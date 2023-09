Revenez s'il vous plaît



Marc Benioff, PDG de Salesforce

Retourner ou ne pas retourner travailler pour eux ? Telle est la question

La perspective des internautes

Twitter était déjà dans un cas similaire l'année dernière

Ce n'est pas l'appel auquel vous vous attendez : l'entreprise qui vous a licencié veut que vous reveniez.Y retournez-vous ? C'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous pourraient penser connaître la réponse : Bon sang, non ! Pourtant, pour certains travailleurs, le calcul est plus complexe.Des entreprises comme Meta, la société mère de Facebook, et Salesforce tentent de faire revenir certains des travailleurs qu'elles ont licenciés. Les Big Tech ont soif de personnes compétentes dans des domaines tels que l’intelligence artificielle. Pourtant, comme pour les ruptures amoureuses, le fait que les anciens employés acceptent de réessayer aura beaucoup à voir avec la façon dont les choses se termineront.Les licenciements dans le secteur de la technologie ont atteint un pic en janvier, lorsque de nombreuses entreprises ont réduit leurs effectifs après avoir embauché trop de personnes pendant la pandémie. Selon le site d’emploi Trueup.io, environ 350 000 employés du secteur technologique ont été licenciés cette année. Mais la tendance s’est inversée depuis, et les entreprises cherchent à se renforcer dans des domaines stratégiques.Salesforce, par exemple, prévoit d’embaucher 3 000 employés après avoir licencié 10% de ses effectifs , soit 8 000 employés, au début de l’année. L’entreprise a déclaré à Bloomberg qu’elle s’attend à recruter dans des domaines tels que les ventes, l’ingénierie et les équipes de produits liés au cloud de données, et qu’elle souhaite développer son activité d’intelligence artificielle pour attirer davantage d’investissements. Le PDG Marc Benioff a lancé un appel aux anciens employés qui ont trouvé un autre emploi, pas seulement à ceux qui ont été licenciés, pour qu’ils envisagent de revenir. Salesforce a récemment organisé un événement pour séduire ses anciens, où il a distribué des peluches avec des t-shirts “boomerang” à une cinquantaine d’anciens cadres.Au passage, rappelons qu'un rapport sur un certain arrangement entre Salesforce et l'acteur Matthew McConaughey a suggéré que « l'entreprise de logiciels de San Francisco s'est probablement moquée des employés » qu'elle a licenciés dans le cadre de sa politique de réduction des coûts. En effet, Salesforce, qui avait alors licencié 8 000 employés, aurait payé Matthew McConaughey 10 millions de dollars par an pour qu'il lui serve de « conseiller créatif et de consultant pour la télévision ». La révélation de cet arrangement a suscité de vives critiques dans la communauté, certaines personnes dénonçant « un contrat excessivement juteux » pour tel rôle.Selon certains analystes, Salesforce pourrait avoir des contrats avec d'autres acteurs et est loin d'être la seule entreprise à utiliser de telles méthodes. Selon le rapport du WSJ , l'accord avec McConaughey était suffisamment important pour être approuvé par le comité de rémunération de Salesforce. Benioff aurait nié avoir un quelconque rôle dans cette transaction. Critiquant l'arrangement entre Salesforce et McConaughey, la journaliste Katie Bindly a déclaré : « c'est fou de penser qu'il y a un an, j'écrivais sur Salesforce qui lançait une retraite de bien-être pour les employés. Les temps ont bien changé (et la retraite n'existe plus), mais ils paient toujours McConaughey 10 millions de dollars par an pour jouer un rôle de conseiller ».Meta, la société mère de Facebook, est également à la recherche de talents en intelligence artificielle. L’entreprise a annoncé en juillet qu’elle allait créer 10 000 emplois en Europe dans les cinq prochaines années pour développer le métavers, un univers virtuel où les utilisateurs peuvent interagir entre eux et avec des contenus numériques. Meta avait pourtant licencié 10 000 employés en mars après avoir licencié 11 000 employés en novembre.Mark Zuckerberg a annoncé à ce moment que le parent de Facebook prévoyait de fermer 5 000 postes ouverts supplémentaires qu'il n'avait pas encore pourvus. Dans un clin d'œil à l'incertitude économique persistante, Zuckerberg a noté que l'entreprise devrait se préparer à « la possibilité que cette nouvelle réalité économique se poursuive pendant de nombreuses années ».Zuckerberg a présenté 2023 comme « l'année de l'efficacité » de l'entreprise, au cours de laquelle l'entreprise vise à devenir « une organisation plus forte et plus agile ». « Nous sommes une entreprise technologique, et notre résultat ultime est ce que nous construisons pour les gens », a déclaré Zuckerberg. Dans le cadre de la restructuration, la société augmentera également le nombre de subordonnés directs de chaque responsable.Zuckerberg a déclaré aux analystes en février que Meta prévoyait « de réduire les projets qui ne fonctionnent pas ou qui pourraient ne plus être cruciaux » tout en « éliminant simultanément les couches de gestion intermédiaire pour prendre des décisions plus rapidement ». « Une organisation plus légère exécutera ses priorités les plus élevées plus rapidement »Les entreprises qui ont mal géré les licenciements auront probablement plus de mal à convaincre leurs anciens travailleurs de revenir, a déclaré Sandra Sucher, professeur de pratiques de gestion à la Harvard Business School qui a étudié les licenciements. Dans certains cas où les licenciements se sont déroulés raisonnablement bien, un retour pourrait être une chose que les anciens travailleurs pourraient envisager.