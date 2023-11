NEW: Generative AI is already taking white collar jobs



An ingenious study by @xianghui90 @oren_reshef @Zhou_Yu_AI looked at what happened on a huge online freelancing platform after ChatGPT launched last year.



The answer? Freelancers got fewer jobs, and earned much less pic.twitter.com/kbtp8uDUPU — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) November 10, 2023

L'intelligence artificielle générative (IA) a le potentiel de compléter les travailleurs du savoir en augmentant leur productivité ou de les remplacer entièrement. Cette étude examine les effets à court terme de la récente publication du grand modèle de langage (LLM), ChatGPT, sur les résultats en matière d'emploi des travailleurs indépendants sur une grande plateforme en ligne. On constate que les free-lances dans les professions les plus touchées souffrent de l'introduction de l'IA générative, subissant des réductions à la fois de l'emploi et des revenus. Des effets similaires ont été constatés lors de l'étude de l'introduction d'autres modèles d'IA générative basés sur l'image.En explorant l'hétérogénéité des antécédents professionnels des free-lances, rien ne prouve qu'un service de haute qualité, mesuré par leurs performances passées et leur emploi, modère les effets négatifs sur l'emploi. En fait, il semble que les meilleurs free-lances soient affectés de manière disproportionnée par l'IA. Ces résultats suggèrent qu'à court terme, l'IA générative réduit la demande globale de travailleurs du savoir de tous types et peut avoir le potentiel de réduire les écarts entre les travailleurs.Cet article étudie les effets à court terme de l'IA générative et des LLM sur les résultats du travail en estimant l'effet du ChatGPT sur l'emploi des travailleurs dans un grand marché du travail en ligne. Dans l'ensemble, il ressort que les free-lances qui offrent des services dans les professions les plus touchées par l'IA ont connu une réduction de l'emploi et des revenus. Le lancement de ChatGPT entraîne une baisse de 2 % du nombre d'emplois sur la plateforme et une baisse de 5,2 % des revenus mensuels. Les résultats sont robustes à plusieurs tests alternatifs, y compris une réduction similaire des résultats de l'emploi des freelances offrant des services de conception et d'édition d'images suite à l'introduction de l'IA générative axée sur l'image.En outre, les auteurs constatent que l'offre de services de haute qualité n'atténue pas l'effet négatif de l'IA sur les free-lances, et présentent en fait des preuves suggestives que les employés les plus performants sont affectés de manière disproportionnée par l'IA. Ces résultats ont plusieurs implications pour les décideurs politiques et les chefs d'entreprise. Outre les nombreux avantages de la technologie de l'IA, celle-ci peut également avoir des ramifications économiques et sociétales considérables. L'utilisation et le développement de l'IA générative ne cessant de croître, il y a donc lieu d'examiner de plus près les effets pervasifs de cette technologie sur divers secteurs et sur l'économie dans son ensemble.Il est important de noter que les performances de pointe et les services de haute qualité ne permettent pas d'atténuer ou de maîtriser l'introduction de l'IA générative. Les chefs d'entreprise doivent examiner attentivement comment s'adapter et s'il convient d'adopter ces technologies, car l'IA menace de perturber sans discernement les entreprises en place et d'éroder leur avantage concurrentiel.Le présent document fournit notamment des éléments nouveaux et préliminaires sur les effets à court terme de l'IA générative. Toutefois, les implications à long terme pourraient être sensiblement différentes, et la manière dont les résultats s'étendent à des horizons plus lointains n'est pas claire.D'une part, les effets négatifs sur la situation de l'emploi peuvent être exacerbés à mesure que la technologie devient plus répandue et pénètre de nouvelles industries et professions. D'autre part, au fur et à mesure que les capacités de l'IA se développent, elles peuvent s'intégrer davantage à divers outils et commencer à mieux compléter les performances des travailleurs humains.Enfin, l'étude se concentre entièrement sur les effets (négatifs) sur les travailleurs. L'évaluation de l'ensemble des implications en termes de bien-être de l'introduction de la technologie générative de l'IA pour toutes les parties prenantes dépasse le cadre du présent document et reste une piste de travail prometteuse pour l'avenir.Source : Etude sur les effets à court terme de l'intelligence artificielle générative sur l'emploi Trouvez-vous cette étude crédible ou pertinente ?L'IA générative a-t-elle commencé à perturber votre emploi ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?