrière et d'outplacement. L'outplacement est un terme anglais qui désigne le reclassement externe d'un ou plusieurs salariés. Très souvent assuré par un cabinet spécialisé en reclassement, ce dispositif a pour objectif d'accompagner le salarié concerné pour un retour rapide à l'emploi en quittant l'entreprise.Le développement de carrière ne doit pas toujours être une entreprise majeure, a déclaré Greenland. Quelque chose d'aussi simple qu'un manager recommandant un podcast ou un site avec un contenu pertinent pour le développement des employés peut faire une impression favorable.Avant de pouvoir aider les membres de leur équipe, Greenland a déclaré que les entreprises doivent d'abord s'assurer que les managers possèdent leurs propres compétences développées. Investir dans des ateliers ou des sessions de formation pour perfectionner leurs compétences en communication, accéder à des cours via des plateformes de formation en ligne ou faire appel à des coachs externes peuvent faire une grande différence.Les managers doivent planifier régulièrement des séances individuelles de développement de carrière avec les employés au moins tous les trimestres. « L'employé se sent vu et pris en charge, et le dirigeant établit un lien plus profond avec son employé », a déclaré Greenland.Greenland recommande d'être transparent avec les travailleurs lorsqu'ils discutent des opportunités de carrière. Une fois qu’un employé a identifié ce qu’il souhaite pour sa carrière, les managers peuvent essayer de trouver la meilleure façon de l’aider tout au long de son parcours. Il peut s'agir d'un changement latéral, d'une promotion ou d'une participation à un atelier pour perfectionner ses compétences.Il est tout aussi important d’être franc si l’opportunité souhaitée n’existe pas pour le moment. La nouvelle n’est peut-être pas celle qu’un employé espère, mais il se sentira respecté parce que ses souhaits ont été entendus et sérieusement pris en compte. Cela leur permet également de prendre une décision éclairée quant à leur prochain déménagement. « Avoir ces conversations sur le développement de carrière et parler très spécifiquement des opportunités est vraiment puissant, tant pour l'employeur que pour l'employé », a déclaré Greenland.« Lorsque de nouveaux employés entrent dans l'entreprise, il convient de discuter avec eux de leurs aspirations et de leurs objectifs à long terme. Cela devrait être intégré à leur intégration », a déclaré Stacie Haller, conseillère en chef de carrière chez Resume Builder, une ressource en ligne pour les demandeurs d'emploi.Les responsables du recrutement se sont plaints à Haller de leur réticence à embaucher des travailleurs de la génération Z parce qu'ils ne connaissent pas des choses comme l'étiquette au bureau, comment gérer les commentaires et même comment s'habiller. Pour résoudre ce problème, Haller recommande aux entreprises de mettre en place des programmes de mentorat pour guider les travailleurs dans leur développement de carrière.Les managers doivent suivre attentivement leurs progrès, en recommandant une formation supplémentaire si nécessaire pour combler les lacunes dans les compétences d’un employé ou pour l’alerter sur d’autres opportunités dans l’entreprise qui correspondent plus étroitement à ses objectifs de carrière.Les gestionnaires doivent se rappeler que les travailleurs ont des besoins différents, a déclaré Haller. Par exemple, les objectifs de carrière d’un travailleur de la génération Y seront probablement différents de ceux d’un travailleur du baby-boom ou de la génération Z. Il est impératif que les managers prennent les devants dans la communication avec chaque employé. « Il doit s’agir d’une culture centrée sur les employés, dans laquelle ceux-ci se sentent soutenus et où il y a de la place pour grandir et apprendre », a déclaré Haller.