« Si vous me voulez de retour, c’est que vous me valorisez », a déclaré Sucher. Néanmoins, les anciens travailleurs voudront savoir comment reconstruire leur carrière au sein d’une organisation, a-t-elle déclaré. « Quel est mon chemin à suivre ? Pas seulement pour le moment ».Les employés qui décident de donner une seconde chance à leur ancien employeur voudront également connaître la stratégie de l’entreprise pour éviter de se retrouver à nouveau dans une situation de licenciement. Sucher a conseillé aux employés de poser des questions sur la vision, les objectifs et les valeurs de l’entreprise, et de s’assurer qu’ils sont en phase avec eux. Elle a également suggéré de demander des garanties sur la sécurité de l’emploi, la rémunération et les opportunités de développement. « Il faut être très clair sur ce que vous attendez de l’entreprise, et ce qu’elle attend de vous », a-t-elle dit.Sucher a déclaré que pour certains travailleurs, le fait que l'entreprise vous connaît – et vous le savez – pourrait signifier qu'il vaut la peine d'envisager un retour.Elle a déclaré que les travailleurs qui envisagent de retourner chez un ancien employeur pourraient se poser des questions telles que : Pourquoi ai-je été licencié ? Qu'est-ce qui a changé pour que tu aies besoin de moi maintenant ? Pourquoi devrais-je te faire à nouveau confiance ?Dans de nombreux cas, les décisions ne seront pas faciles. Pour certains travailleurs, il sera difficile de rétablir le niveau de confiance qu’ils avaient autrefois.« Il y aura une partie de moi qui regardera l'organisation et ne lui fera pas confiance de manière fondamentale », a déclaré Sucher.Pour les travailleurs qui ont été licenciés, et qui n'ont pas encore pris un autre emploi, il pourrait encore y avoir des rancunes sur la façon dont Salesforce a géré les séparations. Certains travailleurs ont critiqué la manière dont l'entreprise a communiqué sur les licenciements. Les licenciements semblaient également aller à l’encontre de la culture bâtie par l’éditeur de logiciels cloud. Les dirigeants de Salesforce, et Benioff en particulier, ont encouragé au fil des années leurs employés à considérer leurs collègues et l'entreprise elle-même comme « Ohana », un terme hawaïen désignant la famille.Plus tôt cette année, l’entreprise, sous la pression d’investisseurs activistes pour stimuler sa croissance et ses marges, a annoncé qu’elle mettrait davantage l’accent sur la rentabilité et l’efficacité. L’implication était que la concentration l’emporterait sur la philosophie « Ohana » de l’entreprise.Un internaute a demandé conseil sur l'opportunité de retourner chez un ancien employeur qui l'avait licencié pour ensuite se retourner vers lui quelques semaines plus tard et lui proposer un poste de direction dans une autre division.La personne, qui avait déjà commencé un autre travail moins lucratif, était confrontée à un dilemme : « L'entreprise m'a licencié il n'y a pas si longtemps, donc j'ai évidemment des réserves ». Les conseils variaient entre « retournes-y, mais continue à chercher un meilleur emploi », « n'y retourne pas » et « exige un salaire plus conséquent pour revenir ».Après avoir licencié environ la moitié de l'entreprise, Twitter s'est adressé à des dizaines d'employés qui ont perdu leur emploi et leur a demandé de revenir.Certains de ceux à qui on demande de revenir ont été licenciés par erreur, selon deux personnes familières avec les décisions. D'autres ont été licenciés avant que la direction ne se rende compte que leur travail et leur expérience pourraient être nécessaires pour créer les nouvelles fonctionnalités envisagées par Musk, ont déclaré les personnes, demandant à ne pas être identifiées en train de discuter d'informations privées.Twitter s'est séparé de près de 3 700 personnes par courriel la semaine avant cet épisode afin de réduire les coûts après l'acquisition de Musk, qui a été clôturée fin octobre. De nombreux employés ont appris qu'ils avaient perdu leur emploi après que leur accès aux systèmes de l'entreprise, comme la messagerie électronique et Slack, ait été soudainement suspendu. Les demandes de retour des employés montrent à quel point le processus était précipité et chaotique.Le projet de Twitter de réembaucher des travailleurs a d'abord été signalé par Casey Newton, un journaliste du New York Times : « Plusieurs sources indiquent dans les chats Twitter et Blind que la société a commencé à contacter certaines personnes qu'elle a licenciées hier pour leur demander de revenir. Oups ! »Source : WSJQue pensez-vous de la décision de Meta et Salesforce de réembaucher des employés qu’ils avaient licenciés ?Pensez-vous que les employés qui ont été licenciés devraient accepter de revenir ou non ? 