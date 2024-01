La décision pourrait être annoncée dès mercredi, a ajouté le rapport.L'entreprise n'est toujours pas rentable neuf ans après son acquisition par Amazon, selon le rapport.Le PDG de Twitch, Dan Clancy, a déclaré en décembre que l'entreprise mettrait fin à ses activités en Corée du Sud en février de cette année, en raison des coûts d'exploitation élevés et des frais de réseau.L'entreprise avait licencié plus de 400 employés en mars de l'année dernière après que la croissance du nombre d'utilisateurs et du chiffre d'affaires n'ait pas répondu aux attentes.Source : Bloomberg NewsQu'en pensez-vous ?