Les employés veulent travailler à distance ou avoir des horaires flexibles

Les travailleurs font de mieux en mieux face aux défis liés au travail à distance

Quelques difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des horaires flexibles

Les autres conclusions clés du rapport de Deloitte

près de la moitié des ménages (48%) ont acheté au moins un nouvel appareil connecté en 2023, 16 % en ajoutant trois ou plus ;

en même temps qu'ils acquièrent de nouveaux appareils technologiques, les ménages se débarrassent des appareils qui ne répondent plus à leurs besoins. En 2023, les ménages disposeront en moyenne de 21 appareils connectés, contre 25 en 2021, année où de nombreuses personnes ont fait le plein de technologie pendant la pandémie de la Covid-19.

les consommateurs veulent réduire la complexité des technologies : 41 % d'entre eux n'aiment pas gérer leurs appareils, tandis que 28 % déclarent que la gestion des appareils technologiques et des abonnements est "écrasante".

la satisfaction à l'égard des visites médicales virtuelles augmente : la plupart des personnes qui ont fait l'expérience d'une visite médicale virtuelle préféreraient des options virtuelles ou hybrides à l'avenir pour la santé psychologique et les maladies chroniques ;

les parents voient les avantages des appareils connectés pour leurs enfants, déclarant qu'ils améliorent l'apprentissage, permettent de nouvelles expériences et permettent aux enfants de s'organiser, mais ils s'inquiètent également des inconvénients potentiels et fixent des limites aux comportements numériques de leurs enfants ;

les préoccupations en matière de sécurité ont augmenté : 58 % des consommateurs interrogés craignent que leurs appareils soient vulnérables aux failles de sécurité (contre 50 % en 2022), et 58 % craignent que des organisations ou des personnes puissent les suivre à la trace grâce à leurs appareils (contre 41 % en 2022).

