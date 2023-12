Indice de notation d'approbation du PDG de Blind : qu'est-ce que les employés veulent voir de leur PDG ?

Les PDG font partie des personnes les plus puissantes d’Amérique, mais malgré le fait que ce soit le cas, ils ne sont pas tous très appréciés de leurs employés. Le réseau social professionnel Blind a récemment compilé des données sur les PDG les plus populaires et ceux qui sont méprisés par leurs employés.Tout cela ayant été dit, il est important de noter que Jensen Huang de Nvidia a remporté la première place avec un taux d'approbation de 96 %. Il est le seul PDG à dépasser la barre des 90 %, et son score élevé est probablement dû à sa capacité à traverser la crise économique des deux dernières années sans procéder à des licenciements massifs.Il existe également une corrélation entre le cours de l'action et l'approbation du PDG, et lorsque Nvidia a réussi à capitaliser sur la montée en puissance de l'IA, le cours de son action a triplé en valeur, ce qui a clairement amélioré la cote d'approbation du PDG, toutes choses ayant été considérées et prises en compte. Il en va de même pour Doug McMillon, PDG de Walmart, qui a réussi à atteindre un taux d'approbation de 88 % pour 2023.Il convient de mentionner que parmi les cinq grandes entreprises technologiques du monde, seul Tim Cook s'est retrouvé dans le top dix avec un taux d'approbation de 83 %. Il est éclipsé par Nikesh Arora à la troisième place avec 84 %, et Ali Ghodsi de Databricks l'a égalé avec 83 %.Dans le top 10 figure Lisa Su, la PDG d'Advanced Micro Devices (AMD), une entreprise spécialisée dans les processeurs, les cartes graphiques et les solutions informatiques. Elle a rejoint AMD en 2012 et en est devenue la PDG en 2014. Sous sa direction, AMD a connu une croissance remarquable, dépassant son rival Intel sur le marché des processeurs. Lisa Su est également la première femme à diriger une entreprise du secteur des semi-conducteurs. Elle est reconnue pour sa vision, sa stratégie et son engagement envers la diversité et l’inclusion. C'est la seule femme du top 10 et elle a eu un taux d'approbation de 79 %.À l’autre extrémité du spectre, Erik Nordstrom de Nordstrom a atteint le bas du classement avec un taux d’approbation de 0 %. Il partage cette distinction douteuse avec David Goeckeler de Western Digital, les deux sociétés ayant licencié des centaines d'employés, ce qui a probablement déclenché une vague de réactions négatives et de sentiments négatifs.De même Linda Yaccarino est la seule femme a figuré dans le top 10 des PDG les moins appréciés. Certains pourraient rappeler qu'elle n'a pas encore fait une année pleine à la tête de X/Twitter (son nom n'a été mis sur le devant de la scène par Elon Musk qu'en mai et il était question pour elle de prendre ses fonctions six semaines plus tard).Linda Yaccarino a la lourde tâche de redresser les comptes de X/Twitter, une entreprise embourbée dans de multiples crises, dont beaucoup ont été provoquées par Musk lui-même. Musk a licencié ou perdu environ 75% des employés de Twitter depuis sa prise de contrôle en octobre, y compris la plupart de ceux qui avaient des relations profondes dans les ventes et les partenariats, que Yaccarino devra désormais réparer. La société a également fait face à un exode d'annonceurs, déclenché en partie par les décisions erratiques de modération de contenu de Musk et ses propres tweets.Linda Yaccarino doit donc également gérer les relations avec les annonceurs, les médias et les autorités régulatrices.La performance boursière de l’entreprise a peut-être bénéficié aux scores d’approbation de certains dirigeants. Les hauts patrons bénéficiant des notes d’approbation des PDG les plus élevées ont généralement conduit leurs entreprises à des valorisations plus élevées en 2023 malgré l’incertitude économique provoquée par la hausse des taux d’intérêt, l’inflation persistante, un retrait des capitaux des investisseurs et bien plus encore.Les actions de NVIDIA s'échangent désormais plus de trois fois (+208 % depuis le début de l'année) par rapport au début de l'année sous la direction de Huang, bénéficiant de la demande accrue pour son matériel, en particulier les unités de traitement graphique, ainsi que de l'intérêt pour l'intelligence artificielle.Les capitalisations boursières et les valorisations des entreprises sont souvent une priorité pour de nombreux professionnels de la technologie. La rémunération à base d’actions, y compris les unités d’actions restreintes, peut représenter la moitié ou plus de la rémunération totale d’un professionnel de la technologie. Certains professionnels peuvent gagner plus en rémunération à base d’actions que leur salaire annuel.