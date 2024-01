Selon un rapport du Wall Street Journal (WSJ), les allégations formulées à l'encontre d'Elon Musk concernant une éventuelle consommation de drogues inquiètent les dirigeants de ses entreprises.Elon Musk, président-directeur général de Tesla et de SpaceX, a nié ces allégations, insistant sur le fait qu'aucune trace de drogue ou d'alcool n'a été trouvée dans son corps lors de tests aléatoires effectués sur une période de trois ans.Ces allégations font suite à une récente réunion de SpaceX, au cours de laquelle, selon le rapport, un cadre a qualifié M. Musk d'"insensé", de "déséquilibré" et de "cringeworthy" après que le directeur général se soit présenté avec près d'une heure de retard, en divaguant et en s'exprimant difficilement.Selon le rapport, Linda Johnson Rice, un ancien membre du conseil d'administration de Tesla, a décidé de ne pas se représenter en raison de ses inquiétudes concernant la consommation de drogues et le comportement imprévisible de M. Musk.Des sources familières avec les allégations concernant une éventuelle consommation de drogues ont déclaré qu'elles faisaient référence à des drogues telles que le LSD, la cocaïne, l'ecstasy et la kétamine.Selon le rapport du WSJ, l'usage présumé de drogues par Musk représente un risque pour environ 900 milliards d'euros (1 000 milliards de dollars) d'actifs, 13 000 emplois et le programme spatial américain.Auparavant, Musk a admis avoir utilisé de la kétamine pour traiter la dépression. En 2018, il a fumé de la marijuana lors d'un podcast "Joe Rogan Experience", ce qui a entraîné des problèmes avec la NASA.Après cet épisode, la NASA a exigé que SpaceX s'engage à respecter les directives fédérales en matière de drogues sur le lieu de travail et alloue 4,6 millions d'euros (5 millions de dollars) à la formation des employés.Certains membres du conseil d'administration de Tesla se sont même demandé si Musk n'était pas sous l'influence de drogues lorsqu'il a tweeté en 2018 sur la possibilité de privatiser l'entreprise. Le tweet a choqué les actionnaires et déclenché une enquête qui a donné lieu à des pénalités de 37 millions d'euros (40 millions de dollars) et a conduit Musk à se retirer temporairement de son rôle de président de Tesla.En réponse au rapport du WSJ, l'avocat de Musk, Alex Spiro, a confirmé que Musk n'avait jamais échoué à un test de dépistage de drogues. Il a critiqué le rapport pour avoir cité des "faits erronés" sans les préciser.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les allégations du Wall Street Journal soient crédibles ou pertinentes, ou au contraire exagérées, diffamatoires, voire rétrogrades ? Ou encore, pensez-vous qu'il s'agit juste de fausses informations comme l'affirme l'avocat de M. Musk ?