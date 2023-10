Tesla a annoncé un bénéfice ajusté de 66 cents par action, bien en deçà des attentes de 73 cents par action et en baisse de 37 % par rapport à la même période de l'année précédente. Tesla a également indiqué que ses marges brutes clés, dont les analystes attendaient avec impatience la nouvelle, sont tombées à 17,9 %, en baisse par rapport aux 25,1 % enregistrés par l'entreprise l'année dernière.Malgré un manque de livraison au troisième trimestre, Tesla a réitéré son objectif de 1,8 million de livraisons d'ici à la fin de l'année.Le thème de la conférence téléphonique de ce trimestre a toutefois tourné autour des graves préoccupations macroéconomiques de M. Musk.", a-t-il déclaré. "".Selon lui, un environnement de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps nuit gravement à la capacité des gens à payer les mensualités d'une voiture. C'est pourquoi il est primordial pour lui de rendre ces voitures abordables.", a déclaré M. Musk. "M. Musk a affirmé que si une Tesla coûtait le même prix qu'un Toyota Rav4, "". Il a fait remarquer que la réalité pour la plupart des gens est de vivre d'une paye à l'autre dans un environnement où les dettes de cartes de crédit augmentent.Et dans cet effort pour vendre un véhicule électrique abordable dans un environnement marqué par des taux d'intérêt élevés, Musk semble penser que la culture du travail à distance est en quelque sorte à blâmer.".Les actions de Tesla ont chuté de 7 % avant la mise sur le marché.Elon MuskQu'en pensez-vous ?Selon vous, les accusations proférées par Elon Musk sont-elles pertinentes et justifiées ?