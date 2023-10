La forte corrélation entre travail hybride et santé mentale confirmée

L’impact de l’absence d’organisation de travail hybride bien pensée sur la santé mentale

Les bonnes pratiques pour un travail hybride bénéfique pour la santé mentale

Communiquer efficacement : le travail hybride nécessite une communication claire, fréquente et adaptée aux différents canaux (téléphone, e-mail, visioconférence…). Il est important de maintenir le lien avec ses collègues, ses managers et ses clients, d’échanger sur ses attentes, ses besoins et ses difficultés, et de donner et recevoir du feedback.

Organiser son temps : le travail hybride demande une bonne gestion du temps, du rythme et des priorités. Il est conseillé d'établir un planning hebdomadaire, de définir des objectifs clairs et mesurables, de respecter des horaires fixes et de faire des pauses régulières.

Varier les lieux de travail : le travail hybride offre la possibilité de changer d'environnement en fonction de ses envies, de ses tâches et de sa disponibilité. Il est recommandé de profiter de cette flexibilité pour alterner entre le bureau, le domicile et des espaces de coworking. Ces derniers offrent l'avantage de rompre l'isolement, de stimuler la créativité et de favoriser le réseautage.

Conclusion

Le travail à distance n'est plus un avantage de travail occasionnel. Poussé par la pandémie, un grand nombre de travailleurs dans le monde ont eu la chance de tester le travail à distance, et pour de nombreux employés, le travail à distance ou hybride (télétravail partiel) est déjà devenu la « nouvelle norme ». En permettant aux gens de choisir d'aller au bureau ou de travailler à domicile, ils ont désormais l'autonomie pour structurer leur semaine de travail, contribuant ainsi à améliorer la productivité et à créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.Le changement sismique a amené les gens à se demander s'ils devaient continuer à faire de longs trajets alors qu'ils pourraient utiliser ce temps pour améliorer leur vie en passant plus de temps avec leur famille, en poursuivant des intérêts ou d'autres engagements personnels. D'un autre côté, l'isolement et l'anxiété causés par les changements pour les employés peuvent peser lourdement sur le moral et la productivité, ce qui en fait une priorité pour les entreprises.La technologie étant un formidable catalyseur et fournissant aux entreprises les outils nécessaires pour rester opérationnelles, quel que soit l'endroit où se trouvent les employés, quel effet le travail à distance a-t-il sur les personnes elles-mêmes ?Existe-t-il une corrélation entre travail hybride et santé mentale ? Pourquoi les gens déclarent se sentir mieux lorsqu’ils peuvent choisir leur lieu de travail ? Y a-t-il tout de même des risques associés à cette façon de procéder ?Selon l'étudede IWG, une société britannique qui fournit des bureaux et des espaces de travail, les modalités de travail flexibles ont un effet positif sur la santé mentale des employés. IWG explique pourquoi ce modèle de travail joue un rôle crucial pour que les gens se sentent plus sains psychologiquement.Trois domaines principaux de notre vie constituent des piliers pour notre santé en général : l’alimentation, les habitudes de sommeil et les activités physiques. La bonne nouvelle est que, comme le montre cette étude d’IWG, le travail hybride contribue à améliorer ces trois aspects. Les personnes interrogées sont passées de 3 - 4 heures par semaine à 4 - 7 heures de sport. Ils dorment également plus longtemps et parviennent souvent à obtenir ces 7 à 8 heures de sommeil cruciales pour notre santé. Enfin, ils ont plus de temps pour cuisiner et ont donc des habitudes alimentaires plus saines.Cela ne signifie pas que si vous cochez ces trois cases, vous êtes à l’abri des problèmes de santé mentale, mais vous réduisez certainement le risque. Par exemple, le manque de sommeil augmente le niveau de stress et d’anxiété. Faire du sport augmente vos niveaux d’endorphine, vous permettant de vous sentir plus détendu et vous aide à vous concentrer.Les gens ont plus de temps à consacrer aux activités qui les rendent heureux. Pour certains, c’est partager des moments avec leurs proches. Pour d’autres, il s’agit de passer du temps seul. Pour d’autres, c’est faire plus de sport, etc. Ces minutes ou heures supplémentaires sont cruciales et contribuent à améliorer leur état d’esprit.Par exemple, les avantages d’avoir des interactions sociales, de faire du sport et de passer du temps en pleine nature sont évidents. Il n’est donc pas surprenant que les employés aient une meilleure santé mentale lorsqu’ils ont le temps de pratiquer toutes ces activités plus