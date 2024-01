En savoir plus sur Windows 3.11 et Workgroips 3.11

This is Not a joke. They're looking for a Windows 3.11 administrator. https://t.co/jpH8FPdVjs — Steven J. Vaughan-Nichols (@sjvn) January 28, 2024

La réaction des internautes

Ce n'est peut-être pas aussi stupide que cela en a l'air. Il ne semble pas qu'il s'agisse de leur produit actuel, et il n'est pas déraisonnable pour un client de vouloir la garantie qu'un train va continuer à fonctionner de la même manière pendant 30 ans, et qu'il n'aura pas besoin d'être entièrement retesté à partir de zéro juste parce que Microsoft a fait une nouvelle version. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de problème de sécurité.



Il est un peu triste que notre attente initiale, selon laquelle les logiciels seraient comme les mathématiques, où l'on peut continuer à s'appuyer sur des résultats antérieurs, qu'ils datent de l'année dernière ou du millénaire précédent, n'ait pas fonctionné.

Il s'agit d'une offre d'emploi à distance, il doit donc y avoir un réseau d'une manière ou d'une autre. Il est probable que ce soit derrière un VPN et un bureau à distance.

Il est intéressant de constater que Siemens semble toujours disposé à soutenir un système basé sur Win 3.11 pour au moins un opérateur. Cela dit, il semble que ce soit un tiers qui fasse ce travail, mais Siemens doit tacitement autoriser le tiers à essayer de le faire, car ils auraient une mainmise totale sur la conception, le logiciel et le matériel sous-jacents.



J'ai travaillé pour un opérateur ferroviaire et les systèmes d'interface conducteur de nos locomotives (provenant d'autres fournisseurs) fonctionnaient sous WinXP. Nous voulions apporter des modifications et des mises à jour, mais le fournisseur nous a dit qu'il était obsolète et qu'il n'apporterait aucune modification au code du logiciel WinXP. Au lieu de cela, il nous demandait de passer à une version basée sur QNX (qui s'accompagnait de toutes les joies d'assurer l'équivalence des fonctions et des interfaces pour le système et les interfaces homme-machine). Même pour les anciennes locomotives, le passage à un système basé sur QNX ne consistait pas seulement à exécuter le même logiciel front-end sur un système d'exploitation différent, mais dans certains cas, il s'agissait d'une mise à niveau fondamentale de la conception du matériel (c'est-à-dire passer d'un terminal muet avec un rack de matériel dans une armoire à des ordinateurs entièrement intégrés dans le tableau de bord), ce qui signifiait alors l'établissement d'une interface avec d'autres systèmes matériels qui n'étaient peut-être pas conçus pour dialoguer avec ce système. Dans certains cas, ces systèmes supplémentaires ont dû être mis à niveau. Il s'agissait d'un travail à plus de 8 chiffres.



Je suis surpris que Siemens ait, dans une certaine mesure, autorisé une assistance continue pour ce système. L'opérateur qui l'utilise doit être assez important pour le contraindre à continuer à le gérer activement.

