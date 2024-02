Le cas d'Alex Nguyen

Envoyé par Alex Nguyen Envoyé par



En passant d'Amazon à Microsoft puis à Google, j'ai fait le tour de trois entreprises en trois ans et je n'ai jamais regardé en arrière.



Aux États-Unis, il est pratiquement encouragé de changer d'entreprise si l'on considère les raisons suivantes :

Les pensions ont disparu. Personne n'est obligé de rester attaché à une entreprise parce que les 401k sont transférés où que vous alliez sans que cela ait un impact sur votre retraite. Les personnes recrutées à l'extérieur sont mieux payées. J'ai bénéficié d'une augmentation de salaire de 20 % en passant d'Amazon à Microsoft pour le même poste et les mêmes responsabilités. Les promotions externes sont plus faciles. J'ai été promu chez Google en passant 4 entretiens au lieu d'attendre les cycles de promotion trimestriels chez Microsoft. Prime d'embauche. Il y a littéralement un bonus juste pour rejoindre une entreprise. Emploi à volonté. Je peux quitter une entreprise tout comme elle peut me licencier.

Les gens me disent que je ne suis pas loyal envers l'entreprise.



Des réactions contrastées

Les pour et les contre du "job hopping"

Les plus

Autrefois, une carrière réussie consistait à rester le plus longtemps possible dans la même entreprise, voire toute sa carrière si possible. Cette valeur est encore bien ancrée dans les mentalités. Néanmoins, ces dernières sont en train d’évoluer. C'est ainsi que, dans la lignée des termes anglophones appliqués au monde du travail, on retrouve le job hopper. Il s’agit d’un professionnel qui change de poste fréquemment, tous les un à deux ans, en moyenne. Son CV contient une longue liste d’emplois successifs, parfois dans des secteurs ou sur des rôles variés. La plupart du temps, les changements de poste sont volontaires. Il s’agit pour les professionnels d’acquérir de l’expérience, de travailler sur différents projets et de découvrir un secteur d’activité ou un rôle spécifique. Dans d’autres cas, le changement de poste est subit, à la suite d’une succession de contrats à durée déterminée, par exemple.« On me dit que je n’ai pas de loyauté envers l’entreprise. Mais je demande quelles entreprises ont de la loyauté envers leurs employés », écrit-il en introduction. Il explique ensuite les raisons qui l’ont poussé à changer fréquemment d’employeur : l’absence de retraite, les primes à la signature, le contrat de travail à volonté, la hausse de salaire et la facilité de promotion.« J’ai eu une augmentation de 20 % en passant d’Amazon à Microsoft pour le même rôle et les mêmes responsabilités », affirme-t-il. Il ajoute que « passer des entretiens est plus facile que d’obtenir une promotion » et que « les entreprises ne sont pas fidèles à leurs employés, en général, et supposer que votre entreprise est fidèle à vous est un risque majeur ».Le post de Nguyen met en lumière le débat sur la loyauté envers l’entreprise dans le climat actuel du monde du travail, notamment dans le secteur technologique. Les commentaires sont partagés entre ceux qui approuvent son choix, ceux qui le critiquent et ceux qui nuancent son propos.« Il y a de nombreux avantages à rester : construire votre réseau, apprendre davantage sur le cycle de vie d’un produit ou d’un projet dans une organisation, etc. De même, il y a des avantages à changer de travail et il n’y a absolument pas de loyauté de la part d’une organisation », écrit un utilisateur.« Ayant embauché personnellement plus de 500 ingénieurs dans ma carrière, si votre CV arrivait sur ma liste, je passerais définitivement », écrit un autre.« Il n’y a pas une seule bonne approche. La plupart des gens sur-indexent sur la maximisation de la rémunération ou le maintien de la stabilité. Mais il y a plus que l’argent et la stabilité dans le travail. Le travail, c’est la croissance, la création de liens, le travail sur des choses qui vous tiennent à cœur, le défi et la création d’un héritage », écrit un troisième.Et un autre d'indiquer : « "Il n'y a pas une uniqueapproche. La plupart des gens se focalisent sur la maximisation de la rémunération ou sur le maintien de la stabilité. Mais le travail ne se résume pas à l'argent et à la stabilité. Le travail, c'est la croissance, la création de liens, le travail sur des sujets qui vous tiennent à cœur, la remise en question et la création d'un héritage ».Nguyen a déjà écrit un article invité dans Business Insider qui détaillait son déménagement de New York à Seattle pour un emploi dans la technologie et comment cela s’est avéré être « le moment le plus solitaire de ma vie ». Nguyen a également partagé sur Medium les ressources qui l’ont aidé à décrocher ses postes d’ingénieur chez Amazon, Microsoft et Google. Il a également partagé son expérience chez Google.le fait de passer d’un emploi à un autre permet aux employés d’acquérir tout un tas de compétences variées et compétitives (particulièrement dans le secteur de la technologie). Ce type de candidat peut représenter une valeur ajoutée pour votre entreprise si le travail est composé de projets ou seulement à court-terme. Bien qu’ils puissent quitter votre entreprise après une courte période, ils peuvent toujours vous apporter de la valeur.de par leurs multiples expériences professionnelles, les job hoppers portent un regard neuf sur votre entreprise. Ils ont fait face à des défis et à des situations en tous genres. Un collaborateur qui a occupé des emplois dans différents secteurs d’activité pourra, par exemple, vous aider à identifier les pratiques inspirées d’ailleurs qui sont susceptibles de fonctionner pour votre organisation. En s’intégrant à vos équipes, ils peuvent apporter des réflexions et un retour d’expérience intéressant et pertinent. Et cela est bénéfique pour l’innovation !changer de poste, c’est avant tout découvrir des missions, une entreprise, des collègues, un style de management, des processus et des outils. Ce n’est pas rien ! L’un des grands avantages des job hoppers, c’est leur capacité d’adaptation. Ils savent se remettre en question. En embauchant un professionnel qui a changé plusieurs fois de poste, vous choisissez une personne flexible et prête à s’intégrer dans votre entreprise. Dans un environnement qui évolue continuellement, savoir d’adapter au changement est bien plus qu’un avantage, c’est une nécessité ! Les personnes qui changent fréquemment de poste n’auront pas peur de prendre des risques et de participer à des projets ambitieuxsi un candidat est passé d'emploi en emploi l’année précédente, il y a malheureusement de grandes chances que cela arrive de nouveau. Il est tout à fait normal d’être davantage attiré par des employés qui sont restés pendant longtemps dans leur emploi précédent, car cela montre de la loyauté et de la fiabilité. De plus, étant donné le coût élevé pour recruter, former et embaucher un nouvel employé, vous voulez être sûr que vous embauchez une personne loyale.si quelqu’un a travaillé quelques mois par ici, et quelques mois par là, il y a de grandes chances qu’il n’ait pas pu obtenir une compréhension profonde des processus des différentes entreprises. Il faut du temps pour acquérir certaines compétences donc ce type de personnes ne possède peut-être pas l’expertise dont vous avez besoin. Sans résultats et sans réalisations concrètes, il peut être difficile pour vous d’envisager qu’un job hopper s'épanouisse dans votre équipe.une personne qui a changé d’emploi plusieurs fois peut cacher quelque chose de plus profond : elle ne sait pas ce qu'elle veut. Sources : Alex Nguyen (1, 2 Pour quelles raisons ?