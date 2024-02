Insomniac Games, Naughty Dog, ainsi que nos équipes technologiques, créatives et de support.

La fermeture totale du studio londonien de PlayStation Studios ;

de réduire les effectifs de Guerrilla et de Firesprite.

Aujourd'hui, Sony Interactive Entertainment a entamé une réduction de ses effectifs, y compris au sein des PlayStation Studios, et je voulais vous parler de l'impact que cela aura.Ces décisions ont été extrêmement difficiles à prendre, mais elles sont nécessaires et je pense qu'il est important de faire preuve de transparence :Les studios et groupes basés aux États-Unis touchés par une réduction des effectifs sont les suivants :Pour les studios basés au Royaume-Uni et en Europe, il est proposé :Ces réductions s'ajoutent à d'autres réductions moins importantes dans d'autres équipes des PlayStation Studios.Notre objectif chez PlayStation Studios a toujours été de créer les meilleurs jeux pour les fans de PlayStation, et notre communauté mondiale de studios représente certaines des équipes les plus créatives et les plus talentueuses de l'industrie du jeu.La PlayStation 5 est dans sa quatrième année, et nous sommes à un stade où nous devons prendre du recul et examiner les besoins de notre entreprise.Dans le même temps, notre industrie a connu des changements continus et fondamentaux qui affectent la façon dont nous créons tous des jeux et y jouons.Proposer les histoires immersives et narratives qui font la réputation de PlayStation Studios, avec le niveau de qualité auquel nous aspirons, nécessite une réévaluation de notre mode de fonctionnement.Proposer et maintenir des expériences sociales en ligne - permettant aux joueurs PlayStation d'explorer nos mondes de différentes manières - ainsi que lancer des jeux sur d'autres appareils tels que les PC et les téléphones portables, nécessite une approche et des ressources différentes.Pour relever ces défis, les PlayStation Studios ont dû s'agrandir. Nous avons intégré à notre famille des studios brillants et performants. Nous avons investi dans de nouvelles technologies et de nouveaux partenariats. Nous avons recruté des talents dans toute l'industrie et au-delà.Mais la croissance en elle-même n'est pas une ambition. PlayStation Studios s'engage à découvrir continuellement des moyens de travailler ensemble, de collaborer et de combiner nos efforts pour s'assurer que nous sommes en mesure de créer des jeux qui repoussent les limites du jeu et qui répondent à vos attentes.Nous avons examiné nos studios et notre portefeuille, évalué des projets à différents stades de développement, et avons décidé que certains de ces projets n'iraient pas de l'avant.Je tiens à préciser que la décision d'arrêter le travail sur ces projets n'est pas une réflexion sur le talent ou la passion des membres de l'équipe.Notre philosophie a toujours été de permettre l'expérimentation créative. Parfois, les grandes idées ne deviennent pas de grands jeux. Il arrive aussi qu'un projet soit lancé avec les meilleures intentions du monde avant que des changements au sein du marché ou de l'industrie n'entraînent un changement de plan.Je suis profondément attristé de voir des personnes talentueuses quitter l'entreprise. J'ai beaucoup d'admiration, d'appréciation et de respect pour leur travail.PlayStation Studios continuera d'être une organisation dirigée par des créateurs, dont le but est de faire évoluer nos franchises bien-aimées et d'offrir à nos fans de nouvelles expériences de jeu de la plus haute qualité.Je vous remercie tous pour votre soutien continu.