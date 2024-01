Mustafa Suleyman, cofondateur de Google DeepMind, a déclaré que l'IA était une "", mais qu'elle remplacerait fondamentalement la main-d'œuvre à long terme, lors d'une interview accordée à l'émission Squawk Box de CNBC au Forum économique mondial de Davos. M. Suleyman, qui a quitté Google en 2022 et est aujourd'hui cofondateur et PDG d'Inflection AI, a parlé de l'avenir de la technologie, de la manière dont elle ajoute de la valeur aux entreprises, et a évoqué la crainte que l'IA ne remplace les travailleurs.", a-t-il déclaré dans l'interview. "", a-t-il ajouté.Suleyman, dont l'entreprise a mis au point un chatbot d'IA qui offre des conseils et une assistance aux utilisateurs, a expliqué que l'IA est bénéfique à deux égards. Premièrement, les entreprises économisent des coûts parce qu'elle rend les processus existants "". "", a-t-il déclaré.Depuis le lancement de ChatGPT d'OpenAI en novembre 2022, la technologie de l'IA a fait l'objet d'une vague de battage médiatique au cours de l'année écoulée, suscitant des inquiétudes quant à son impact sur les êtres humains. Certains travailleurs craignent que l'IA ne rende leur emploi obsolète parce qu'elle peut accomplir des tâches telles que l'écriture et le codage.S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, Erik Brynjolfsson, professeur à l'université de Stanford, a déclaré que les entreprises qui utilisent l'IA pour remplacer les travailleurs sont dans l'équipe des perdants. Il a ajouté que les entreprises avisées utiliseront l'IA pour "", car certaines tâches sont mieux exécutées par les humains et d'autres par les machines.Pensez-vous que l'avis de Mustafa Suleyman est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur l'impact à long terme de l'IA ?