« Il a vu venir cette folie de l'IA il y a plus de 10 ans », a déclaré un professionnel vérifié de NVIDIA sur Blind à propos du PDG Jensen Huang lors d'une discussion sur la question de savoir si de nombreux employés de NVIDIA gagnent désormais 1 million de dollars par an ou plus en rémunération totale. « Je lui fais entièrement confiance ».La sécurité d’emploi perçue peut être l’un des facteurs les plus importants pour déterminer l’approbation d’un PDG parmi les employés.À l’exception d’Autodesk, chacun des 10 premiers PDG de l’indice de popularité des PDG de Blind n’a pas licencié d’employés au cours de la dernière année ou plus. Autodesk a supprimé environ 250 emplois, soit moins de 2 % de l’effectif mondial de l’entreprise technologique, en février 2023, mais a continué à embaucher tout au long de l’année.Il n’est peut-être pas surprenant que certains PDG ayant les pires taux d’approbation des PDG aient supprimé des emplois en 2023, y compris certaines des réductions d’effectifs les plus médiatisées de cette année.Erik Nordstrom (taux d'approbation de 0 %) a remis des feuillets roses à environ 200 employés du secteur technologique dans les bureaux de Nordstrom en avril 2023 et à des milliers de salariés à San Francisco et au Canada alors que le grand magasin de luxe a fermé certains de ses magasins de détail cette année.De même, Linda Yaccarino de X (taux d'approbation de 4 %), Andy Jassy d'Amazon (10 %), Sundar Pichai de Google et sa société mère Alphabet (26 %), Satya Nadella de Microsoft (30 %) et Mark Zuckerberg de Meta ( 45 %) ont licencié plus de 50 000 personnes au total rien qu’en 2023.L’indice de notation d’approbation des PDG de Blind pose la même question que la mesure de notation d’approbation présidentielle américaine de Gallup : « Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la façon dont votre PDG gère son travail ? »Comme pour le sondage Gallup, les personnes interrogées pouvaient répondre « tout à fait d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt en désaccord », « fortement en désaccord » ou « sans opinion ». La note d'approbation est la somme des réponses « fortement d'accord » et « plutôt d'accord ». En d’autres termes, un PDG avec un taux d’approbation de 0 % indique qu’aucun employé n’a répondu « fortement approuver » ou « plutôt approuver » dans l’enquête.Atlassian, Gopuff, Netflix et Workday ont des co-PDG, mais leurs employés respectifs n'ont pas évalué chaque PDG individuellement. Les deux PDG partagent la même note d’approbation des PDG dans l’indice.Des professionnels Illumina vérifiés sur Blind ont évalué Francis deSouza. Jacob Thaysen est devenu PDG d'Illumina le 5 septembre 2023, la semaine après la fin de l'enquête sur l'indice d'approbation des PDG de Blind.Des professionnels PayPal vérifiés sur Blind ont évalué Dan Schulman. Alex Chriss est devenu PDG de PayPal le 14 août 2023, une semaine avant le début de l'enquête sur l'indice d'approbation des PDG de Blind.Le sondage de Blind nous donne un aperçu de la perception des employés des PDG des plus grandes entreprises américaines. Il montre que les PDG qui ont su maintenir ou augmenter la performance financière de leur entreprise, tout en évitant les licenciements, sont les plus appréciés. À l’inverse, les PDG qui ont dû faire face à des difficultés économiques, des coupes budgétaires ou des changements stratégiques sont les moins appréciés. Ces résultats soulignent l’importance du leadership, de la communication et de la vision pour inspirer la confiance et la satisfaction des employés.Source : Blind Quel est le PDG que vous admirez le plus parmi le top 10 des plus populaires ? Pourquoi ?Quel est le PDG que vous appréciez le moins parmi le top 10 des moins populaires ? 