souvent.Un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée est l’avantage numéro un mentionné par les employés lorsqu’ils expliquent pourquoi ils pensent que le travail hybride est le meilleur modèle. Cela leur donne ce temps supplémentaire pour leurs activités personnelles, et une combinaison de journées de travail à domicile et sur site leur permet de maintenir le lien sur le lieu de travail.Se concentrer davantage sur prendre soin d’eux-mêmes et faire des choses qui leur font du bien est essentiel, mais cela prend du temps. Cela les aide à se sentir complets et alignés avec qui ils sont. Ils ne se sentent plus frustrés de ne pas pouvoir passer plus de temps avec leurs proches, peindre plus souvent, aller en salle de sport ou faire tout ce qui les rend heureux.Le travail flexible contribue au bien-être et à la santé mentale des employés. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes à l’abri de l’épuisement professionnel. Oui, les horaires hybrides contribuent à améliorer la santé mentale des gens, mais uniquement avec la bonne configuration. Sinon, vous ne déclencherez que les effets suivants.Une autre étude, venant cette fois-ci d'Integrated Benefits Institute (IBI) montre que 38 % des employés hybrides ont démontré une probabilité accrue de symptômes d'anxiété et de dépression par rapport aux travailleurs en personne (35 %). Il est essentiel de souligner que cette recherche a été menée pendant le Covid-19, lorsque le travail à distance a été mis en place d’un seul coup, sans aucun temps d’adaptation.Cependant, le travail hybride peut également rendre les membres de l’équipe plus stressés et frustrés. Les pratiques de microgestion, une mauvaise communication, le manque de soutien et de nombreux autres comportements néfastes peuvent avoir un impact sur la santé mentale de votre personnel s’ils ne sont pas remarqués et améliorés.Le travail hybride est parfois considéré comme « négatif » pour la santé mentale en raison de la difficulté à tracer une frontière claire entre le travail et le temps personnel lorsque l’on travaille à domicile. Par exemple, ouvrir l’ordinateur portable en dehors des heures de travail, même le week-end, est plus tentant.Par ailleurs, la nécessité pour certains salariés de prouver qu’ils travaillent autant à domicile que lorsqu’ils sont sur site devient un véritable enjeu de travail à distance. Cela les inquiète tellement qu’ils commencent à agir différemment de ce qu’ils feraient s’ils travaillaient uniquement au bureau. Ils restent connectés sur Slack plus qu’ils ne le devraient, ils travaillent plus d’heures que demandé, etc.Au lieu de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, avoir plus de flexibilité au travail finit par être pire. En fin de compte, cela a un impact à la fois sur leurs performances au travail et sur leur vie personnelle, car ils sont plus stressés et anxieux.Le bureau est un lieu social. Pour beaucoup d’entre nous, c’est là que nous passions la plupart de notre temps pendant la semaine. Grâce aux horaires hybrides, nous ne sommes plus obligés de nous y rendre tous les jours, ce qui nous évite de perdre du temps dans les déplacements et nous laisse plus de temps pour retrouver nos amis et notre famille.Cependant, pour certaines personnes, travailler à domicile signifie plus de temps seul et moins d’interactions humaines. L'isolement des employés est un problème majeur qui peut apparaître dans un environnement de travail flexible. Évidemment, dans ce cas, le travail hybride n’aide pas votre personnel à améliorer sa santé mentale.Pour profiter des avantages du travail hybride sans subir ses inconvénients, il est important d’adopter quelques bonnes pratiques, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif. Voici quelques conseils pour un travail hybride sain :Le travail hybride est un mode de travail qui peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé mentale des employés, selon la façon dont il est mis en place et vécu. Il est donc essentiel de trouver le bon équilibre entre les besoins individuels et les exigences collectives, et de s’adapter aux évolutions du monde du travail.Sources : Hybrid and healthy d'IWG Quels sont les avantages et les inconvénients du travail hybride pour vous ?Comment gérez-vous les transitions entre les différents lieux de travail ?Quelles sont les bonnes pratiques que vous appliquez ou que vous aimeriez appliquer pour préserver votre santé mentale en mode hybride ?Quel est le rôle de votre entreprise et de vos managers dans la mise en place et le suivi du travail hybride ?Quelles sont les difficultés ou les opportunités que vous rencontrez dans la communication et la collaboration avec vos collègues, vos clients et vos partenaires en mode hybride ? Partagez votre expérience ou des anecdotes