« Si une entreprise dispose d’un certain type de plan de relève, elle peut être plus proactive en formant les dirigeants émergents. Il est plus efficace d’avoir des managers formés en place plutôt que de promouvoir quelqu’un à un poste de direction et de ne pas le former ensuite pendant six mois ou plus », a déclaré Amanda Haddaway, directrice générale de HR Answerbox, une société de conseil et de formation en ressources humaines.Les entreprises doivent certainement s'assurer que leurs managers peuvent communiquer, écouter et gérer les commentaires. Mais il est tout aussi important, selon Haddaway, de former les managers à avoir des conversations difficiles avec les employés et à discuter des problèmes de performance. Qu’il s’agisse de faire appel à un coach externe ou que l’entreprise dispose d’un formateur interne expérimenté dans ces domaines, savoir comment traiter efficacement des questions sensibles est tout aussi essentiel que de parler des compétences professionnelles d’un employé.Sonder périodiquement les employés est un excellent moyen pour les managers de prendre le pouls de leurs employés et d'identifier ce qui fonctionne dans leur service et ce qui pourrait devoir être amélioré. De même, résoudre des problèmes pourrait être la première inclination d’un responsable RH, mais Haddaway a déclaré qu’il pourrait être utile à plus long terme d’apprendre au manager comment gérer la situation par lui-même – une capacité que l’intelligence artificielle ne peut pas fournir.Dans l'étude, il est indiqué que de nombreux employés ne se sentent pas soutenus dans leur développement de carrière, et les organisations peuvent donc avoir du mal à retenir les talents*:Les managers jouent un rôle essentiel en aidant les gens à progresser dans leur carrière, mais les employés ne sentent pas pouvoir compter sur eux*:Les programmes d’apprentissage et de développement offrent des avantages importants aux travailleurs et aux entreprises, mais la plupart n’atteignent pas leur but*:De plus en plus de jeunes travailleurs se tournent vers ChatGPT pour avoir des réponses personnalisées, pertinentes et rapides à leurs questions de carrière. Que ce soit pour rédiger un CV, préparer un entretien, négocier un salaire, demander une promotion, changer de poste ou de secteur, ou encore gérer un conflit au travail, ChatGPT propose des solutions adaptées à chaque situation.Selon les créateurs de ChatGPT, ce chatbot n’a pas pour vocation de remplacer les managers ou les conseillers de carrière humains, mais plutôt de les compléter et de les soutenir. En effet, ChatGPT ne peut pas remplir certaines fonctions essentielles, comme donner un feedback constructif, reconnaître les efforts, encourager la motivation, ou créer un lien de confiance.Néanmoins, ChatGPT représente une opportunité pour les employeurs et les managers de repenser leur rôle et leur approche en matière de développement de carrière. Face à la demande croissante des employés, notamment de la génération Z, d’avoir plus de soutien, de formation et d’opportunités de croissance, il est nécessaire de leur offrir des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs attentes.ChatGPT est donc un exemple de la façon dont l’intelligence artificielle peut transformer le monde du travail et la relation entre les employés et les managers. Il montre aussi comment la génération Z, née avec les nouvelles technologies, s’adapte et tire parti de ces outils pour construire sa carrière.Cependant, comme le rappelle Haddaway, « l’IA ne peut pas gérer les nuances du comportement humain. C’est une chose importante à garder à l’esprit, plutôt que que tout le monde saute dans le train de l’IA ».Sources : rapport InToo Quelle lecture faites-vous de cette étude ? La trouvez-vous pertinente, inutile ou autre ? Dans quelle mesure ?Observez-vous la même tendance dans votre pays ?Une trop grande dépendance à l'IA n'est-elle pas susceptible d'avoir un impact sur le savoir ou le savoir faire des employés / futurs employés ?Que pensez-vous de l’utilisation de ChatGPT comme conseiller de carrière ?Avez-vous déjà essayé ChatGPT ou un autre chatbot pour obtenir des conseils de carrière ? Si oui, quelle a été votre expérience ?Quels sont les avantages et les inconvénients de recourir à l’intelligence artificielle pour le développement de carrière ?Comment les managers peuvent-ils mieux accompagner leurs employés dans leur carrière, face à la concurrence des chatbots ?Quelles sont les compétences et les qualités humaines que les chatbots ne peuvent pas remplacer dans le domaine du conseil de carrière ?