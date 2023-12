Coaching au lieu de licenciements

Les enjeux de la croissance financière et de la satisfaction des employés

Âgé de 60 ans et né à Taiwan, Huang, qui a cofondé le géant des semi-conducteurs autour d'un repas chez Denny's il y a 30 ans, a vu sa valeur nette passer de 13,8 milliards de dollars à 43,5 milliards de dollars, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg. Huang est le président et directeur général de Nvidia, fabricant de processeurs informatiques utilisés dans les jeux, les centres de données et les voitures autonomes. Basée à Santa Clara, en Californie, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars au cours de l'année se terminant le 30 janvier 2023. Huang a cofondé l'entreprise en 1993 et a introduit la première unité de traitement graphique en 1999.La majeure partie de la fortune de Huang provient de sa participation dans Nvidia, un fabricant de processeurs informatiques utilisés dans les systèmes de jeux et les voitures. Huang a cofondé l'entreprise basée à Santa Clara, en Californie, avec Chris Malachowsky et Curtis Priem, selon son site web. Huang détient environ 3,5 % de la société, à son propre nom et dans des fiducies familiales, selon le relevé de procuration de 2023. Les unités d'actions non acquises ne sont pas incluses dans cette analyse.La valeur des investissements en espèces du milliardaire est basée sur une analyse des transactions internes, des dividendes, des impôts et de la performance du marché. Le principal moteur de ces gains a été sa participation de 3,6 % dans Nvidia, qui a surfé sur la vague d'intérêt pour l'IA pour devenir une entreprise valant un milliard de milliards de dollars, faisant partie du groupe desdes actions des grandes entreprises technologiques.Les actions ont grimpé de près de 250 % cette année, les investisseurs affluant vers la valeur en raison de sa domination du marché des unités de traitement graphique (GPU) qui alimentent les produits d'IA tels que ChatGPT. Les gains massifs de Nvidia en ont fait la meilleure performance parmi les actions du S&P 500 en 2023, surpassant largement les méga-capitalisations de Meta Platforms et Tesla, malgré les performances solides de ces deux entreprises.Les employés de Nvidia ne sont que rarement soumis à des plans d'amélioration des performances, contrairement à certains de ses concurrents, comme Amazon. Si quelqu'un n'atteint pas les objectifs de performance, l'entreprise cherche plutôt à lui trouver une nouvelle équipe, au lieu de le transférer rapidement vers un plan de coaching ou de le licencier, ont déclaré les employés. Huang est connu pour dire aux employés lors de réunions générales qu'il ne souhaite licencier personne.Le style de gestion relativement détaché de Nvidia pourrait être un autre facteur. Huang a partagé ses réflexions à ce sujet lors d'une entrevue avec le podcast No Priors en avril. Il a déclaré qu'il a actuellement plus de 40 collaborateurs directs, un nombre exceptionnellement élevé pour n'importe quel PDG, car cela réduit les niveaux inutiles dans l'entreprise. Les collaborateurs directs ont, selon Huang, une « grande acuité commerciale » et une « excellente vision », ce qui fait qu'ils ont besoin de très peu d'orientation ou de coaching professionnel de sa part.Nvidia permet également le travail à distance à temps plein et offre des congés illimités, y compris deux « jours libres » par trimestre pour l'ensemble de l'entreprise.Selon Glassdoor, Huang bénéficie d'un taux d'approbation de PDG de 98 %, bien supérieur à certains de ses pairs chez Alphabet (81 %), Amazon (69 %) et Meta (54 %). Et bien que Huang ne soit peut-être pas encore aussi riche ou aussi célèbre que Mark Zuckerberg ou Elon Musk, il a grimpé dans la liste des personnes les plus riches du monde, se classant à la 27place sur la liste des 500 personnes fortunées de Bloomberg, à la clôture de jeudi. Cela signifie que sa fortune dépasse désormais celles du fondateur de Nike, Phil Knight, du PDG de Citadel, Ken Griffin, et du suprême de Blackstone, Stephen Schwarzman.Malgré un nombre croissant d'entreprises lançant leurs propres puces en interne, les employés de Nvidia affirment ne pas ressentir encore la pression concurrentielle. Amazon et Microsoft, par exemple, ont récemment dévoilé de nouvelles puces qui rivalisent directement avec les produits de Nvidia. Cependant, trois employés de Nvidia ont déclaré que ces puces ne sont jamais mentionnées dans les discussions avec les clients car, selon eux, Nvidia offre des performances supérieures.Le PDG, Huang, semble s'inquiéter du fait que l'avantage de Nvidia puisse monter à la tête des employés. Lors d'autres réunions générales récentes, Huang a dit aux employés que le marché boursier est très impitoyable et qu'être une entreprise de 1 billion de dollars implique des attentes de résultats solides constants, ont rapporté des personnes présentes à ces réunions.La réaction proactive du PDG Jensen Huang, qui a pris en compte l'impact significatif de la hausse de la valeur des actions sur le comportement des employés lors d'une réunion interne en encourageant une gestion responsable du temps, démontre une sensibilité à la nécessité de maintenir un niveau élevé d'engagement au sein de l'entreprise.Les tensions signalées entre les employés plus anciens, bénéficiant subitement d'une richesse accrue, et les membres plus récents de l'équipe mettent en lumière un défi potentiel de gestion associé à la culture centrée sur l'employé. La critique soulignant un possible manque de motivation chez les nouveaux millionnaires soulève des questions pertinentes sur la manière dont la prospérité financière peut influencer la productivité.Les préoccupations liées aux désaccords internes et au risque potentiel pour Nvidia, notamment face à la pression réglementaire et à la concurrence, mettent en exergue les défis auxquels une entreprise prospère peut être confrontée. La culture d'évitement des licenciements et l'accent mis sur la satisfaction des employés présentent indéniablement des avantages, mais l'article souligne également les risques potentiels d'abus de cette approche.L'intégration de l'enthousiasme pour les investissements en intelligence artificielle en 2023, avec Nvidia émergeant comme le leader en termes de hausse de valeur boursière, ajoute une dimension contextuelle significative. La richesse soudaine de Jensen Huang en tant que PDG reflète la réussite exceptionnelle de l'entreprise dans un marché en pleine croissance.Source : Jensen Huang, during the internal meetingDans quelle mesure la culture centrée sur l'employé chez Nvidia a-t-elle contribué aux tensions internes, notamment en ce qui concerne la motivation des nouveaux millionnaires au sein de l'entreprise ?Pensez-vous que les investissements en IA en 2023 ont contribué à la fulgurante hausse de la valeur boursière de Nvidia ?Que pensez-vous de la richesse soudaine de Jensen Huang ?