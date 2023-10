La motivation derrière l'expérience

Convaincre les collaborateurs de retourner au bureau n'a pas été un franc succès

Mais le PDG de l'entreprise ne regrette pas l'expérience

L'expérience se termine

Alors, quelle est la prochaine étape pour l'Expensify Lounge ? Malheureusement, comme notre expérience est terminée, nous l'arrêtons. Nous pourrions le rouvrir à l'avenir lorsque nous aurons une raison de le faire, mais depuis le 11/1, il s'agit d'un chapitre passionnant mais fini de l'histoire de la Silicon Valley. J'espère que vous étiez là pour en profiter – c'était épique.

Expensify est une société de logiciels qui développe un système de gestion des dépenses à usage personnel et professionnel. Expensify propose également une carte de crédit professionnelle appelée la carte Expensify. Son siège social se trouve à San Francisco, où elle a transformé son bureau en un salon premium ouvert à tous les membres d’Expensify et à leurs invités. Le salon offre un café et un bar avec des boissons et des collations de classe mondiale, des salles de réunion privées et un service de conciergerie pour répondre aux demandes des membres. Le salon offre une vue panoramique sur la ville. En plus du fonctionnement normal du salon, Expensify organise des séries de conférences, des concerts et d’autres événements exclusifs pour les membres.L'entreprise a acheté un permis d'alcool légitime pour un quart de million de dollars, a installé un véritable bar en forme de U où les ordinateurs portables étaient les bienvenus et a embauché un concierge/barista/mixologue à temps plein pour gérer le bar.Et dans un élan théâtral, chaque journée de travail se terminait par le sabrage d'une bouteille de Champagne, et des bulles partout pour tous ceux qui en voulaient.Toutefois, comme le PDG David Barrett l'a expliqué aux employés, l'entreprise va abandonner le salon et espère simplement que les gens continueront à venir au bureau pour interagir là où ils le peuvent.Barrett a fait des déclarations audacieuses sur la volonté générale de repeupler les bureaux, après avoir noté que même un bar à cocktails gratuit et des boissons et cappuccinos livrés aux bureaux n'étaient pas vraiment suffisants pour attirer les gens de manière significative.Mais avant tout, qu'est-ce qui a convaincu l'entreprise de tenter ce genre d'expérience ?Lorsque nous avons lancé pour la première fois le « Expensify Lounge » – avec de nombreux sièges, une vue imprenable, des cappuccinos frais, des cocktails préparés à la main et, pour couronner le tout : un toast au champagne sabré tous les soirs au coucher du soleil, en plein centre-ville, au milieu du quartier financier de San Francisco, le tout gratuitement – les gens ne pouvaient s'empêcher de demander «*Pourquoi faites-vous ça*?*» et « Combien de temps cela peut-il durer ? »En tant que première application mobile de reporting des dépenses, nous connaissions déjà très bien la main-d'œuvre mobile. Mais pendant la première décennie de l’entreprise, la plupart des travaux se déroulaient encore dans un bureau traditionnel. La COVID a changé tout cela du jour au lendemain. Les tables de cuisine ont remplacé les cabines et tout le monde était un nomade numérique… que cela leur plaise ou non.Pour beaucoup, ce fut une période de transformation. Les gens ont découvert la joie de travailler en pyjama. Puis lentement, ont exploré les cafés locaux. À mesure que les horreurs de la COVID s'estompaient, les joies du télétravail augmentaient et la conversation passait lentement de «*quand pouvons-nous retourner au bureau*?*» à « ... devrions-nous [y retourner] ? »Certes, nous étions déjà une entreprise « à distance d'abord » bien avant le COVID en raison de notre culture de voyager ensemble à travers le monde en tant qu'entreprise (Curaçao, Italie, Islande et Indonésie cette année seulement). Le fait d’être obligé de travailler à domicile n’a donc rien perturbé. C'était juste ennuyeux. Mais nous avons reconnu que nous vivions une période de transformation pour le reste du marché et avons décidé d'aménager l'un de nos bureaux et de mener une petite expérience autour d'une question très simple*:Avant la COVID, votre bureau avait le monopole de votre temps : vous deviez y aller, sinon vous étiez viré. Peu importe si votre bureau était nul, il vous suffisait d'y aller. Mais COVID a appris à tout le monde qu'il est tout à fait possible – et souvent préférable – de travailler sur la plage, à votre bureau à domicile, dans un café ou littéralement n'importe où dans le monde autre que votre bureau. Nous sommes tous tombés maladroitement à la lumière du jour et nous ne nous rappelons plus vraiment pourquoi nous avons choisi de vivre sous terre en premier lieu.Aller au bureau n'est plus une nécessité. C'est un choix. Et nous voulions savoir ce qui, le cas échéant, pousserait les gens à choisir volontairement de retourner au bureau alors que le reste du monde tout entier (y compris le confort de leur lit) leur faisait signe. Et nous sommes heureux d'annoncer que les résultats sont là*:Rappelons que nous avons tout mis en œuvre : nous avons fait tout notre possible pour rendre le bureau aussi attrayant que possible. Boissons livrées directement à votre