Deloitte vient de publier la quatrième édition de son enquête annuelle "Connected Consumer". L'enquête sonde la vie numérique des consommateurs et le rapport de cette année indique que les répondants veulent équilibrer leur vie numérique et physique en rationalisant leurs appareils, en dépensant de manière sélective pour la technologie, en exigeant l'innovation, la sécurité et l'utilité dans un monde connecté. Les résultats de l'enquête révèlent également que les employés tirent davantage des avantages d'un modèle de travail à distance ou hybride. Un nombre sans cesse d'employés souhaite que leurs entreprises maintiennent ces politiques.Dans le cadre de l'enquête, Deloitte a interrogé 2 018 consommateurs américains sur leurs pensées et leurs attitudes à l'égard de la vie numérique. Les répondants à l'enquête ont fait savoir qu'ils tentaient de tirer le meilleur du travail au bureau et à distance. Selon le rapport, le travail à distance était extrêmement populaire auprès des travailleurs : 99 % de ceux qui ont travaillé à domicile auraient apprécié certains aspects de l'expérience, à savoir l'absence de trajet, une meilleure concentration, le confort accru, et le sentiment d'être davantage en contact avec la famille. Certains rapports évoquent toutefois quelques problèmes du travail à domicile.En 2023, alors que de nombreuses entreprises demandent à leurs employés de retourner au bureau, il semble qu'elles proposent des horaires hybrides pour atténuer le choc. Deloitte rapporte que 56 % des adultes ayant un emploi travaillent à domicile au moins une partie du temps : 22 % travaillent entièrement à domicile et 34 % ont un horaire hybride. Les 44 % restants travaillent entièrement au bureau. Pendant combien de jours les travailleurs hybrides font-ils la navette entre le bureau et le domicile : en moyenne, ils passent 3 jours au bureau et 2,6 jours à la maison, ce qui correspond aux horaires hybrides que plusieurs entreprises auraient adoptés.Selon le rapport, plus de la moitié des travailleurs hybrides interrogés (54 %) ont déclaré que c'était la décision de leur employeur de leur permettre de travailler selon un horaire hybride, et 30 % ont déclaré qu'ils avaient pris cette décision avec leur employeur.L'enquête rapporte que si l'on compare les résultats de cette année à ceux de l'année dernière, les employés semblent mieux réussir à relever certains défis du travail à distance. Moins d'employés à distance déclarent avoir des difficultés à nouer des relations professionnelles, à collaborer et à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. Cependant, les plaintes concernant la technologie et la connectivité ont augmenté, un plus grand nombre de travailleurs à distance déclarant que leurs systèmes de travail ne fonctionnent pas suffisamment bien et qu'il leur est plus difficile d'accéder aux informations et aux fichiers dont ils ont besoin.D'après Deloitte, ces résultats montrent que les employeurs pourraient avoir besoin de rafraîchir le matériel des employés et de mettre à jour les outils et les systèmes qui soutiennent les travailleurs à distance. Travailler au moins partiellement à distance semble être "l'approche préférée des travailleurs", mais le cabinet d'étude affirme qu'il ne s'agit pas d'une approche que les entreprises peuvent simplement mettre en place et oublier. En outre, le rapport de Deloitte indique que dans l'enquête de cette année, les travailleurs hybrides ont exprimé une plus grande satisfaction professionnelle que les autres travailleurs.De plus, parmi les employés bénéficiant d'horaires hybrides, au moins huit travailleurs sur dix ont déclaré que leurs relations avec les membres de leur famille, leurs collègues et leurs supérieurs se sont améliorées ou sont restées les mêmes. Cela n'a pas changé comparativement à la période où ils travaillaient entièrement au bureau. Par ailleurs, le travail à distance permettrait de réduire les coûts en évitant les déplacements, les repas au restaurant et même les frais de garde-robe professionnelle.Selon Deloitte, bien que les travailleurs apprécient la flexibilité qu'offre le travail hybride, ils ressentent la pression de devoir jongler avec deux modèles de travail. Ces difficultés apparaissent clairement lorsque l'on compare leurs réponses à celles des travailleurs à domicile : les travailleurs hybrides sont plus susceptibles de se sentir déconnectés de leurs collègues sur place et de dire que leurs efforts de collaboration sont inefficaces. Ils sont plus susceptibles d'être distraits par des activités non professionnelles, d'avoir des difficultés à accéder à leurs dossiers de travail, de ressentir du stress et de l'épuisement, et bien d'autres difficultés.Les travailleurs hybrides sont également les plus susceptibles d'avoir du mal à donner la priorité à leur bien-être. Selon Deloitte, à terme, le travail hybride pourrait bien offrir le meilleur des modes de travail au bureau et à domicile, mais les travailleurs hybrides pourraient avoir besoin du soutien de leur employeur pour surmonter certains des défis. Dans l'ensemble, les travailleurs expriment une préférence pour les options entièrement à distance et hybrides par rapport au travail en personne. La préférence pour le travail "entièrement ou principalement en personne" est passée de 44 % l'année dernière à 37 % cette année.En revanche, la préférence pour un mélange équilibré de travail à distance et en personne est passée de 21 % l'année dernière à 28 % cette année. Deloitte prévoit qu'à l'avenir, près de huit travailleurs à distance sur dix, deux tiers des travailleurs hybrides et même un tiers des travailleurs entièrement au bureau préféreraient les options de travail virtuel. Cela montre que les travailleurs croient en la promesse du travail hybride, même si certains problèmes sont encore en train d'être résolus. L'enquête de Deloitte fait également la lumière sur d'autres tendances de la vie numérique des consommateurs, dont en voici quelques-unes :Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'attachement des travailleurs aux horaires flexibles ?Selon vous, le travail hybride tend-il à devenir la norme sur le marché du travail ?Le travail hybride conduit-il à un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle ?Que pensez-vous des difficultés rencontrées par les travailleurs hybrides ?Selon vous, le travail hybride augmente-t-il les risques de sécurité pour les organisations ?À votre avis, le travail hybride augmente-t-il la charge de travail des employés ?Que préférez-vous entre le travail au bureau, le télétravail et le travail hybride ? Pourquoi ?Que pensez-vous des autres tendances de la vie numérique des consommateurs révélées par le rapport ?