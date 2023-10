Journées Québec France : de nombreux postes sont à pouvoir dans le secteur IT

Data analyst ;

Architecte de données ;

Développeur d’application mobile ;

Développeur web ;

Administrateur réseau ;

Concepteur logiciel ;

Analyste QA ;

Analyste réseau ;

Scrum master ;

Architecte cybersécurité ;

Etc.

Près d’une centaine d’entreprises québécoises viennent à la rencontre des Français qui souhaitent relever de nouveaux défis professionnels outre-Atlantique.Plus de 1000 postes seront à pourvoir dans divers secteurs d’activités. Cela inclut notamment le secteur des technologies de l’information où des talents sont recherchés pour les postes de :Les Journées Québec France auront lieu les 16 et 17 décembre 2023 à Paris. Mais pour accompagner le plus grand nombre de candidats dans leurs démarches, les conseillers de la Direction des services d’immigration du Québec en Europe se déplaceront dans 7 villes de France, du 13 octobre au 19 novembre, afin d'animer une série de séances d’information.Les personnes intéressées à travailler outre-Atlantique doivent consulter les offres d’emploi disponibles et soumettre leur candidature sur une plateforme dédiée. Si elles sont sélectionnées, elles recevront ensuite une invitation, qu'il leur appartiendra de confirmer, pour un entretien d’embauche en présentiel qui se tiendra lors des Journées Québec France. Les candidatures seront ouvertes jusqu’au 19 novembre sur la plateforme dédiée.