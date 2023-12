L'entreprise Cruise de General Motors, spécialisée dans les véhicules à conduite autonome, va supprimer 24% de ses effectifs afin de restructurer ses opérations suite à un accident qui l'a obligée à interrompre les essais aux Etats-Unis, a déclaré l'entreprise. L'unité de robotaxi de GM, qui perd de l'argent, est dans la tourmente depuis des semaines. Cruise a retiré tous ses véhicules américains des essais de conduite autonome après que la Californie a suspendu son permis d'essais sans conducteur à la suite d'un accident survenu en octobre.Le PDG de l'unité, Kyle Vogt, et le cofondateur, Dan Kan, ont tous deux démissionné le mois dernier. Les licenciements de 900 de ses 3 800 employés concernent principalement les opérations commerciales et les fonctions d'entreprise connexes. Cruise a déclaré qu'elle avait également mis fin au travail de certains "".La société a également mis fin au travail de certains "", ce qui reflète notre nouvel avenir et une approche plus délibérée de la mise sur le marché, ce qui signifie un besoin moins immédiat de personnel sur le terrain, dans les opérations commerciales et au sein de l'entreprise, a déclaré Cruise à propos des suppressions d'emplois.Le 2 octobre, un piéton renversé par un autre véhicule a été projeté sur la trajectoire d'un véhicule Cruise autopiloté et traîné sur une distance de 6 mètres. La Californie a suspendu le permis d'essai et, peu de temps après, Cruise a interrompu toutes ses opérations d'essai aux États-Unis.Cruise a licencié neuf cadres, dont son directeur des opérations et son directeur juridique et politique, dans le cadre d'une enquête externe menée par le cabinet d'avocats Quinn Emmanuel sur l'accident et la réponse de Cruise. GM a déclaré le mois dernier qu'il réduirait les coûts de Cruise, qui a perdu plus de 700 millions de dollars au troisième trimestre et plus de 8 milliards de dollars depuis 2016. "", a déclaré un porte-parole de GM.En novembre, Cruise a déclaré qu'elle finirait par se relancer dans une ville non spécifiée avant de s'étendre. Auparavant, Cruise avait présenté des plans ambitieux pour s'étendre à d'autres villes et proposer des trajets en taxi entièrement autonomes. L'industrie naissante des voitures sans conducteur dépend de la confiance du public et de la coopération des autorités de régulation. En octobre, le département californien des véhicules à moteur a ordonné à Cruise de retirer ses voitures sans conducteur des routes de l'État, estimant qu'elles représentaient un risque pour le public et que la société avait fait de fausses déclarations sur la sécurité de sa technologie.Le même mois, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une enquête sur les risques pour les piétons chez Cruise. Interrogée sur le fait que Cruise fournit à la NHTSA les informations requises, l'administratrice par intérim de la NHTSA, Ann Carlson, a déclaré que l'agence s'assure que les constructeurs automobiles "".Cruise pourrait se voir infliger une amende de 1,5 million de dollars et des sanctions supplémentaires pour avoir omis de divulguer les détails de l'accident, selon une agence californienne. Mo Elshenawy a pris la présidence de Cruise le mois dernier et a déclaré lors d'une réunion de l'ensemble du personnel en décembre que l'unité de véhicules autonomes avait atteint un "".Source : General MotorsQuel est votre avis sur le sujet ?