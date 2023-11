Tim Cook s'est entretenu avec Dua Lipa au sujet de la durée de son mandat chez Apple et de la planification de la succession à la direction du fabricant de l'iPhone. Il a notamment été invité dans le podcast "Dua Lipa: At Your Service" diffusé par la BBC Sounds. Lors de l'interview, Cook a confirmé l'existence d'un plan de succession à la direction d'Apple et son intention de rester le PDG de la société pendant encore quelques années. Cook, qui a pris ses fonctions de PDG d'Apple en août 2011, a fait part de son affection pour l'entreprise, déclarant : « j'aime cet endroit, et je ne peux pas envisager ma vie sans y être. Je vais donc y rester un certain temps ».Cook a toutefois admis que rester jusqu'en 2050 pour voir se réaliser la vision d'Apple de réduire de 90 % les émissions de gaz à effet de serre était un peu "exagéré". Il aurait alors 89 ans, ce qui le rendrait moins âgé que Warren Buffett, le PDG de la société d'investissement Berkshire Hathaway, âgé de 93 ans. Pour rappel, Cook a rejoint Apple en 1998 et a succédé en août 2011 à Steve Jobs, qui a démissionné pour des raisons de santé. Depuis qu'il est PDG, le cours de l'action Apple est passé d'un peu moins de 13 dollars à plus de 191 dollars, et sa capitalisation boursière actuelle de plus de 2 900 milliards de dollars est la plus importante au monde.La valeur boursière d'Apple a déjà franchi la barre des 3 000 milliards de dollars et certains analystes estiment que la société pourrait franchir la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière d'ici à 2025, ce qui signifie que Cook sera probablement présent à ce moment-là également. Cependant, d'autres pensent que l'échec du lancement de l'iPhone 15 pourrait empêcher Apple d'accomplir cet exploit dans un avenir aussi proche. Certains utilisateurs ont critiqué l'iPhone 15, affirmant que l'innovation est morte avec Steve Jobs. En raison d'un certain nombre de problèmes, l'iPhone 15 a connu des débuts mitigés contrairement à son prédécesseur.À propos de son successeur à la tête de la firme de Cupertino, Cook a révélé que l'entreprise a mis en place des plans détaillés pour l'avenir. Il a déclaré qu'Apple met l'accent sur l'élaboration de plans de succession pour assurer le succès à long terme de la société. « Parce que quelque chose d'imprévisible peut toujours se produire. Je peux me tromper de trottoir demain - je prie pour que cela n'arrive pas », a-t-il déclaré au cours de l'interview. Pour aller plus loin sur le sujet, le dirigeant de 63 ans a également souligné que sa principale responsabilité était de constituer "un vivier de successeurs potentiels" au sein d'Apple pour le poste de prochain PDG.Cook a déclaré que son rôle consiste à préparer plusieurs candidats parmi lesquels le conseil d'administration pourrait faire son choix. « Mon travail consiste à préparer plusieurs personnes à réussir, et je veux vraiment que la personne vienne de l'intérieur d'Apple. C'est donc mon rôle de m'assurer que le conseil d'administration a le choix entre plusieurs candidats », a-t-il ajouté. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait dire qui est en ligne pour la succession, il a répondu qu'il ne pouvait pas révéler les détails. Dans l'éventualité d'un départ inattendu, la personne la plus susceptible de le remplacer à la tête de l'entreprise est le chef des opérations Jeff Williams.Jeff Williams, qui supervise actuellement les opérations liées à la fabrication, aux fournisseurs et à l'approvisionnement en composants, a joué un rôle essentiel dans le développement des principaux produits Apple, dont l'Apple Watch et ses fonctionnalités révolutionnaires en matière de santé. Au cours de l'entretien, Cook a également parlé du regretté Steve Jobs, cofondateur d'Apple. « Steve était spécial. Je pense que seul Steve aurait pu créer Apple et nous lui sommes redevables. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que s'il était encore parmi nous aujourd'hui, l'entreprise se porterait à merveille et qu'il en serait toujours le PDG », a déclaré Cook.Les critiques pensent qu'il est assez courant que les entreprises planifient la succession de leurs dirigeants afin de prévenir certains risques et garantir la pérennité de l'entreprise. Selon les critiques, cela aurait été étonnant si Apple n'avait pas réfléchi à cela. « Cela n'est pas une nouvelle en soi. Il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir ailleurs. Sans aucun doute, Apple, l'entreprise la plus précieuse au monde et peut-être la mieux gérée, a un plan de succession au cas où il se passerait quelque chose. Ils ont également mis en place des protocoles pour empêcher certains cadres de voyager ensemble si quelque chose se produisait », note un critique.« Je ne suis pas certain que quelqu'un peut remettre en question le succès d'Apple, et ce succès dure depuis très longtemps. Il est logique de poursuivre dans cette voie avec quelqu'un qui fait partie de cette culture et qui prend le relais. C'est lorsque les choses sont en baisse qu'un regard neuf peut parfois s'avérer judicieux », a écrit un autre critique. D'autres critiquent toutefois le fait que Cook ait parlé publiquement des plans de l'entreprise. « Pourquoi Dua Lipa interviewe-t-elle des leaders de la technologie ? Et comment les décisions internes majeures au niveau du conseil d'administration ressortent-elles de son podcast ? », s'interroge un critique.En revanche, d'autres préfèreraient un visage externe, car selon eux, cela est nécessaire pour sortir l'entreprise de la routine dans laquelle elle est tombée. « Comme s'ils n'avaient pas tous été recrutés en interne ? Cook a été recruté en interne. Le vrai problème est qu'Apple est tombé dans une routine. Même si l'entreprise continue à gagner énormément d'argent, elle n'innove plus en tant que telle. L'iPhone a à peine changé et le dernier appareil un peu innovant est l'AirPod. Nous avons besoin de quelqu'un de fou pour détacher les toiles d'araignée afin que nous ayons des robots serviteurs plus tôt. À ce rythme, l'iPhone 20 sera identique », note un critique.Enfin pour certaines personnes, il est possible que la déclaration de Cook, tout comme son passage dans un podcast animé par une star de la musique pop, soit tout simplement une opération de communication à l'endroit des marchés et des investisseurs. « Si Cook disait qu'ils cherchaient à l'extérieur, cela ferait chuter les actions d'Apple en laissant entendre qu'il n'y a personne en interne actuellement capable de gérer l'entreprise. En disant qu'ils cherchent à l'intérieur, ils assurent la continuité de l'entreprise. Les marchés sont susceptibles de réagir et le coût de l'action pourrait grimper, car Cook suggère qu'Apple se porte bien », a écrit un critique.Que pensez-vous de la façon dont Apple planifie la succession de Tim Cook ?La planification de la succession de Cook a-t-il quelque chose de surprenant ? Pourquoi ?Comprenez-vous pourquoi Cook en parle publiquement ? Aurait-il mieux fait de le garder pour lui ?Pensez-vous que tous les employés d'Apple sont informés des plans pour la succession du PDG ?Sinon quels impacts cette information pourrait-elle avoir sur le moral des employés d'Apple ?À votre avis, quel est l'intérêt de recruter un PDG en interne ? Êtes-vous pour ou contre cette stratégie ?Apple devrait-il faire appel à une personne externe à l'entreprise pour succéder à Cook ? Pourquoi ?