bureau. Wi-Fi Gigabit. Call rooms. Nous avons poussé ce concept plus loin que n’importe quelle entreprise ne le pourrait raisonnablement à grande échelle, afin de ne rien négliger.Et ne vous méprenez pas, c'était épique. La seule expérience comparable à laquelle je puisse penser est celle du début des années 2000, un entrepreneur légendaire nommé David Weekly a organisé des fêtes de travail géantes dans son véritable manoir – l'équivalent geek de Great Gatsby – où une centaine de hackers aléatoires se présentaient avec leur ordinateur portable pour boire des bières et travailler toute la nuit, côte à côte. C’était une époque plus amusante, plus simple et plus heureuse dans la Silicon Valley, où tout le monde était concentré sur la poursuite véritable de ses rêves, où l’on pouvait encore être le premier à essayer quelque chose, où tout le monde travaillait ensemble pour imaginer un monde meilleur. L'Expensify Lounge dégageait une sorte de magie similaire, où les gens discutaient indifféremment de grands modèles linguistiques et de modèles économiques, des cocktails à la main, face à la ville où les rêves se transforment en réalité.De plus, à bien d’autres égards, le salon a connu un franc succès. Ce fut une expérience de marque incroyable*: même si cela paraissait somptueux, du point de vue des coûts, il était bien moins cher de préparer un cocktail à quelqu'un dans notre propre bar que d'essayer de parler à ce même client potentiel sur un stand de conférence. D'une certaine manière, c'était comme le stand de conférence le plus étonnant que vous ayez jamais vu (et si vous avez vu notre stand, vous saurez que c'est une barre haute), mais ouvert tous les jours de l'année, sans concurrents, et pour beaucoup plus de clients à un coût marginal bien inférieur. Il y avait une file d'attente devant la porte et nous devions refuser les gens de plus en plus tôt chaque jour.C'était également un laboratoire fantastique pour l'innovation de nouveaux produits. Nous avons lancé notre révolutionnaire Expensify Chat in the Lounge, car il est beaucoup plus facile à tester lorsque vous avez un grand groupe de nouvelles personnes qui découvrent la fonctionnalité pour la première fois juste devant vous chaque jour (et maintenant elle alimente des conférences dans le monde entier, directement informé par ces tests). Nous avons appris les arts sombres des portails de capture wifi (frisson… tellement brouillon). Nous avons beaucoup appris sur la façon dont se forment les communautés collaboratives, sur la façon de gérer les inconvénients des espaces de coworking semi-anonymes (pour le mec qui mettait des canettes de Liquid Death dans son sac tous les soirs, je te regarde).À bien des égards, ce fut donc un succès retentissant. Nous sommes bien mieux équipés pour affronter les années à venir grâce à ce que nous avons appris.Mais a-t-elle rivalisé de manière fiable avec le reste du monde ? Non, ce n’est pas le cas. Expensify Lounge 0, Reste du monde 1.Dans la pratique, le salon était un endroit où les gens visitaient généralement, s'émerveillaient, travaillaient un peu et repartaient. Ils le disaient à leurs amis, qui entraient (généralement autour d'un happy hour pour un cocktail), qui étaient stupéfaits… puis repartaient. Oui, nous avions un noyau dur de visiteurs quotidiens. Mais dans l’ensemble, il s’agissait d’un groupe de personnes en constante évolution qui le considéraient peut-être comme le meilleur endroit de la ville (au monde ?) pour travailler – mais en aucun cas le seul endroit où travailler, ni celui où ils souhaitent travailler tous les jours.« Je pense qu'il est prudent de dire que quiconque se rend au bureau tous les jours le fait probablement parce qu'il se sent poussé à le faire (soit par son patron, soit par ses pairs), et non parce que c'est en fait son endroit préféré », estime Barrett.« Vous l'avez entendu ici, les amis : le bureau est mort », écrit Barrett.« Mais cela ne signifie pas que la collaboration est morte, ou que la communauté est morte. Cela signifie simplement qu'elle s'est libérée de ses limites étouffantes et stériles et qu'elle est en train de devenir quelque chose de bien plus grand, de plus dynamique et de plus excitant. Cafés, plages et avions et les tables de cuisine du monde entier sont le nouveau bureau, et en tant que personne qui y travaille chaque jour, je ne pourrais personnellement pas être plus heureux. »Expensify, fermera son salon demain, le 1novembre. Et l'entreprise se concentrera désormais sur sa « prochaine expérience audacieuse », a expliqué Bartlett.Source : Expensify Que pensez-vous de l'expérience d'Expensify ? A-t-elle, selon vous, du potentiel pour convaincre les employés de retourner volontairement au bureau ? Cet environnement est-il propice au travail ou plutôt à la distraction ? Pourquoi ?Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail par rapport au travail en présentiel ?Quelles sont les conditions nécessaires pour réussir le télétravail, tant du point de vue de l’employeur que de l’employé ?Quels sont les risques liés à la consommation d’alcool sur le lieu de travail, et comment les prévenir ou les gérer ?Quelles sont les autres formes de divertissement ou de bien-être que les entreprises peuvent offrir à leurs employés, sans nuire à leur travail et à leur santé ?