La Deutsche Bahn AG ou une entreprise informatique qui travaille en étroite collaboration avec les chemins de fer recherche actuellement un administrateur pour Windows 3.11. La compagnie ferroviaire ne cherche pas elle-même, mais a chargé le prestataire de services de personnel Gulp, spécialisé dans les postes techniques et informatiques, de le faire. Vous trouverez donc l'offre d'emploi "Remote : Administrateur Windows 3.11 (m/f/d)" sur le site web de Gulp.Gulp indique seulement qu'il s'agit d'une commande d'un client. Gulp ne dit pas si le client est la Deutsche Bahn ou une entreprise qui coopère avec la Deutsche Bahn. Siemens, par exemple, serait un candidat potentiel, car l'offre d'emploi demande également des connaissances en matière de Sibas. "Sibas" est l'abréviation de "Siemens Railway Automation System", qui est utilisé dans les véhicules ferroviaires, dont voici un exemple.Les tâches du titulaire du poste comprennent la mise à jour des pilotes et la maintenance du système existant. Parmi les connaissances préalables requises, l'offre d'emploi mentionne explicitement Windows 3.11 et "la connaissance des anciens systèmes d'exploitation et des gestionnaires Windows (en particulier MS DOS et Windows for Workgroups)". L'ensemble se lit comme un voyage dans le temps aux débuts de Microsoft Windows. Pour en savoir plus sur Windows 3.11, consultez Windows 1 to 11 : The History of Windows - Blue Screens & Easter Eggs (en anglais).La description du poste mentionne Erlangen comme lieu de travail. Siemens y possède une grande succursale.L’annonce précise que le projet durera du 1février 2024 au 30 septembre 2024. Le salaire n’est pas indiqué, mais on peut imaginer qu’il sera assez élevé, étant donné la rareté des profils capables de maîtriser un tel environnement.Cette offre d’emploi montre que certaines entreprises continuent d’utiliser des systèmes informatiques très anciens, souvent par souci d’économie ou de compatibilité. Ce n’est pas la première fois que la compagnie ferroviaire allemande fait parler d’elle pour ses choix technologiques. En 2008, elle avait connu une panne majeure à cause d’un disque dur défectueux sur un ordinateur Intel 310 fonctionnant sous Xenix, un système basé sur Unix datant des années 19803. À l’époque, certains médias avaient même cru que la Bahn utilisait un Commodore 64, un ordinateur personnel très populaire dans les années 19802.Microsoft a introduit Windows for Workgroups 3.11 en novembre 1993 et Windows 3.11 en 1994. Mais dans les secteurs industriel et militaire, il n'est pas rare que du matériel et des logiciels très anciens soient encore utilisés.Si vous êtes intéressé par ce poste, vous ne pourrez malheureusement plus postuler en ligne sur le site de GULP, la page indiquant « Ce projet n'est plus disponible ».Sorti le 8 novembre 1993, Windows 3.11 a été introduit avec des réparations pour les problèmes de réseau présents dans Windows 3.1. En tant que mise à jour mineure, cette version ne comportait pas de nouvelles fonctionnalités. Elle ne fonctionnait pas non plus sur OS/2 pour Windows d'IBM. Windows 3.11 permettait aux utilisateurs de se connecter les uns aux autres en tant que pairs pour partager les ressources de leurs ordinateurs. Microsoft a remplacé toutes les versions au détail et OEM de Windows 3.1 par Windows 3.11 et a offert une mise à niveau gratuite à tous ceux qui possédaient Windows 3.1.Windows 3.11 a constitué une avancée significative dans l'évolution du système d'exploitation Windows. Il a introduit de meilleures capacités de mise en réseau, un meilleur support multimédia et des performances accrues par rapport à son prédécesseur, Windows 3.1. Cependant, comparé aux systèmes d'exploitation ultérieurs, tels que Windows 95, Windows XP et les versions suivantes, Windows 3.11 était relativement limité en termes de fonctionnalités, d'interface utilisateur et de capacités techniques globales. Au fur et à mesure des progrès technologiques, les versions ultérieures de Windows ont introduit des fonctions plus sophistiquées, des interfaces utilisateur améliorées, ainsi qu'une stabilité et une sécurité accrues.Il s'agissait d'une version de Windows 3.1 étendue pour un support aisé des groupes de travail sur un réseau local.La première version de Windows pour groupes de travail, la 3.1, a été publiée le 27 octobre 1992. Sous les noms de code Winball et Sparta, elle permet aux utilisateurs de partager des fichiers, d'utiliser des serveurs d'impression et de discuter en ligne ; les fichiers peuvent être consultés à partir d'autres machines fonctionnant sous Windows ou DOS. La version pour groupes de travail a également introduit le programme Microsoft Mail, qui permettait aux utilisateurs de recevoir et d'envoyer des courriers électroniques, et Microsoft Schedule+, une application de gestion du temps.Windows pour les groupes de travail est également accessible à partir d'un client OS/2 qui utilise le Server Message Block (SMB), un protocole utilisé pour le partage de fichiers et d'imprimantes sur les réseaux locaux. Il introduit la prise en charge du protocole NetBEUI. Le prix est fixé à 69 $ pour les utilisateurs de Windows 3.1.L'autre version, Windows for Workgroups 3.11, a été publiée en novembre 1993. Sous le nom de code Snowball, elle a introduit la prise en charge de l'accès aux fichiers 32 bits, du partage des lecteurs et de l'agenda de groupe. Elle a également intégré des fonctions de télécopie.Il a bénéficié d'améliorations au niveau du réseau ; un paquetage Winsock a été publié pour Windows for Workgroups, bien qu'il ait été remplacé plus tard par un paquetage complémentaire de pile 32 bits (nom de code Wolverine) qui a fourni un support TCP/IP dans Windows for Workgroups 3.11. Sa connectivité avec les réseaux NetWare a été améliorée, tandis qu'il a également introduit un support pour les cartes Open Data-Link Interface et les pilotes Internetwork Packet Exchange. Le service d'accès à distance a été introduit en tant que produit permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à Windows NT et à ses réseaux de serveurs avancés.Il fonctionne en mode 80386 amélioré et prend en charge l'utilisation de redirecteurs de réseau. Il a été vendu en deux versions : le paquet complet coûtait 219 dollars, tandis que le "Workgroup Add-on for Windows" coûtait 69 dollars.Certains n'ont pas trouvé l'annonce dérangeante :Ce à quoi un internaute a répondu :Et un autre de déclarer :Source : offre d'emploi sur la Wayback Machine Que pensez-vous de l’utilisation de systèmes informatiques obsolètes dans le secteur ferroviaire ?Quels sont les avantages et les inconvénients de ces systèmes par rapport aux technologies plus récentes ?Quels sont les risques potentiels pour la sécurité et la fiabilité des trains qui utilisent ces systèmes ?Quelles sont les compétences nécessaires pour être un administrateur Windows 3.11 ?Seriez-vous intéressé par ce poste ? Pourquoi ou pourquoi pas ?