Microsoft a licencié 1 900 employés en janvier, ce qui représente environ 8 % de sa division dédiée aux jeux. Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, et Allen Adham, directeur de la conception, ont aussi quitté l'entreprise par la même occasion. Des sources proches de l'entreprise ont rapporté que les licenciements ont surtout touché les employés d'Activision Blizzard. Les autres travailleurs touchés étaient des membres des divisions ZeniMax et de Xbox. Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, a expliqué à l'époque que les licenciements visaient à réduire les zones de chevauchement au sein de l'entreprise.« En 2024, les dirigeants de Microsoft Gaming et d'Activision Blizzard se sont engagés à s'aligner sur une stratégie et un plan d'exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l'ensemble de notre activité en pleine croissance. Ensemble, nous avons fixé des priorités, identifié les zones de chevauchement et veillé à ce que nous soyons tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance », a déclaré Spencer dans un mémo annonçant les licenciements en janvier. Cependant, ce faisant, les dirigeants de Microsoft et d'Activision Blizzard pourraient bien avoir violé certaines clauses de l'accord de fusion.La FTC pense que c'est le cas. Selon elle, en licenciant 1 900 employés fin janvier, Microsoft a renoncé aux promesses qu'il avait faites devant le tribunal lors du procès antitrust qui a opposé les deux parties en 2023. L'action en justice, intentée par la FTC, visait à empêcher la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard. Le régulateur a fait part de ses préoccupations selon lesquelles la fusion pourrait offrir à Microsoft un monopole dans l'industrie des jeux vidéo et sur le marché des consoles. Microsoft a rejeté ces allégations, mais a été contraint de prendre des engagements devant le tribunal pour que la fusion soit validée.Le pourcentage de licenciements chez Activision Blizzard n'a pas été rendu public, mais des documents publics indiquent qu'au moins 899 de ces 1 900 personnes travaillaient dans les bureaux californiens d'Activision Blizzard. Mercredi, l'avocat de la FTC, Imad Abyad, a envoyé une lettre à la cour d'appel du neuvième circuit, dans laquelle il dénonce les agissements de Microsoft. « Ces informations nouvellement révélées contredisent les déclarations de Microsoft dans le cadre de cette procédure », écrit l'avocat de la FTC. Abyad allègue que les deux entreprises ne sont pas aussi indépendantes comme Microsoft l'avait promis.Abyad a donné des exemples d'endroits où Microsoft a déclaré qu' après la fusion; Activision Blizzard sera structurée et exploitée de manière à permettre à Microsoft de céder tout ou partie de ses activités, c'est-à-dire qu'Activision Blizzard resterait indépendant. Selon lui, Microsoft a l'intention de maintenir le statu quo antérieur à la fusion avec son acquisition verticale d'Activision, par opposition à une fusion horizontale, où les entreprises éliminent souvent les redondances. Abyad a déclaré que le projet initial de Microsoft impliquait qu'il n'aurait pas besoin d'éliminer les redondances et de licencier des travailleurs.Cette lettre intervient deux semaines après que la sénatrice Elizabeth Warren (D-Massachusetts) a exhorté la FTC à maintenir sa position ferme à l'encontre de la fusion. « Trois mois seulement après la fusion de @Microsoft avec @Activision, 1 900 travailleurs ont perdu leur emploi. J'avais prévenu que cette opération nuirait aux travailleurs. La @FTC devrait continuer à se battre pour annuler cette fusion », a déclaré Warren dans un message publié le 25 janvier sur X. Le régulateur tente toujours de faire capoter l'accord, insistant sur le fait que la fusion favorise Microsoft au détriment de la concurrence de l'innovation.Microsoft a finalisé l'acquisition d'Activision Blizzard en octobre dernier, après une lutte de près de deux ans avec les autorités de régulation. La FTC n'a toutefois pas renoncé à mettre un terme à ce mariage heureux. En décembre, elle a déposé un recours auprès de la cour d'appel du neuvième circuit afin d'annuler la fusion, une possibilité que les experts juridiques jugent hautement improbable. Étant donné qu'elle se bat toujours contre l'accord, la FTC a conclu dans sa lettre que les licenciements d'employés d'Activision Blizzard par Microsoft rendraient une cession plus difficile si l'autorité de régulation l'emportait.Pour sa part, Microsoft a rejeté l'opposition de la FTC et a déclaré que l'autorité de régulation ne tenait pas compte du fait que l'accord de fusion avait été modifié. « En continuant à s'opposer à l'accord, la FTC ne tient pas compte du fait que l'accord de fusion lui-même a changé de manière substantielle. Depuis que la FTC a perdu son procès en juillet dernier, l'autorité britannique de la concurrence a demandé à Microsoft de restructurer l'acquisition au niveau mondial et n'a donc pas acquis les droits de diffusion dans le cloud des jeux d'Activision Blizzard aux États-Unis », a déclaré un porte-parole de Microsoft.Microsoft a répondu à la plainte de la FTC par une lettre adressée à la cour d'appel du neuvième circuit de San Francisco, dans laquelle il nie que ses licenciements prouvent qu'il est revenu sur sa parole devant le tribunal. L'avocat de Microsoft, Rakesh Kilaru, a écrit que Microsoft envisageait déjà des licenciements avant la fusion. « L'annonce récente ne peut pas être entièrement attribuée à la fusion. Ce qui est plus important, c'est que Microsoft continue à soutenir pleinement les déclarations qu'elle a faites à ce tribunal", a écrit Kilaru dans la lettre adressée au tribunal.« Pour être clair, bien que certains chevauchements aient été identifiés et que certains emplois aient été supprimés, Microsoft a structuré et gère l'entreprise après la fusion d'une manière qui lui permettra facilement de céder tout ou partie des activités d'Activision en tant qu'acteurs robustes du marché dans le cas improbable où une cession serait finalement ordonnée. C'est précisément ce que Microsoft a déclaré précédemment », a-t-il ajouté.Sources : la lettre de la FTC (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la nouvelle tentative de la FTC visant à annuler la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard ?Selon vous, y a-t-il des chances que la FTC parviennent à l'annulation de l'accord de fusion ? Pourquoi ?Que pensez-vous de la réponse de Microsoft aux nouvelles accusations de la FTC ?