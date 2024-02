D'après le Forum économique mondial, le marché mondial de l'emploi sera fortement perturbé au cours des cinq prochaines années, en raison de l'affaiblissement de l'économie et de l'adoption par les entreprises de technologies telles que l'intelligence artificielle. Le rapport est basé sur des enquêtes menées auprès de plus de 800 entreprises. L'organisme, qui réunit chaque année des dirigeants du monde entier à Davos, en Suisse, a constaté que les employeurs s'attendent à créer 69 millions de nouveaux emplois d'ici à 2027 et à supprimer 83 millions de postes. Il en résultera une perte nette de 14 millions d'emplois.Cela représente l'équivalent de 2 % de l'emploi actuel. Selon l'organisation, les entreprises auront besoin de nouveaux travailleurs pour les aider à mettre en œuvre et à gérer les outils d'IA. Le rapport, intitulé "Future of Jobs", indique que les spécialistes de l'IA et de l'apprentissage automatique, les analystes et les scientifiques de données ainsi que les spécialistes de la transformation numérique sont les rôles émergents les plus importants. Ces emplois connaîtront la forte croissance d'ici à 2027. Le rapport prévoit une augmentation de 40 % du nombre de spécialistes de l'IA et de l'apprentissage automatique d'ici 2027.Il prévoit également une augmentation de 30 à 35 % de la demande pour des postes tels que celui d'analyste ou scientifique des données, ou de spécialiste du Big Data, et une augmentation de 31 % de la demande d'analystes de la sécurité des informations. Tout cela créerait un total de 2,6 millions d'emplois. Les prévisions concernant le rythme de l'adoption future ont également été revues à la baisse. En 2020, les employeurs pensaient que 47 % des tâches seraient automatisées d'ici à 2025. Mais selon le rapport de Forum économique mondial, ils s'attendent désormais à ce que ce chiffre atteigne 42 % en 2027.Cependant, les critiques remettent en cause les prédictions du rapport, affirmant que ces prédictions ne reposent pas sur des données factuelles, mais sur l'interrogation de quelques dirigeants d'entreprise qui ne sont pas représentatifs de l'industrie dans son ensemble. « Veuillez traiter ce type de rapport comme un tas de déchets. L'apprentissage automatique est encore en pleine évolution et il y aura certainement un besoin de talents spécialisés, mais personne ne peut prédire le nombre de travailleurs nécessaires aujourd'hui ou dans un avenir proche. Il est stupide d'essayer de le faire », lit-on dans les commentaires.« La demande d'experts en apprentissage automatique augmentera au fur et à mesure que les grandes entreprises continueront de rechercher et d'explorer les capacités pratiques des modèles d'IA et des autres branches de l'apprentissage automatique qui n'existent pas encore. Mais cette prédiction est tout à fait excessive si l'on considère qu'il n'y a tout simplement pas assez d'entreprises ayant le modèle commercial pour utiliser correctement ces types de compétences. Le développement, la formation et le déploiement de modèles d'IA sont d'un coût prohibitif pour tout le monde », affirme un autre critique.Il a ajouté : « à l'heure actuelle, seule une poignée d'entreprises disposent des capacités nécessaires pour le développement et le déploiement des modèles d'IA, et le potentiel de monétisation reste extrêmement douteux. Il est peu probable que ce paysage change au cours de la décennie, et si l'on fait une estimation approximative de tous les ingénieurs employés par Apple, Google, Microsoft, Amazon et Meta combinés, on arrivera probablement à peine à un quart de million d'employés, et ce pour toutes les fonctions logicielles. Cela étant dit, l'apprentissage automatique restera un domaine d'expertise lucratif ».De nombreuses entreprises de divers secteurs investissent davantage dans l'IA, ce qui se traduit par un besoin de travailleurs possédant des compétences pertinentes telles que le traitement du langage naturel, le prompt engineering et le langage Python. Sur la base du rapport du Forum économique mondial, et d'autres rapports du même type, de nombreuses structures ont lancé des programmes de formation afin de permettre aux étudiants d'acquérir ces compétences et être aptes à travailler sur les projets d'IA et d'apprentissage automatique. De nombreux bootcamps ont ouvert leurs portes dans le monde entier.Ces programmes sont souvent plus courts, moins chers et plus flexibles qu'un programme diplômant traditionnel. Toutefois, les promoteurs affirment que ces programmes sont conçus pour offrir un apprentissage plus substantiel qu'un cours ou un certificat plus court. En outre, certains bootcamps proposent des services de carrière et des opportunités de mentorat, guidant les étudiants tout au long du processus de recherche d'emploi, du réseautage à la négociation du salaire. Les directeurs des bootcamps estiment que cela permet d'éviter aux entreprises d'être confrontées à une pénurie de talents à l'avenir.« Alors que l'apprentissage automatique et l'IA continuent de transformer tous les aspects de notre vie, les organisations tournées vers l'avenir doivent activement faire l'inventaire des lacunes potentielles en matière de compétences et rechercher des talents disposant des outils nécessaires pour réussir dans ce paysage en pleine évolution », explique Kara Sasse, chef de produit chez Springboard, une plateforme proposant des formations en ligne. Toutefois, de nombreuses personnes critiquent le bien-fondé de ces parcours simplifiés, affirmant que ces bootcamps constituent une gigantesque escroquerie.« L'augmentation de la popularité de ces usines d'escroquerie entre 2015 et 2021 a produit la surabondance de développeurs de logiciels de niveau débutant qui sont actuellement au chômage et inondent le marché du travail. Je ne dénigre pas les personnes qui ont participé à ces bootcamps, mais le concept selon lequel il est possible d'enseigner en deux semaines à un débutant complet tout ce dont il a besoin pour décrocher un emploi est une vaste fumisterie. Ces bootcamps vendent du rêve aux étudiants, car l'industrie préfèrera des personnes avec un diplôme et une bonne expérience », a écrit un critique.Il affirme : « l'industrie va perpétuellement préférer le pool de personnes qui ont une expertise en apprentissage automatique aujourd'hui. Dans quelques années, l'industrie exigera des niveaux d'éducation de plus en plus élevés, ou des niveaux d'expérience professionnelle de plus en plus élevés, et il sera de plus en plus difficile pour les nouveaux venus d'entrer dans le domaine. L'industrie continuera à se plaindre d'un manque de talents disponibles, tout en ne recrutant pas dans le vivier des développeurs disponibles, et lorsqu'elle embauchera des débutants, ce sera pour des salaires nettement moins élevés ».Par ailleurs, un autre suggère que la manœuvre pourrait consister à augmenter le nombre de talents disponibles dans le but de baisser le coût de la main-d'œuvre : « les détenteurs de capitaux désireux d'embaucher ont tout intérêt à saturer massivement l'offre de talents afin de pouvoir réduire les salaires. L'autre groupe qui a intérêt à faire pression en ce sens est celui des personnes qui vendent des bootcamps et des cours en ligne. Même les masters sont une énorme source de revenus pour les universités. Cela se produit déjà sur le marché des ingénieurs logiciels depuis des années et les effets sont réels ».Selon un récent rapport, le nombre d'ingénieurs logiciels disponibles sur le marché américain a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies, réduisant les perspectives d'emploi. Et la frontière entre les ingénieurs et les non-ingénieurs pourrait s'estomper avec la montée en puissance de l'IA générative. Un sondage rapporte que 9 388 ingénieurs pensent que l'IA entraînera une baisse des embauches. Seuls 6 % sont convaincus qu'ils obtiendront un autre emploi avec la même rémunération. Les analystes estiment qu'un grand nombre de ces travailleurs sont issus des bootcamps.Source : rapport de l'étude (PDF) Que pensez-vous des prédictions du rapport du Forum économique mondial ?Y aura-t-il une demande d'un million de spécialistes en apprentissage automatique d'ici à 2025 ?Selon vous, cette prédiction est-elle réaliste ? Pourquoi est-elle si controversée dans la communauté ?Que pensez-vous de la prolifération des bootcamps proposant des formations en apprentissage automatique ?Ces formations accélérées permettent-elles de bien assimiler les notions ? Pensez-vous que ces parcours sont une escroquerie ?